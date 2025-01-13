Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Guarapari ganha novo empreendimento de luxo; veja como foi o lançamento

Publicado em
13 jan 2025 às 11:59
Gustavo Rezende, Jacqueline Pretti e Sandro Pretti
Gustavo Rezende, Jacqueline Pretti e Sandro Pretti: na abertura do estande  do Salt by Grand, na Enseada Azul, em Guarapari   Crédito: Sergio Silva

Na Enseada Azul

A Enseada Azul, em Guarapari, vai ganhar um novo empreendimento de luxo. A Grand Construtora abriu as portas do estande do Salt by Grand. Capixabas e turistas de todo o país estão visitando o local para conhecer o novo oásis de luxo da região. Aos sábados, estão acontecendo sunsets para convidados com catering by Karla Brandão e drinques exclusivos. Por lá, a maquete do empreendimento mostra todos os detalhes do projeto arquitetônico do Salt, inspirado no belíssimo mar da Enseada e assinado pela Pretti Arquitetura, além de um decorado de 4 suítes com projeto de interiores da Amazonas Arquitetos. O paisagismo biofílico do Salt é de Benedito Abbud, um dos maiores paisagistas do país. O espaço está aberto durante todo o verão e funciona todos os dias, de 9h às 21h. Veja nas fotos de Sergio Silva quem esteve na abertura do estande.

Veja Também

De visual renovado, Centro da Praia Shopping atrai clientes com variedade de lojas e promoção

Ivan Aguilar faz um show de desfile em Vitória; veja fotos

Miguel Paradella lança nova coleção inspirada no oceano em Vitória

A Gazeta integra o

Saiba mais
Empreendedorismo luxo Mercado de trabalho Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança