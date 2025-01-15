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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Falamansa e Zé Neto & Cristiano reúnem fãs em shows de Guarapari

Publicado em
15 jan 2025 às 00:00
Grupo Falamansa e Mariana e Bruno Lawall
Grupo Falamansa e Mariana e Bruno Lawall: noite de música no Multiplace Mais Crédito: Leo Gurgel

Em Meaípe

Ferveu o final de semana no Multiplace Mais, em Guarapari.  A mistura de sertanejo com arrocha animou a sexta-feira (10) com apresentações de Zé Neto & Cristiano e do cantor Pablo. No sábado (11), de Zé Ramalho e Falamansa, com o projeto "Fala Zé", comandarem a noite.  Os anfitriões da casa, Bruno e Marianna Lawall, receberam os artistas e convidados. Veja as fotos de Léo Gurgel.

ANIVERSÁRIO

Aniversário de Luzia Toledo
Penha Nonato, Rita da Luz, Rita Tristão, Rita Garajau, Diana Murad, Maita Mota, Beatriz Oliveira Santos, Heliene Del Esposti, Heliane Duarte e a aniversariante Luzia Toledo: celebrando no Hotel Ilha do Boi Crédito: Divulgação

Janeiro Branco

No mês do Janeiro Branco, campanha global de conscientização sobre a saúde mental, Eduarda Buaiz comemora uma conquista significativa para a Buaiz Alimentos. A empresa acaba de receber a certificação Great People Mental Health, um reconhecimento às organizações que se destacam no cuidado com a saúde mental de seus colaboradores. A certificação atesta que a empresa possui um time emocionalmente saudável, unido, engajado e preparado para novos desafios, reforçando o foco da Buaiz Alimentos no bem-estar das pessoas.

Pedra Azul-Vix

O Vive Le Vin, empreendimento de luxo que une arte e vinho em Pedra Azul, está promovendo ações especiais para marcar presença em diferentes pontos do Espírito Santo. Em Pedra Azul, a equipe está realizando uma campanha de folheteria para apresentar o conceito único do empreendimento, que promete ser referência em sofisticação e experiências exclusivas na região. Além disso, o Vive Le Vin está encantando o público da Guarderia, em Vitória, com a distribuição de vinho branco, oferecendo um toque de elegância e prazer para quem desfruta do verão na capital capixaba. Essas iniciativas vão até o dia 26 de janeiro.

Na Fiesp

Luiz Cláudio Allemand foi novamente designado como Diretor do Departamento Jurídico (Dejur) da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp). O advogado, que possui mestrado em Direito Tributário, permanecerá à frente da área até 31 de dezembro de 2025.

PARABÉNS PRA VOCÊ! 

Jorge Henrique Botti, Júlia Closs e a aniversariante Sil Closs
Jorge Henrique Botti,  Júlia Closs e a aniversariante Sil Closs: celebrando aniversário ao lado da família e 60 amigas com a participação da cantora gospel  Joyce Melo Crédito: Fernando Seiberl

Hidratação em dia

A operadora de saúde Bluzz entra no clima do verão com uma ação especial, com foco no bem-estar e na hidratação, a iniciativa contará com a distribuição de água e panfletos informativos. Uma forma refrescante e consciente de reforçar a importância do cuidado com a saúde durante a estação mais quente do ano!

Mastopexia

Após a repercussão da mastopexia feita por Virgínia Fonseca, muitas mulheres têm se interessado pelo procedimento combinado com a colocação ou explante de prótese de silicone. O cirurgião plástico Ariosto Santos esclarece que essa combinação é ideal para quem deseja, além de levantar as mamas, aumentar ou diminuir o volume. “A técnica proporciona um efeito estético mais harmonioso e pode corrigir assimetrias ou perdas de volume significativas”, esclarece Dr. Ariosto.

Nova casa

O Gerente Regional de Desenvolvimento da Sicredi Serrana, Luciano Tessaro, conta que a cooperativa está com um novo espaço. Já está em funcionamento, na Torre Leste do Shopping Praia da Costa, em Vila Velha, a sede administrativa, que conta com salas de reunião, auditório e espaços de convivência. Com mais de 150 colaboradores na Grande Vitória, a nova casa é mais um passo no processo de expansão da Sicredi Serrana no Estado.

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