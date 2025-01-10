Joelma grava DVD no ES: “cenário lindo para reunir os fãs”

Joelma, um dos maiores ícones da música brasileira, desembarcou em Vitória nesta semana. E no sábado (11) ela fará um evento que promete ser histórico. A cantora, que celebra mais de 30 anos de carreira com a turnê “Isso é Calypso Tour Brasil”, escolheu a capital capixaba para a gravação de seu novo DVD, reforçando sua conexão com os fãs da região e atraindo admiradores de estados vizinhos como Minas Gerais, sul da Bahia e norte do Rio de Janeiro.
O show, que promete agitar o público capixaba, já tem confirmado a presença de turistas internacionais de vários países, incluindo Líbano, Estados Unidos, Portugal, Peru e Paraguai. A informação foi confirmada pelo sistema de emissão de ingressos, a Le Billet.
Com um repertório que inclui hits como Rosa Branca, Amor Não Te Esqueci e Lágrimas de Amor, a cantora promete emocionar o público na Praça do Papa, um dos cenários mais bonitos do Espírito Santo. Mas o show não se resume às músicas de sucesso: ele também marca a colaboração com artistas especiais, incluindo o capixaba Alemão do Forró e a cantora peruana Rossy War, uma das referências musicais da juventude de Joelma.
Para Joelma, escolher o Espírito Santo como palco da gravação do DVD não foi uma decisão aleatória. Segundo a artista, o estado não apenas oferece uma paisagem incrível, mas também representa um ponto estratégico para reunir seus fãs.
Sobre a presença de Alemão do Forró, ela destacou: “Não podíamos deixar de chamar o Rei do Forró para esse momento tão especial. Ele representa essa terra capixaba e tem tudo a ver com a energia que queremos passar nesse DVD.”
Embora Gusttavo Lima tenha sido anunciado como uma das atrações, sua recente ausência por motivos de saúde gerou preocupação entre os fãs. Joelma, no entanto, garantiu que o show trará outras surpresas, sem revelar muitos detalhes. “Provavelmente o Gusttavo Lima não vai conseguir devido aos recentes problemas de saúde, mas posso garantir que haverá surpresas durante o show”, afirmou a cantora, mantendo o suspense.
Atração Internacional
Rossy War, que Joelma descreveu como uma inspiração de sua trajetória no Calypso, aceitou prontamente o convite para participar do DVD. A cantora peruana, famosa por suas canções românticas e vibrantes, dividirá o palco com Joelma em um momento que promete marcar a história musical das duas artistas.
“Eu sempre escutei muito as músicas dela e cantava suas canções no início do Calypso. Estar no Peru recentemente e poder convidá-la para esse projeto foi como realizar um sonho”, contou Joelma.
Um show de superação e fé
Os últimos anos não foram fáceis para Joelma. Durante a entrevista, a cantora revelou que enfrentou momentos delicados de saúde, tendo contraído covid-19 nove vezes. Mesmo com tantos desafios, ela se manteve firme, movida pela fé que sempre guiou sua vida e carreira.
“Eu sempre tive muita fé, se hoje estou aqui é pela misericórdia de Deus. Uma das maneiras que encontrei de agradecer foi sempre separar uma parte do meu show para canções de gratidão ao Senhor”.
Durante a entrevista ela deu um spoiler sobre o show: a participação do cantor gospel Jeferson Pillar, com quem gravou uma música. Os dois vão apresentar a canção de forma inédita durante o show em Vitória. Confira um trecho da música:
Mais de três décadas de sucesso
Com uma carreira que soma mais de 22 milhões de discos vendidos, Joelma é uma das artistas mais bem-sucedidas da história da música brasileira. Dona de dois Grammys e de um Disco de Diamante Quíntuplo, a cantora paraense segue consolidando seu legado como uma das maiores divas do país.
Serviço:
- Evento: Gravação do DVD “Isso é Calypso Tour Brasil”
- Data: 11 de janeiro de 2025
- Horário: 15h
- Local: Praça do Papa, Av. Nossa Sra. dos Navegantes, Enseada do Suá, Vitória - ES
- Ingressos: disponíveis no site lebillet.com.br
Correção
11/01/2025 - 12:05
Diferentemente do que foi publicado na versão anterior desta matéria, a Praça do Papa está localizada no bairro Enseada do Suá. A informação foi corrigida.