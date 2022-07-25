Vitória: Biblioteca Municipal completa 81 anos com programação especial

A fachada da Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim, em Vitória Crédito: André Sobral/PMV

Templo literário e símbolo da cultura, localizado no Centro Histórico da capital, a Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim completa, na próxima sexta-feira (29), 81 anos de existência.

Em celebração a data, a Secretaria Municipal de Cultura (Semc) e a coordenação da instituição preparam uma programação especial, que incluirá ações do tradicional projeto "Viagem pela Literatura", rodas de leitura, contações de histórias, encontro com escritores e lançamento de livro. Em tempo: as atividades vão até sexta-feira (29) e ocorrem em horários variados.

"São 81 anos desse espaço de formação, desenvolvimento de pessoas, socialização e integração. Muito nos orgulha essa oportunidade de disseminar conhecimento e incentivar a leitura. Essa data, esse marco, jamais poderia passar em branco", afirmou a bibliotecária Elizete Caser.

"A biblioteca Adelpho Poli Monjardim é um dos mais contundentes espaços da Cultura na capital e no Estado. Nosso acervo com mais de 20 mil obras é referência para todo o Espírito Santo. Além de difundir a literatura é lá que abrigamos a história do povo capixaba", completou o secretário municipal da Cultura em exercício, Tiago Benezoli.

"LITERATURA VIVA"

Na terça-feira (26), às 9 horas, no Casarão Cerqueira Lima, sede da biblioteca, é hora de o público participar do "Viver o Livro ao Vivo e em Cores", ação do premiado projeto "Viagem pela Literatura".

Na ocasião, o grupo de teatro Campaneli apresenta a peça "A Cigarra e a Formiga", baseada na fábula de Jean de La Fontaine.

Durante a tarde, também no dia 26, a biblioteca sediará, às 15 horas, o Encontro com o Escritor, que traz a autora Noélia Miranda com o tema "A Mulher Negra na Literatura". A entrada é franca e não há necessidade de inscrição prévia.

Para quarta-feira (27), estão previstas duas atividades em diferentes locais. Pela manhã, a partir das 9h, o Parque Municipal Pianista Manolo Cabral, localizado em bairro Barro Vermelho, recebe a Contação de Histórias, com a escritora Eliana Zandonade

Na parte da tarde, a partir das 14 horas, a escritora capixaba Lilian Menenguci recebe o público para um Encontro com o Escritor. Na ocasião, a autora fala sobre sua experiência na literatura. Em pauta, seus processos criativos, os desafios e a rotina literária.

Na sequência, também do projeto "Viagem pela Literatura", tem a contação de histórias com o Grupo Chão de Letras, com Alzira Bossois, Eliana Zandonade e Luciana Merçon.

Já na quinta-feira (28), tem lançamento de livro no Casarão Cerqueira Cerqueira Lima. Luciano Máximo e Felícia Scabello lançam a obra "As Sete Vidas". A ocasião contará, ainda, com apresentação musical e com um recital poético. Tudo a partir das 19 horas.

Encerrando a programação, na sexta-feira (29), às 19h30, rola a atividade "Viver o Livro ao Vivo e em Cores", desta vez com o grupo teatral Gota, Pó e Poeira.

A trupe apresenta a peça "Estórias de um Povo de lá", baseada nos contos "A Terceira Margem do Rio", "A Menina de lá" e "As Margens da Alegria", do livro "Primeiras Histórias", de Guimarães Rosa.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO DE ANIVERSÁRIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE VITÓRIA

TERÇA (26)

"Viver o Livro ao Vivo e em Cores", às 9 horas

Encontro com o Escritor, às 15 horas

Ambos na sede da biblioteca





QUARTA (27)

Contação de Histórias, às 9 horas (no Parque Manolo Cabral)

Encontro com o Escritor e Contação de histórias, a partir das 14 horas (na sede da biblioteca)





QUINTA (28)

Lançamento do livro "As Sete Vidas", com apresentação musical e recital poético a partir das 19 horas (na sede da biblioteca)





SEXTA (29)

"Viver o Livro ao Vivo e em Cores", às 19h30 (na sede da biblioteca).





OS LOCAIS

Biblioteca Municipal Adelpho Poli Monjardim



Casarão Cerqueira Lima. Rua Muniz Freire, 23, Cidade Alta, Centro Histórico de Vitória

Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8 às 17 horas



Horário de funcionamento: de segunda a sexta, das 8 às 17 horas Mais informações: (27) 3381-6926





Parque Manolo Cabral

Acesso pela Rua Chapot Presvot, Praia do Canto, ou Ruas Guilherme Serrano e Nicoleti Madeira, no Barro Vermelho

Informações: (27) 3315-2754

Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 5h às 22 horas. Segundas-feiras, das 5h às 9h e das 17h às 22h (no período compreendido entre 9h e 17h, o parque fica fechado para manutenção)