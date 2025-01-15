Falamansa e Zé Neto & Cristiano reúnem fãs em shows de Guarapari

O Vive Le Vin, empreendimento de luxo que une arte e vinho em Pedra Azul, está promovendo ações especiais para marcar presença em diferentes pontos do Espírito Santo. Em Pedra Azul, a equipe está realizando uma campanha de folheteria para apresentar o conceito único do empreendimento, que promete ser referência em sofisticação e experiências exclusivas na região. Além disso, o Vive Le Vin está encantando o público da Guarderia, em Vitória, com a distribuição de vinho branco, oferecendo um toque de elegância e prazer para quem desfruta do verão na capital capixaba. Essas iniciativas vão até o dia 26 de janeiro.