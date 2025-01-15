Orquestra Petrobras Sinfônica apresenta concertos em Vitória

No ano em que celebra 50 anos, a Orquestra Petrobras Sinfônica chega a Vitória no dia 23 de fevereiro para duas apresentações de concertos pop no Espaço Patrick Ribeiro. Sob a batuta do maestro Felipe Prazeres, a turnê tem a missão de democratizar o acesso à música de concerto em diferentes formatos por todo o Brasil. O ‘Concerto Multiplayer’ ocorre às 16h e tem como repertório a trilha sonora de grandes games, desde jogos clássicos até mais atuais. Já o concerto ‘Na Trilha do Rock’ acontece às 19h e traz clássicos do rock e do pop nacional com uma roupagem sinfônica. A Orquestra Petrobras Sinfônica é patrocinada há 38 anos pela Petrobras.