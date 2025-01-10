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Tradição

Conceição da Barra celebra Festa de São Benedito das Piabas neste fim de semana

Evento reúne manifestações culturais como Reis de Boi, Jongo, Pastorinhas e Ticumbi, além de celebrações religiosas e forró. A programação é aberta ao público e gratuita
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 10 de Janeiro de 2025 às 07:00

Conceição da Barra celebra tradicional Festa de São Benedito das Piabas
Conceição da Barra celebra tradicional Festa de São Benedito das Piabas Crédito: Apoena Medeiros
A comunidade de Barreiras, em Conceição da Barra, será palco da tradicional Festa de São Benedito das Piabas. Promovida pela Associação de Folclore de Conceição da Barra, a festividade acontece de hoje a domingo (12), destacando apresentações culturais que exaltam a tradição e o folclore local.
A programação é repleta de atrações que incluem apresentações dos grupos de Reis de Boi, Jongo, Pastorinhas e Ticumbi, além de celebrações religiosas e um animado forró. A festa começa nesta sexta-feira (10), às 18h, com apresentações dos Reis de Boi de diversos mestres renomados da região, como Mestre Nilo, Mestre Euclides, Mestre Dito, Mestre Nenê e Mestre Antônio da Conceição.
No sábado, o destaque fica por conta do tradicional forró, marcado para às 21h, no bar do Dito, prometendo animar a noite na comunidade. O domingo inicia com a missa a São Benedito das Piabas, às 10h, na igreja de São Benedito, seguida do Ticumbi de São Benedito, do Mestre Berto. Às 12h30, o Jongo Mirim de Nossa Senhora Aparecida, da Mestra Antônia, encerra a programação da manhã.
As atividades da tarde começam às 13h com o Jongo de São Bartolomeu, do Mestre Juscelino Tatu, e seguem com apresentações de outros grupos até às 15h, destacando os jongos de São Cosme e Damião (Mestra Osmara), Sant’Ana (Mestra Maria Amélia), São Benedito das Piabas (Mestre Santo Reis) e Nossa Senhora Aparecida (Mestre Douglas).
Final de semana será de Festa de São Benedito das Piabas na comunidade de Barreiras
Final de semana será de Festa de São Benedito das Piabas na comunidade de Barreiras Crédito: Apoena Medeiros
O evento se encerra às 15h30 com as Pastorinhas, lideradas pela Mestra Dária Bobbio, em uma apresentação que combina dança e coreografia com cestas e arcos floridos.
“O Reis de Boi é semelhante à Folia de Reis, pois ambos anunciam o nascimento do Menino Jesus. Uma das diferenças é que o Reis de Boi tem a figura mítica do Boi, presente tanto na cultura do continente africano quanto do europeu. Além disso, se assemelha ao Bumba Meu Boi, do Maranhão, que também tem a morte e ressurreição do boi”, explica Jefferson Gonçalves, cientista social e secretário da Associação de Folclore
Já o Jongo é uma dança de roda com tambores e reco-reco, este último, também chamado de Canzá. Os instrumentos são tocados pelos homens, que também tiram os versos, e as mulheres dançam na roda. O evento é aberto ao público e gratuito.

Serviço

  • O quê: Festa de São Benedito das Piabas
  • Quando: De 10 a 12 de janeiro
  • Onde: Comunidade de Barreiras, Conceição da Barra
  • Entrada: Gratuita

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