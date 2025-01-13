Mucane promove clube de leitura afro gratuito para adolescentes

Museu Capixaba do Negro promove o projeto "Clube de Leitura - AfroLeitura" Crédito: PMV/Semc

O Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" (Mucane) será palco do projeto "Clube de Leitura - AfroLeitura", que tem início hoje (13). Voltada para jovens de 10 a 18 anos, a iniciativa busca promover a reflexão sobre a história e a cultura afro-brasileira, incentivando o prazer pela leitura e a escrita criativa.

Com inscrições gratuitas realizadas pelo link , o projeto é direcionado a jovens de comunidades periféricas e escolas públicas. A proposta reforça a importância da representatividade e visibilidade da cultura afro-brasileira, alinhada aos objetivos do Plano Municipal de Cultura.

"Ao promover a literatura negra e a história afro-brasileira, o 'AfroLeitura' abre novas perspectivas para os jovens participantes, incentivando-os a se reconhecerem na literatura e na cultura que molda nossa identidade. Estamos comprometidos com a inclusão e a formação de uma geração mais crítica e consciente"

Durante cinco dias, os participantes contarão com uma programação diversificada, que inclui oficinas de escrita criativa, sessões de leitura, contação de histórias e rodas de conversa com escritores convidados. O evento será conduzido pelo Instituto Oportunidade Brasil, com a mediação de profissionais especializados e autores que compartilharão suas experiências e inspirações.

Para o coordenador do Mucane, Luiz Claudio dos Santos Pereira, o projeto é uma oportunidade única de conexão com as raízes culturais. “O AfroLeitura é uma excelente chance para os jovens se conectarem com suas origens e desenvolverem habilidades essenciais para o exercício da cidadania e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, afirma.

Serviço: Clube de Leitura - AfroLeitura