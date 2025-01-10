Conceição da Barra celebra Festa de São Benedito das Piabas neste fim de semana

Conceição da Barra celebra tradicional Festa de São Benedito das Piabas Crédito: Apoena Medeiros

A comunidade de Barreiras, em Conceição da Barra, será palco da tradicional Festa de São Benedito das Piabas. Promovida pela Associação de Folclore de Conceição da Barra, a festividade acontece de hoje a domingo (12), destacando apresentações culturais que exaltam a tradição e o folclore local.

A programação é repleta de atrações que incluem apresentações dos grupos de Reis de Boi, Jongo, Pastorinhas e Ticumbi, além de celebrações religiosas e um animado forró. A festa começa nesta sexta-feira (10), às 18h, com apresentações dos Reis de Boi de diversos mestres renomados da região, como Mestre Nilo, Mestre Euclides, Mestre Dito, Mestre Nenê e Mestre Antônio da Conceição.

No sábado, o destaque fica por conta do tradicional forró, marcado para às 21h, no bar do Dito, prometendo animar a noite na comunidade. O domingo inicia com a missa a São Benedito das Piabas, às 10h, na igreja de São Benedito, seguida do Ticumbi de São Benedito, do Mestre Berto. Às 12h30, o Jongo Mirim de Nossa Senhora Aparecida, da Mestra Antônia, encerra a programação da manhã.

As atividades da tarde começam às 13h com o Jongo de São Bartolomeu, do Mestre Juscelino Tatu, e seguem com apresentações de outros grupos até às 15h, destacando os jongos de São Cosme e Damião (Mestra Osmara), Sant’Ana (Mestra Maria Amélia), São Benedito das Piabas (Mestre Santo Reis) e Nossa Senhora Aparecida (Mestre Douglas).

Final de semana será de Festa de São Benedito das Piabas na comunidade de Barreiras Crédito: Apoena Medeiros

O evento se encerra às 15h30 com as Pastorinhas, lideradas pela Mestra Dária Bobbio, em uma apresentação que combina dança e coreografia com cestas e arcos floridos.

“O Reis de Boi é semelhante à Folia de Reis, pois ambos anunciam o nascimento do Menino Jesus. Uma das diferenças é que o Reis de Boi tem a figura mítica do Boi, presente tanto na cultura do continente africano quanto do europeu. Além disso, se assemelha ao Bumba Meu Boi, do Maranhão, que também tem a morte e ressurreição do boi”, explica Jefferson Gonçalves, cientista social e secretário da Associação de Folclore

Já o Jongo é uma dança de roda com tambores e reco-reco, este último, também chamado de Canzá. Os instrumentos são tocados pelos homens, que também tiram os versos, e as mulheres dançam na roda. O evento é aberto ao público e gratuito.

Serviço