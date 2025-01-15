Sesc Glória exibe filme premiado sobre Luiz Melodia; veja programação

Janeiro chegou, e com ele, a busca por opções de lazer que combinem diversão, aprendizado e acessibilidade. Para quem está na Grande Vitória, o Centro Cultural Sesc Glória preparou uma programação especial e gratuita que promete agradar públicos de todas as idades. São filmes, exposições, shows e oficinas que transformam o espaço em um verdadeiro polo cultural durante as férias.
A partir desta quinta-feira, 16 de janeiro, o documentário “Luiz Melodia – No Coração do Brasil” ganha destaque na tela do Cine Sesc Glória, entre outras atrações que prometem agradar todas as idades.
Com imagens raras de arquivo e narrado em primeira pessoa pelo próprio cantor, o documentário dirigido por Alessandra Dorgan apresenta a trajetória do icônico artista brasileiro. Luiz Melodia é celebrado como um dos maiores nomes da música nacional, conhecido por sua originalidade e ousadia ao desafiar normas do mercado fonográfico.
Premiado em festivais como o In-Edit Brasil e o Festival de Cinema Sul-Americano de Bonito, o filme mistura performances ao vivo e histórias da infância aos palcos. As sessões acontecem de quarta a sábado, às 18h30, até o dia 31 de janeiro.
Outras programações
O Cine Sesc Glória traz uma seleção de filmes para toda a família. Para as crianças - e adultos que adoram animação -, Tarsilinha e A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília são opções encantadoras que exploram temas como imaginação e pertencimento. As sessões acontecem de quarta a sábado, às 12h30 e 14h30, respectivamente.
Já para os curiosos por narrativas mais inventivas, A Ilha dos Ilús e Bizarros Peixes das Fossas Abissais oferecem uma viagem por mundos únicos e instigantes. Os filmes A Ilha dos Ilús e Bizarros Peixes das Fossas Abissais também estão sendo exibidos gratuitamente, com classificação a partir de 10 anos. Fechando a programação cinematográfica, Meu Amigo Robô, em cartaz até o hoje (15), promete uma história envolvente para os jovens.
Programação musical
Os fãs de música terão a oportunidade de assistir ao show Cantos de Sofá, com Luíza Boê e Pedro Carboni, nos dias 16, 17 e 18 de janeiro, às 20h, no Teatro Virgínia Tamanini. A apresentação mistura composições autorais e interpretações intimistas, em uma experiência que celebra a música como arte viva.
Para quem deseja explorar o próprio talento musical, a oficina Cantar é uma força de libertação, conduzida por Luíza Boê no dia 18, incentiva os participantes a se expressarem através da voz em um ambiente acolhedor e criativo.
Oficinas de arte e criatividade
As galerias do Sesc Glória também estão recheadas de atrações. A Era da Imagem Analógica e Memória Fotográfica da Baía de Vitória apresentam narrativas visuais que conectam o passado ao presente, convidando os visitantes a refletirem sobre o papel da fotografia na preservação da história e da cultura.
Já na Biblioteca do Sesc Glória, a exposição OlharES sobre o Ziraldo celebra o legado de um dos maiores nomes da literatura e ilustração brasileira. A mostra, que fica em cartaz até o final de janeiro, é uma homenagem ao criador do Menino Maluquinho, repleta de obras e interpretações que destacam a relevância de Ziraldo no cenário cultural.
Serviço
- Tarsilinha
- 08 a 31 de janeiro de 2024 (De quarta à sábado).
- Sala de cinema, Centro Cultural Sesc Glória
- Horário: 12h30
- Classificação: Livre
- Valores: Gratuito
- A Famosa Invasão dos Ursos na Sicília
- 08 a 31/01 de 2025 (de quarta à sábado)
- Salas de Cinema, Centro Cultural Sesc Glória
- Horários: 14h30
- Classificação: Livre
- Valores: Gratuito
- A Ilha dos Ilús
- de 08 a 31/01 de 2025 (de quarta à sábado)
- Salas de Cinema, Centro Cultural Sesc Glória
- Horários: 15h
- Classificação: Livre
- Valores: Gratuito
- Bizarros Peixes das Fossas Abissais
- de 08 a 31/01 de 2025 (de quarta à sábado)
- Salas de Cinema, Centro Cultural Sesc Glória
- Horários: 17h30h
- Classificação: 10 anos
- Valores: Gratuito
- Meu Amigo Robô
- de 08 a 15/01 de 2025 (de quarta à sábado)
- Salas de Cinema, Centro Cultural Sesc Glória
- Horários: 18h30h
- Classificação: 10 anos
- Valores: Gratuito
- Luiz melodia - No coração do Brasil
- de 16 a 31/01 de 2025 (de quarta à sábado)
- Salas de Cinema, Centro Cultural Sesc Glória
- Horários: 18h30h
- Classificação: 12 anos
- Cantos de sofá, com Luíza Boê e o Pedro Carboni
- 16, 17 e 18 de janeiro de 2025
- Horário: 20h
- Teatro Virgínia Tamanini, Centro Cultural Sesc Glória
- Cantar é uma força de libertação, com Luiza Boê
- 18 de janeiro
- Arena Acusmática, 3° andar
- Ateliê livre | vivências de artes visuais
- 17, 24 e 31 de janeiro, 10h às 18h
- Ateliê de Artes visuais | Sesc Glória
- Classificação Livre
- Vagas: 20 pessoas por dia
- Ingresso: Gratuito (mediante agendamento)
- Formulário de inscrição:https://forms.office.com/r/QdR5QasRbi
- A era da imagem analógica
- Até 15 de fevereiro
- quarta a sábado | 10h às 20h
- Memória Fotográfica da Baía de Vitória
- Até 15 de fevereiro
- quarta a sábado | 10h às 20h
- OlharES sobre o Ziraldo: uma mostra coletiva em homenagem a Ziraldo
- Até 31 de janeiro
- Biblioteca Sesc Glória
- quarta a sábado | 10h às 20h