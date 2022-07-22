Curta capixaba "Ecos da Terra" será lançado nesta segunda, pela internet

Novo trabalho da realizadora Ursula Dart, o curta-metragem capixaba "Ecos da Terra" será lançado nesta segunda-feira (25), "Dia Internacional da Agricultura Familiar", um dos temas centrais do documentário, em formato virtual.

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"Ecos da Terra" percorreu mais de dois mil quilômetros no Espírito Santo para registrar histórias de seis mulheres que fazem da Agroecologia uma realidade potente em suas vidas, de suas famílias, comunidades e movimentos sociais.

Com cerca de 50 minutos de duração, o filme aborda as escolhas cotidianas que levaram as seis personagens, anos atrás, a se decidirem pela ruptura com a lógica do veneno.

Participaram do doc, com seus depoimentos e histórias de vida, as agricultoras capixabas Ana Flavia Luck, Erenilda Luzia Schuina Ferreira Guio, Flavia dos Santos, Maria José Gonçalves Luck, Joselma Maria Pereira, Josiane de Abreu Machado, Marijane Luck e Selene Hammer Tesch.

Nessa caminhada sem agrotóxicos, elas buscaram novas referências, baseadas na produção de vida e saúde, e se mantiveram na vanguarda da agricultura, sustentando assim um movimento social multicultural que cresce em todo o mundo, unindo campo e cidade na construção de um novo padrão de produção e consumo.

Ao optarem pela produção diversificada e sem agrotóxicos, contribuem para a preservação do meio ambiente, para a “plantação” de água e ainda fortalecem a vida no campo, gerando emprego e renda.

"O futuro é agroecológico", já diz uma das personagens, em Santa Maria de Jetibá, resumindo uma posição compartilhada por todas as seis: ao lado da determinação das agricultoras e agricultores, a construção dessa futuro mais saudável e sustentável demanda também o consumidor consciente, que não engole veneno e que prioriza as feiras livres, onde o diálogo com as famílias produtoras fortalece os laços de confiança mútua e as trocas de saberes entre o urbano e o rural.

Documentário capixaba "Ecos da Terra" terá exibição gratuita na internet Crédito: Divulgação

"Ecos da Terra" surgiu a partir de uma inquietação da diretora Ursula Dart, ao tentar selecionar o que o filho Eric poderia comer. "Ele tinha um aninho na época. Estava meio paranoica sobre o que eu poderia dar pra ele comer. Foi quando, na sessão hortifruti do supermercado, vi que tinha apenas uma banquinha pequena escrito 'sem agrotóxico'. Foi aí que surgiu a ideia de fazer o filme", relembra Ursula. Com a ideia na cabeça, Ursula procurou outros nomes para compor a equipe do documentário, como o da jornalista Fernanda Couzemenco e Iza Rosenberg.

Em seu processo de edição, "Ecos da Terra" ganhou uma trilha sonora original homônima: "Você é o que você come. Você é o quê?" A afirmação-pergunta-provocação é o refrão da trilha-sonora original do documentário e busca chamar atenção do público para a sua corresponsabilidade nesse processo de transformação.