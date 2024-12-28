Festival gratuito em Vila Velha terá Dead Fish, Supercombo e mais 80 atrações

Verão combina com praia e música boa, não é mesmo? Então confira a dica que HZ preparou: festival Delírio Tropical, que acontece na orla de Itapuã entre os dias 15 e 26 de janeiro de 2025. O evento terá mais de 80 atrações para todos os gostos, mas sabe qual é a melhor parte? Toda a programação é gratuita!
As bandas Supercombo e Dead Fish, além do cantor e compositor mineiro Zé Geraldo, que fará uma participação especial no show do capixaba Sandrera, estão entre as atrações principais. O festival também terá show do rapper Jota3 com o vocalista do Planet Hemp, BNegão, além da homenagem da banda Aurora Gordon aos Mamíferos, grupo seminal que movimentou a cena autoral capixaba entre o final dos anos 1960 e início dos 1970.
Além de música boa, o Delírio Tropical terá uma Vila Gastronômica, Feira Criativa com artesanato e moda, muitas atividades para o público infantil e acessibilidade por todo o espaço, garantindo diversão para todos. A estimativa é que 70 mil pessoas compareçam ao evento ao longo dos dez dias.
Vincenzo Guizzardi, da direção geral do festival, enfatiza o papel do Delírio Tropical na promoção da música capixaba dentro do cenário de entretenimento: “Nossa programação é pensada de modo a contribuir para os capixabas se tornarem consumidores da música produzida em seu território. Faz parte do escopo do Delírio Tropical corroborar junto ao ecossistema cultural capixaba para que artistas locais não tenham que buscar outras praças, ou estados, para que possam expressar e expor seu trabalho com dignidade e qualidade. O nosso estado necessita ser a casa dos nossos artistas, e não somente um exportador da nossa cultura”, observa.
Sullivan Silva, também da direção geral, ressalta a importância do festival na valorização dos compositores locais: “Muitas pessoas do Espírito Santo ainda não conhecem a importância dos compositores capixabas. Este projeto tem o propósito de contribuir para a exaltação dos músicos autorais, estimulando, possivelmente, o surgimento de novos compositores que tenham a inspiração e a imaginação como motor de sua criação artística”, destaca
PROGRAMAÇÃO
O festival promete uma imersão profunda na história sonora do estado, abrangendo uma ampla gama de gêneros, desde o pop, MPB, samba, rock, reggae, axé music, funk, rap, hardcore, blues, surf music, forró, até os ritmos eletrônicos. A ancestralidade da cultura popular capixaba será representada pelas tradicionais bandas de congo de Mestre Honório, Tambor de Jacaranema, Mestre Alcides, Raízes e Beatos de São Benedito.
A curadoria do festival elaborou palcos temáticos para cada dia do evento, destacando os diferentes elementos que formam a identidade cultural capixaba. Confira:
- 15 DE JANEIRO (QUARTA-FEIRA)
- PROGRAMAÇÃO INFANTIL
- 16h - DJ Residente
- 17h30 - Grupo Estripolia
- 19h30 - Macakids
- 16 DE JANEIRO (QUINTA-FEIRA)
- CONCEITO: ANOS 90 – 2000 (CULTURA CANELA VERDE E O ROCKCONGO)
- 17h - DJ Residente: Dani B
- 17h30 - Banda de Congo Mestre Honório da Barra do Jucu
- 18h - Intóxicos part. Dona Fran
- 20h - Gastação Infinita part. Caju e Lore Dalvi
- 22h - Sandrera part. Zé Geraldo e Bruno Caliman
- 17 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA)
