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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta concertos em Vitória

Publicado em
15 jan 2025 às 11:28
Orquestra Petrobras Sinfônica
Orquestra Petrobras Sinfônica Crédito: Divulgação
No ano em que celebra 50 anos, a Orquestra Petrobras Sinfônica chega a Vitória no dia 23 de fevereiro para duas apresentações de concertos pop no Espaço Patrick Ribeiro. Sob a batuta do maestro Felipe Prazeres, a turnê tem a missão de democratizar o acesso à música de concerto em diferentes formatos por todo o Brasil. O ‘Concerto Multiplayer’ ocorre às 16h e tem como repertório a trilha sonora de grandes games, desde jogos clássicos até mais atuais. Já o concerto ‘Na Trilha do Rock’ acontece às 19h e traz clássicos do rock e do pop nacional com uma roupagem sinfônica. A Orquestra Petrobras Sinfônica é patrocinada há 38 anos pela Petrobras.
Orquestra Petrobras Sinfônica
Orquestra Petrobras SinfônicaDivulgação Crédito: Divulgação
O concerto ‘Na Trilha do Rock’ revisita clássicos do Rock Nacional como “Tempos Modernos”, “Bete Balanço”, “Whisky a Go Go” e “Era um garoto que como eu amava os Beatles e os Rolling Stones”. Já o “Concerto Multiplayer” promete passar por várias trilhas muito amadas pelos gamers, desde clássicos como Super Mario, Sonic e The Legend of Zelda até as mais modernas como Fortnite.
“É uma ótima oportunidade para se divertir em família, reviver memórias. Os espetáculos prometem ser uma experiência divertida para todas as idades, unindo gerações por meio da música e da nostalgia”, revela Felipe Prazeres.

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