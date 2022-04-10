As atrações do desfile do grupo especial no Sambão do Povo; veja vídeo

A folia nos desfiles das escolas de samba do grupo especial virou a madrugada e só parou na manhã deste domingo (10). Sete escolas desfilaram no Sambão do Povo em busca do título. Algumas agremiações enfrentaram problemas com o tempo permitido para o desfile, outras tiveram dificuldades com os carros.

No entanto, a volta ao Sambão do Povo dois anos após a última edição do Carnaval de Vitória , foi de muita comemoração. Se dependesse do público, mais de uma escola seria campeã. Os carros e destaques receberam elogios, e o grito de "é campeã" foi ouvido mais de uma vez.

Não foi ao Sambão e quer conferir tudo que aconteceu no terceiro e último dia dos desfiles? A Gazeta traz um resumão do evento que tradicionalmente abre as comemorações do carnaval em todo o Brasil.

UNIDOS DE JUCUTUQUARA

Unidos de Jucutuquara abre o terceiro dia de desfile

Unidos de Jucutuquara abriu os desfiles do Grupo Especial no Sambão do Povo neste sábado (9) . Fazendo paradinhas no samba e agitando o público, a agremiação cantou os 50 anos de sua fundação e resgatou também a história da comunidade, dos povos indígenas e negro. A escola atravessou a avenida respeitando o tempo regulamentar, de até 62 minutos, e chegou na dispersão ainda muito animada, com os componentes cantando e sambando.

Uma das surpresas na Jucutuquara, Tati Paysan entrou um pouco depois de o desfile começar. Ela teve um contratempo, mas não a ponto de atrapalhar sua evolução. Tati foi rainha de bateria por 16 anos, contudo desfilou pela escola por mais de 30 anos e estava sem pisar na avenida desde 2014. A volta foi de muita emoção.

IMPERATRIZ DO FORTE

Confira fotos dos momentos marcantes da Imperatriz do Forte

O último carro, com 12 metros de comprimento e nove de altura, exibiu uma galeria de troféus, da Copa do Mundo ao Oscar. Ele representou o sonho da agremiação em ser campeã do carnaval capixaba. A Imperatriz do Forte trouxe 15 alas, três carros e 1.200 componentes para a avenida.

Dois carros da escola deram problema logo na entrada, o que atrasou o desfile. Por causa disso, algumas alas tiveram que correr. Além disso, teve gente perdendo parte da fantasia na avenida. O destaque de chão Marco Aurélio, por exemplo, perdeu a asa. Ele representava Oxumaré, o orixá do arco-íris. Estava belíssimo, mas com a fantasia incompleta.

NOVO IMPÉRIO

Confira fotos dos momentos marcantes da Novo Império

Com o samba-enredo "Santo Antônio, olhai por nós", a escola fez uma oração ao santo padroeiro da comunidade, que dá também nome ao bairro onde está situada a agremiação em Vitória. O desfile foi encerrado com quase 60 minutos e chegou na dispersão com gritos de "é campeã". A arquibancada cantou e vibrou junto com a escola, sobretudo nas paradinhas.

Os foliões também se mostraram encantados com o grandioso carro que retratou o Santuário de Santo Antônio, além do primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira, Klayson Faria Rodrigues e Amanda Ribeiro, que deram um show de sincronia e graciosidade.

INDEPENDENTES DE BOA VISTA