- CONCEITO: ID CAPIXABA ANOS 90-2000 (ROCK ALTERNATIVO, REGGAE E ROCKONGO)
- 15h30 - DJ Residente: Negana
- 16h - Roça Nova part. Zé Maholics
- 17h20 - Rodrigo CX part. Plantada
- 18h40 - Rastaclone
- 20h40 - Lordose pra Leão
- 22h30 - Supercombo
- 18 DE JANEIRO (SÁBADO)
- CONCEITO: ANOS 90-2000 (O AXÉ E O SAMBA DO ESPÍRITO SANTO)
- 9h30 - DJ Residente: Sista Ilú
- 10h - Projeto Feijoada
- 12h - Banda de Congo Tambor Jacaranema
- 12h30 - Bloco Balança Penha
- 13h30 - Ada Koffi part. Anastácia
- 15h - Diego Lyra part. Orquestra Ammor
- 17h - Clube do Samba
- 20h - Sambasoul part. Frazão
- 22h - Andrea Nery
- 19 DE JANEIRO (DOMINGO)
- CONCEITO: ANOS 2000 (REGGAE, SAMBA-ROCK, POP-ROCK)
- DJ Residente: Maré Selectah
- 10h - Regional da Nair
- 12h - Banda de Congo Mestre Alcides
- 13h - Makossa (Caio Metteoro e Anderson Ventura)
- 14h45 - Gabriela Brown part. Mallu
- 16h30 - Macucos & Convidados
- 18h30 - Xá da Índia part. Di Mello
- 20h30 - Jota 3 part. BNegão
- 22 DE JANEIRO (QUARTA-FEIRA)
- PROGRAMAÇÃO INFANTIL
- 16h - DJ Residente
- 17h30 - Grupo Campanelli
- 19h30 - Maria Clara e JP
- 23 DE JANEIRO (QUINTA-FEIRA)
- CONCEITO: ANOS 60-80 (MPB-JAZZ & TROPICÁLIA CAPIXABA)
- 16h30 - DJ Residente: Karine e as Bolachas
- 18h30 - Carlos Papel & O Quarto Crescente part. Alexandre Borges
- 20h - Aurora Gordon part. Paulo Branco & Os Mamíferos
- 22h - Casaca
- 24 DE JANEIRO (SEXTA-FEIRA)
- CONCEITO: 2010-2020 (POP, NOVA MPB e LO-FI)
- 15h30 - DJ Residente: Carol Vargas
- 15h55 - Vitu & Moreati part. Ronnie Silveira
- 17h30 - Maré Tardia
- 19h - Roberta de Razão part. Ury Vieira
- 20h30 - Pé do Lixo
- 22h30 - Dead Fish
- 25 DE JANEIRO (SÁBADO)
- CONCEITO: 2010-2020 (CULTURA URBANA, POP, SAMBA E RAP/HOP)
- 9h30 - DJ Residente: Marilds
- 10h - Átilla & Já Gamei
- 9h55 - Banda de Congo Raízes
- 14h - Bloco Sambaju
- 16h - Elaine Augusta part. Samba do Nill
- 17h - Luiza Andrade part. Comichão
- 19h - Dub’s Ruy part. André Prando & Léo Abreu (JahRuda)
- 20h30 - Herança Negra part. Pedro Perez
- 22h - PTK
- 22h30 - Jefinho Faraó & Funk Retrô part. MC Flavinho
- 26 DE JANEIRO (DOMINGO)
- CONCEITO: ID CAPIXABA ANOS 90-2000 - ROCK CONGO
- & HARDCORE (HOMENAGEM AO DIA D)
- 9h30 - DJ Residente: Larissa Tantan
- 10h - Leozinho & convidados
- 13h - Banda de Congo Beatos de São Benedito
- 14h - Bateria da MUG
- 15h30 - Bela Mattar part. Mariana Coelho
- 17h30 - Samba Crioulo
- 20h - Flávia Mendonça part. Fernanda Pádua
O que pode levar:
- Documentos pessoais;
- Acessórios como óculos escuros, chapéu ou boné, mochila ou bolsa;
- Filtro solar;
- Remédios com laudo/prescrição médica;
- Copos de copos reutilizáveis (de plástico ou alumínio), com pelo menos 500ml
- Cadeira de praia;
O que não pode levar:
- Objetos pontiagudos, cortantes e/ou perfurantes, vidro, armas de fogo e armas brancas;
- Quaisquer objetos de vidro;
- Correntes e Cinturões;
- Fogos de artifício;
- Substâncias inflamáveis, corrosivas e/ou tóxicas;
Serviço - Festival Delírio Tropical
- Local: Arena de Verão da Prefeitura Municipal de Vila Velha, Praia de Itapuã
- Data: de 15 a 26 de janeiro de 2025
- Horário: A partir das 17h
- Entrada: Gratuita
- Proteção para as crianças: Nas quartas-feiras haverá uma programação especial para as crianças e, por conta disso, a coordenação do festival fará a distribuição das pulseiras de identificação para os pequenos, com informações sobre os responsáveis.