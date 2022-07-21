Barra do Jucu comemora Dia da Rendeira de Bilro com atrações culturais e artesanato

Dia das Renderias de Bilro será comemorando neste fim de semana na Barra do Jucu Crédito: Reprodução/Instagram @barraderenda

Uma tradição da cultura popular capixaba praticamente perdida que reconquistou seu espaço na comunidade e no mercado de moda e artesanato no Espírito Santo. Esta é, resumidamente, a trajetória das rendeiras de bilro (arte produzida sobre uma almofada com a ajuda de alfinetes) da Barra do Jucu, em Vila Velha.

Nesta sexta (22), uma festa em alusão ao Dia da Rendeira de Bilro acontece no tradicional bairro canela-verde. O encontro é gratuito, com início às 19h, na Praça Pedro Valadares.

A data é alusiva ao dia do aniversário (20 de julho) da mestra Rosa Leão Malta, Dona Rosinha, morta em 2019 e uma das responsáveis por ensinar o artesanato para um grupo de mulheres do bairro, que hoje leva a prática à frente.

No evento, estão previstos roda de rendeiras, exposição de produtos, cirandas, apresentações musicais de Jura Fernandes, do Grupo Vovozes, e da banda de congo Tambor Jacarenema. Além disso, haverá barracas de comidas e bebidas típicas.

RESGATE

Voltando a falar das rendeiras, o que antes era uma prática que ajudava no sustento das famílias do litoral capixaba, o ofício praticamente despareceu com o avanço da indústria têxtil. Na Barra do Jucu, a ação está sendo resgatada e ganha cada vez mais espaço e adesão.

A Festa é organizada pelo Grupo Barra de Renda, formado em 2014 e contando com mais de 50 pessoas, incluindo crianças, adolescentes, adultos e idosos, que se desafiam, diariamente, a aprender a arte do trançado das linhas e da batida dos bilros.

“Além da conquista da Lei que instituiu o Dia da Rendeira, temos muito a comemorar. A renda de bilro como uma expressão da arte da comunidade local foi muito importante para os moradores. Todos tinham uma ligação forte com esse ofício, pois suas avós, mães ou irmãs faziam renda. Hoje as pessoas se reconhecem nesta arte que volta a acontecer aqui", afirma a coordenadora do Grupo Barra de Renda, Regina Maria Ruschi.

Regina também destaca que o ressurgimento da arte da renda de bilro tem servido de inspiração para a criação de outros artistas. Ela cita, por exemplo, que a escritora Marilena Soneghet e o músico Jura Fernandes compuseram músicas inspirados no ofício das rendeiras. "Essas composições serão lançadas na festa e, com certeza, vão agradar ao público".

COMEMORAÇÃO DO DIA DA RENDEIRA DE BILRO, EM VILA VELHA