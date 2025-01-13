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Cultura

Mucane promove clube de leitura afro gratuito para adolescentes

Iniciativa busca incentivar a leitura e a valorização da cultura afro-brasileira entre jovens. O evento acontece até 17 de maio
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 13 de Janeiro de 2025 às 09:00

Mucane ganhará reforma estrutural há um mês de completar 29 anos de atividades
Museu Capixaba do Negro promove o projeto "Clube de Leitura - AfroLeitura" Crédito: PMV/Semc
O Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" (Mucane) será palco do projeto "Clube de Leitura - AfroLeitura", que tem início hoje (13). Voltada para jovens de 10 a 18 anos, a iniciativa busca promover a reflexão sobre a história e a cultura afro-brasileira, incentivando o prazer pela leitura e a escrita criativa.
Com inscrições gratuitas realizadas pelo link, o projeto é direcionado a jovens de comunidades periféricas e escolas públicas. A proposta reforça a importância da representatividade e visibilidade da cultura afro-brasileira, alinhada aos objetivos do Plano Municipal de Cultura.
"Ao promover a literatura negra e a história afro-brasileira, o 'AfroLeitura' abre novas perspectivas para os jovens participantes, incentivando-os a se reconhecerem na literatura e na cultura que molda nossa identidade. Estamos comprometidos com a inclusão e a formação de uma geração mais crítica e consciente"
Durante cinco dias, os participantes contarão com uma programação diversificada, que inclui oficinas de escrita criativa, sessões de leitura, contação de histórias e rodas de conversa com escritores convidados. O evento será conduzido pelo Instituto Oportunidade Brasil, com a mediação de profissionais especializados e autores que compartilharão suas experiências e inspirações.
Para o coordenador do Mucane, Luiz Claudio dos Santos Pereira, o projeto é uma oportunidade única de conexão com as raízes culturais. “O AfroLeitura é uma excelente chance para os jovens se conectarem com suas origens e desenvolverem habilidades essenciais para o exercício da cidadania e a construção de uma sociedade mais justa e igualitária”, afirma.

Serviço: Clube de Leitura - AfroLeitura

  • Data: 13 a 17 de janeiro
  • Horário: 14h às 17h30
  • Local: Museu Capixaba do Negro "Verônica da Pas" (Mucane) - Avenida República, 121, Centro Histórico de Vitória
  • Inscrições gratuitas: através de link
  • Classificação: de 10 a 18 anos

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