Após 13 anos sem shows, Arena Dom Bosco retorna com Whindersson e Marina Sena

Arena Dom Bosco retoma shows no ES Crédito: Divulgação

Um dos locais mais nostálgicos para os capixabas, o Ginásio Dom Bosco - que agora irá se chamar Arena Dom Bosco - já tem data para retomar a agenda de eventos de entretenimento, após 13 anos fechado. Em reformas desde 2021, o espaço será palco de grandes shows no segundo semestre deste ano e contará com performances de nomes como Whindersson Nunes e Marina Sena.

Com capacidade para 5 mil pessoas, a Arena Dom Bosco já atraiu muitas pessoas no passado. Localizado na Avenida Beira-Mar, em Vitória, o local pertencente à instituição Salesiana e trouxe muitos artistas badalados nas décadas de 1980, 1990 e início dos anos 2000, como Alceu Valença, Rita Lee, Ney Matogrosso e o tecladista da Banda Yes, Rick Wakeman. Segundo o Pe. Marcelo Vicente de Paulo, diretor geral dos Salesianos, essa retomada será muito especial para a capital.

Show do cantor Alceu Valença no ginásio Dom Bosco em 1982 Crédito: J A Magnago

"Muitos ex-alunos acham que é mentira, que não é real. Nós vimos que é um desejo latente da população, as pessoas estão felizes com o anúncio desse retorno. O nosso público interno é bem eclético, temos ensino fundamental, médio e até faculdade. Esse espaço dará vida para os capixabas", disse o diretor.

Show do cantor Ney Matogrosso Crédito: Josemar Gonçalves

De acordo com Marcelo, a Arena passou por reformas na parte elétrica, hidráulica e no telhado, além de obter o alvará do Corpo de bombeiros. Agora, o trabalho segue nos camarins, no palco e em outras áreas internas. O local ainda dispõe de estacionamento com capacidade para 500 carros. Para ele, trazer de volta esse espaço cultural para os capixabas está no DNA da instituição.

"Estamos há mais de um ano fazendo reformas. O foco cultural está muito ligado ao DNA da nossa instituição, por isso pensamos em contribuir para a cidade nesse meio artístico. Os Salesianos são uma instituição muito aberta a todos os tipos de cultura".

E para dar o pontapé na programação da Arena Dom Bosco, o pastor e youtuber Deive Leonardo desembarca em Vitória no dia 17 de setembro. Na sequência, é a vez de um dos maiores humoristas do Brasil se apresentar na capital. Whindersson Nunes traz o seu show "Isso Não é Um Culto", no dia 25 de setembro. Os ingressos já estão à venda através do site Ingresso Digital

AGENDA

Abrindo a agenda de shows, a cantora mineira Marina Sena chega em Vitória no dia 22 de outubro, com o "Baile Forte com Marina Sena" ( compre aqui ). O nome do evento faz referência ao bairro Forte São João, local onde fica a Arena Dom Bosco. Segundo o produtor de eventos Diego Lemos, a expectativa é atrair cerca de 4 mil pessoas para escutarem a dona do hit "Por Supuesto".

"A nossa expectativa é atrair 4 mil pessoas. Nós estamos encarando um novo desafio, tanto de resgatar esse local nostálgico para muita gente quanto mostrar para as pessoas que ainda não conhecem. A Marina é uma artista gigante e tenho certeza que será um sucesso", garantiu Lemos.

Diego contou ainda como surgiu o interesse em realizar o evento na Arena Dom Bosco. "Quando fiquei sabendo que estava rolando essa possibilidade, nós fechamos alguns eventos lá. Já frequentei muito no passado e sempre que passava ali tinha essa vontade de retomar. Nós só temos a ganhar, as pessoas possuem uma ligação com o espaço”, completou.

Outra atração confirmada é a cantora Duda Beat, que canta na Arena em 18 de novembro. Ainda não começaram as vendas dos ingressos. De acordo com o Pe. Marcelo, esse é só o início de uma série de eventos que irão acontecer no local. "Queremos trazer eventos além de esportes, como teatros, exposições, shows de música e stands-ups", finalizou.