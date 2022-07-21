'Stranger Things' ganha álbum de figurinhas com pacote a R$ 3,50

Cena da quarta temporada de Stranger Things Crédito: Netflix

O sucesso da série "Stranger Things" (Netflix) segue crescendo após o lançamento de sua quarta temporada. Agora, o mundo invertido chega às bancas e sites com um novo formato: Um álbum de figurinhas.

A coleção conta com 168 cromos, sendo 24 deles especiais. Nas figurinhas, será possível ver a evolução dos personagens principais - Mike, Dustin, Lucas, Will, Max e Onze - até a temporada mais recente, em que eles precisam enfrentar o vilão Vecna.

A versão de brochura do livro ilustrado está disponível para vendas no valor de R$ 12, e o pacote de figurinhas será vendido por R$ 3,50. Cada pacote contará com cinco cromos. "Os fãs da série vão poder desbravar novas aventuras no álbum de figurinhas e reviver os melhores momentos das temporadas passadas", diz o comunicado divulgado pela Panini.

Com a estreia do primeiro volume da 4ª temporada de "Stranger Things" (Netflix) os fãs aproveitaram a trilha sonora da série e chegaram a colocar uma música dos anos 1980 na lista das mais ouvidas do Spotify no mundo.