Joelma grava DVD no ES: “cenário lindo para reunir os fãs”

Joelma, um dos maiores ícones da música brasileira, desembarcou em Vitória nesta semana. E no sábado (11) ela fará um evento que promete ser histórico. A cantora, que celebra mais de 30 anos de carreira com a turnê “Isso é Calypso Tour Brasil”, escolheu a capital capixaba para a gravação de seu novo DVD, reforçando sua conexão com os fãs da região e atraindo admiradores de estados vizinhos como Minas Gerais, sul da Bahia e norte do Rio de Janeiro.

O show, que promete agitar o público capixaba, já tem confirmado a presença de turistas internacionais de vários países, incluindo Líbano, Estados Unidos, Portugal, Peru e Paraguai. A informação foi confirmada pelo sistema de emissão de ingressos, a Le Billet.

Com um repertório que inclui hits como Rosa Branca, Amor Não Te Esqueci e Lágrimas de Amor, a cantora promete emocionar o público na Praça do Papa, um dos cenários mais bonitos do Espírito Santo. Mas o show não se resume às músicas de sucesso: ele também marca a colaboração com artistas especiais, incluindo o capixaba Alemão do Forró e a cantora peruana Rossy War, uma das referências musicais da juventude de Joelma.

Para Joelma, escolher o Espírito Santo como palco da gravação do DVD não foi uma decisão aleatória. Segundo a artista, o estado não apenas oferece uma paisagem incrível, mas também representa um ponto estratégico para reunir seus fãs.

Sobre a presença de Alemão do Forró, ela destacou: “Não podíamos deixar de chamar o Rei do Forró para esse momento tão especial. Ele representa essa terra capixaba e tem tudo a ver com a energia que queremos passar nesse DVD.”

Joelma grava DVD em Vitória Crédito: Daniel Janssens

Embora Gusttavo Lima tenha sido anunciado como uma das atrações, sua recente ausência por motivos de saúde gerou preocupação entre os fãs. Joelma, no entanto, garantiu que o show trará outras surpresas, sem revelar muitos detalhes. “Provavelmente o Gusttavo Lima não vai conseguir devido aos recentes problemas de saúde, mas posso garantir que haverá surpresas durante o show”, afirmou a cantora, mantendo o suspense.

Atração Internacional

Rossy War, que Joelma descreveu como uma inspiração de sua trajetória no Calypso, aceitou prontamente o convite para participar do DVD. A cantora peruana, famosa por suas canções românticas e vibrantes, dividirá o palco com Joelma em um momento que promete marcar a história musical das duas artistas.

“Eu sempre escutei muito as músicas dela e cantava suas canções no início do Calypso. Estar no Peru recentemente e poder convidá-la para esse projeto foi como realizar um sonho”, contou Joelma.

Joelma vai gravar DVD em Vitória em 2025 Crédito: Reprodução/Instagram/@joelmaareal/@danieljanssens

Um show de superação e fé

Os últimos anos não foram fáceis para Joelma. Durante a entrevista, a cantora revelou que enfrentou momentos delicados de saúde, tendo contraído covid-19 nove vezes. Mesmo com tantos desafios, ela se manteve firme, movida pela fé que sempre guiou sua vida e carreira.

“Eu sempre tive muita fé, se hoje estou aqui é pela misericórdia de Deus. Uma das maneiras que encontrei de agradecer foi sempre separar uma parte do meu show para canções de gratidão ao Senhor”.

Durante a entrevista ela deu um spoiler sobre o show: a participação do cantor gospel Jeferson Pillar, com quem gravou uma música. Os dois vão apresentar a canção de forma inédita durante o show em Vitória. Confira um trecho da música:

Mais de três décadas de sucesso

Com uma carreira que soma mais de 22 milhões de discos vendidos, Joelma é uma das artistas mais bem-sucedidas da história da música brasileira. Dona de dois Grammys e de um Disco de Diamante Quíntuplo, a cantora paraense segue consolidando seu legado como uma das maiores divas do país.

Serviço:

Evento: Gravação do DVD “Isso é Calypso Tour Brasil”

Gravação do DVD “Isso é Calypso Tour Brasil” Data: 11 de janeiro de 2025

11 de janeiro de 2025 Horário: 15h

15h Local: Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória - ES

Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória - ES Ingressos: disponíveis no site lebillet.com.br