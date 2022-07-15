Foliões do bloco Pica-Pau brincando o último dia do Vital 2004, na Avenida Dante Michelini, em Camburi Crédito: Ricardo Medeiros

Your browser does not support the audio element. Vital ocupará todo o Sambão e abre novo lote de camarotes empresariais

O sucesso de vendas de ingressos para o Vital 2022, que acontece nos dias 16 e 17 de setembro, fizeram a organização ampliar a ocupação do Sambão do Povo, no bairro Mario Cypreste, em Vitória. O evento, que antes iria acontecer apenas metade do sambódromo, agora vai ocupar 100% do espaço. Assim, a galera do bloco terá mais espaço para ir atrás do trio.

"Vamos usar todo o sambódromo por conta da demanda. É muita gente querendo participar do Vital. Estamos tentando acomodar todo mundo. Os ingressos devem acabar com antecedência, mas a gente ampliou um pouco a capacidade e está usando todo o sambódromo", conta Pablo Pacheco, um dos sócios evento, ao HZ.

Com a ampliação do evento, as arquibancadas sociais também aumentam a capacidade e um segundo lote de camarotes empresariais começa a ser vendido. "A gente vai usar agora todo o sambódromo. A arquibancada será toda social com ingressos para moradores do entorno. As entradas serão distribuídas futuramente numa parceria com a Prefeitura de Vitória", detalha Pablo sobre as arquibancadas.

Os camarotes empresariais são divididos por andares. Os do térreo são para 30 pessoas e custam R$ 10 mil (sendo R$ 2,5 mil de consumação). Já os do primeiro andar são para grupos de 25 pessoas e custam R$ 8 mil (sendo R$ 2 mil de consumação). Os interessados em juntar sua turma para alugar o espaço, podem entrar em contato pelo telefone exclusivo para esta venda: (27) 99962-4352.

80% DOS INGRESSOS VENDIDOS

Segundo o empresário, que divide a produção do Vital com Rominho Dias, Lilian e Giulia Moussallem, a micareta já está com 80% dos ingressos vendidos em apenas duas semanas de abertura de vendas. O bloco, vendido para o sábado (17), é um dos setores com abadás esgotados.

"Todos os setores do evento tiveram a venda muito grande na primeira semana. Na segunda semana de vendas, já temos alguns setores esgotados", inicia Pablo, em conversa com HZ.

Psirico, Banda Eva e Mumuzinho são atrações de alguns dos camarotes do Vital 2022 Crédito: Divulgação

"A sexta-feira do camarote do Gordinho está esgotada, que é o dia do Psirico e do Mumuzinho; o sábado do camarote Vix/Na Vista também está esgotado, a sexta-feira do camarote Fervo by Zoe também está esgotada", detalha o empresário.

Pacheco conta que os setores que não estão esgotados já estão com, ao menos, 70% dos ingressos vendidos. "O Bloco do Vital já está com os ingressos esgotados", destaca. "Estamos vendo se conseguimos ampliar os camarotes esgotados, o que está difícil. Sobre o bloco, estudamos a possibilidade de fazer alguns combos camarotes. Mas, se tiver, será uma quantidade muito pequena", completa.

O EVENTO

O Vital 2022 está pronto para animar os capixabas nos dias 16 e 17 de setembro, no Sambão do Povo, em Vitória. A retomada será diferente do que ocorreu de 1994 a 2006. Desta vez, o destaque não será apenas nos blocos, mas também nos camarotes, que, juntos, recebem o nome de Cidade do Vital.

Na sexta-feira (16), a festa acontece nos camarotes com suas atrações exclusivas. Na sequência, Léo Santana faz um arrastão por todo o Sambão do Povo. "As pessoas que pagaram os camarotes podem descer para o bloco sem problemas, pois será um encerramento único", explica Pablo Pacheco. "Inclusive, pedimos que todos vão de branco para fazer um grande bloco pela paz", explicou Lilian Moussalem, na coletiva de imprensa realizada em junho.

No sábado (17), a festa, que começará às 16h, terá os camarotes e o Bloco do Vital, que está esgotado. "No sábado, teremos um bloco único com as demais atrações anunciadas (Claudia Leitte, Durval Lelys, Banda Eva e Harmonia do Samba) e os camarotes funcionando", explica Rominho.

Animados com o retorno, os organizadores esperam lotar os dois dias de Vital e ainda anunciaram uma festa no domingo (18). "Temos força no Rio de Janeiro, Bahia e Minas Gerais. E muita força e repercussão nacional. Será um projeto para entrar no calendário nacional", comenta Giulia.

VITAL 2022