Guarapari ganha novo empreendimento de luxo; veja como foi o lançamento

A Enseada Azul, em Guarapari, vai ganhar um novo empreendimento de luxo. A Grand Construtora abriu as portas do estande do Salt by Grand. Capixabas e turistas de todo o país estão visitando o local para conhecer o novo oásis de luxo da região. Aos sábados, estão acontecendo sunsets para convidados com catering by Karla Brandão e drinques exclusivos. Por lá, a maquete do empreendimento mostra todos os detalhes do projeto arquitetônico do Salt, inspirado no belíssimo mar da Enseada e assinado pela Pretti Arquitetura, além de um decorado de 4 suítes com projeto de interiores da Amazonas Arquitetos. O paisagismo biofílico do Salt é de Benedito Abbud, um dos maiores paisagistas do país. O espaço está aberto durante todo o verão e funciona todos os dias, de 9h às 21h. Veja nas fotos de Sergio Silva quem esteve na abertura do estande.