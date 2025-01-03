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Premiação

Onde ver o Globo de Ouro 2025, que tem 'Ainda Estou Aqui' e Fernanda Torres

Evento abre temporada de premiações deste início de ano em Hollywood e tem filme de Walter Salles disputando dois troféus
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 03 de Janeiro de 2025 às 08:02

Cenário da premiação do Globo de Ouro, no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, nos Estados Unidos
Cenário da premiação do Globo de Ouro, no hotel Beverly Hilton, em Los Angeles, nos Estados Unidos Crédito: Globo de Ouro
Evento que anualmente abre a temporada de premiações, o Globo de Ouro acontece no próximo domingo (5) em Los Angeles, nos Estados Unidos. A cerimônia chama a atenção dos brasileiros neste ano pela presença na lista do filme nacional "Ainda Estou Aqui", que concorre em duas categorias.
A entrega do prêmio será transmitida à partir das 22h no serviço de streaming Max e no canal TNT, do pacote a cabo.
A cerimônia deste ano é apresentada pela comediante Nikki Glaser e conta com um plantel de celebridades para anunciar os campeões de cada categoria. Entre os nomes confirmados, a organização anunciou na apresentação artistas como Andrew Garfield, Anya Taylor-Joy, Elton John, Demi Moore, Margaret Qualley, Vin Diesel e Viola Davis.
"Ainda Estou Aqui" está na disputa dos prêmios de melhor filme em língua não inglesa e de melhor atriz em um filme dramático, esta última para Fernanda Torres. A revista Variety afirma que o filme é o favorito a vencer no prêmio de atuação.
Filme
Filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles Crédito: Divulgação

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