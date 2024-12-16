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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Miguel Paradella lança nova coleção inspirada no oceano em Vitória

Publicado em
16 dez 2024 às 03:00
Beatriz Leite, Miguel Paradella e Gorete Thorey
Beatriz Leite, Miguel Paradella e Gorete Thorey: no lançamento da coleção "Ocean" Crédito: Thuanny Louzada

 Ocean

O joalheiro Miguel Paradella e sua Beatriz Leite receberam, na galeria Via Thorey Galeria, para o lançamento da Coleção Ocean, inspirada no movimento, nos tons e nos segredos do oceano. Veja as fotos de Thuanny Louzada.

CONFRATERNIZAÇÃO

Claudia Louzada, Bruna Serpa e Rita Tristão
Claudia Louzada, Bruna Serpa e Rita Tristão: a CEO da Serpa Engenharia recebeu para uma confraternização de final de ano,  no restaurante Aleixo Crédito: Vitor Machado

Conquista

A presidente eleita da OAB-ES, Érica Neves obteve vitória junto ao TJ-ES para priorizar a expedição de alvarás e transferências de valores disponíveis antes do início do recesso forense. A medida foi acolhida pelo Desembargador Samuel Meira Brasil Jr., que expediu ofício circular orientando os magistrados a dar celeridade a esses atos dentro de suas competências. De acordo com a decisão, a proximidade do término do exercício de 2024 reforça a necessidade de um esforço coletivo por parte dos magistrados para garantir a liberação dos alvarás. A medida visa assegurar a efetividade das decisões judiciais e atender às necessidades de cidadãos e advogados que dependem desses valores para sua subsistência, além de contemplarem honorários advocatícios, que possuem natureza alimentar, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal.

INAUGURAÇÃO

Roberta Drummond, Luís Stanger , Eduarda Folador e Anizia Fachetti
Roberta Drummond, Luís Stanger , Eduarda Folador e Anizia Fachetti: na inauguração da Dynamo Lopes – canal oficial Gestão patrimonial de imóveis e operações imobiliárias da Imobiliária Lopes Crédito: RF Comunicação

COQUETEL

Luciene Bertolani; Wesley Satlher e Maiara Cardoso em momento descontração na Óticas Diniz Prime
Luciene Bertolani, Wesley Satlher e Maiara Cardoso: em coquetel de confraternização de final de ano, na Praia do Canto Crédito: Divulgação

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