Macucos celebra 25 anos com álbum novo e show gratuito em Vila Velha

A banda Macucos lança novo álbum com canções autorais Crédito: Divulgação / André Leão / Braza Estúdio

Comemorando 25 anos de carreira, a banda de reggae Macucos lança neste sábado (18) o álbum “Lugar Que Se Quis - Ao Vivo”, gravado em janeiro de 2024 na praia de Itapuã, em Vila Velha. O trabalho reúne canções autorais e conta com a participação especial de Jota 3. Disponível em plataformas de streaming, o álbum também terá registro audiovisual, com o show completo no YouTube.

No domingo (19), os fãs poderão curtir ao vivo esse momento especial no festival Delírio Tropical, também na praia de Itapuã, às 16h30. O evento tem entrada gratuita.

“A gravação desse show foi emocionante, com uma energia incrível do público. Estamos ansiosos para compartilhar esse trabalho com todo o Brasil,” conta Xande, guitarrista, vocalista e um dos fundadores da banda.

Gravar o álbum na praia de Itapuã foi um marco para o grupo, que teve seus primeiros encontros musicais em luais na mesma areia onde hoje se consagram como ícones do reggae capixaba. “No início, éramos só amigos tocando violão na praia. Nem imaginávamos formar uma banda ou que nos chamaríamos Macucos,” relembra Xande.

Além de Xande, a formação atual inclui Fred Nery (vocal), Leomar (bateria e vocal) e Gustavo “The Flash” (teclados). Nos shows, completam o time Vinícius Gigante (guitarra, flauta e gaita) e Léo Norbim (baixo).

25 anos de história

Ao longo de sua trajetória, a banda lançou oito álbuns, incluindo sucessos como “Os Quatro Elementos” (2004) e “Revolução do Amor” (2020). Agora, com “Lugar Que Se Quis - Ao Vivo”, o grupo celebra seu legado e a conexão com fãs de diferentes gerações.

“É lindo ver como nosso público se renova. Muitas pessoas contribuíram para essa caminhada, e convidamos todos a ouvirem o som e assistirem ao show. É uma honra celebrar nossas bodas de prata,” afirma Xande.

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