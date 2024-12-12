Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Helvia Abaurre celebra o Natal com amigas em Vitória; veja fotos

Publicado em
12 dez 2024 às 03:00
Marcila Coser, Helvia Abaurre e Glaucia Baião: celebrando as vitórias de 2024! Crédito: Camilla Baptistin

O Natal de Helvia

Querida de RR, Helvia Abaurre celebrou o Natal 2024 ao lado das amigas, na sexta-feira (06), em seu apê, no Edifício Paulo VI, em Vitória.  A Dj Larissa Tantan e o cantor André Furlan animaram a festa. O amigo X e sorteios também foram destaque na noite de Helvia. Veja as fotos de Camilla Baptistin.

CONFRATERNIZAÇÃO

Judith Ottoni e Emar Batalha
Judith Ottoni e a designer de joias Emar Batalha, que recebeu clientes e amigas para confraternização de final de ano, no Aleixo  Crédito: Renata Rasseli

Dezembro Laranja

O verão já bate à porta com altas temperaturas e um convite extra para exposição ao sol. Não é à toa que dezembro é o mês oficial de conscientização sobre o câncer de pele. Com raios solares ainda mais intensos e muitos motivos e oportunidades para pegar aquele solzinho, a campanha Dezembro Laranja chama a atenção para prevenção do tipo de câncer mais comum no Brasil. Evitar a exposição solar de longa duração e caprichar no uso de roupas com proteção UV, chapéus e bonés, combinados ao uso contínuo do protetor solar fazem parte das recomendações da dermatologista Priscila Passamani. “Esta é uma época propícia para falar de prevenção, que deve acontecer o ano inteiro, mas também de alertar sobre os sinais silenciosos que o câncer de pele pode apresentar, como pintas que mudam de formato, espinhas ou pequenas feridas de difícil cicatrização”, alerta.

Branco, prata ou dourado

Está programado para esta quinta-feira, dia 12, a confraternização de fim de ano da Vith Shoes, de Brenda Riva que junto com a designer de joias Alice Mendes vão fazer mais um lançamento da coleção Paris, inspirada na charmosa Cidade Luz, às 18h, na Praia do Canto. Dress Code: Branco, prata ou dourado.

Bem-vindo, Ric!

Depois de uma temporada na Europa, o cabeleireiro Ricardo Magalhães está de volta à Vitória e está atendendo no Be Spa Urbano. 

Café literário

O segundo café da manhã de dezembro, dia 14, terá um gostinho literário, com a jornalista e escritora Aurê Aguiar trazendo ao ateliê da Carla Buaiz o projeto “Palavras que Abraçam”, quando vai autografar o livro “Cuide dos seus achado, esqueça os seus perdidos”, que figura no ranking dos mais vendidos no país na categoria desenvolvimento pessoal. O evento marca também a exposição da nova coleção da designer Jardim Vertical e será realizado das 10h às 13h, na Praia do Canto.

EXPOSIÇÃO

Campeonato de poker

O poker passou a ser reconhecido como esporte da mente pela Associação Internacional de Esportes da Mente (IMSA). E Vitória irá sediar o maior evento de poker do Espírito Santo, o campeonato capixaba “CCP Milion”, que acontece a partir desta sexta-feira (13 ) até o dia 21 (sábado), no Hotel Senac Ilha do Boi, Idealizado por Sérgio Piazzarollo e Rodrigo Farj, uma das referências do poker, o evento esportivo irá receber 800 jogadores e cerca de duas mil pessoas.

Audição de piano

Bruno Leão convida audição de piano e teclado - ano 30, nesta sexta-feira (13), no Sheraton Vitória Hotel.  

EM SÃO MATEUS

O head de projetos, Werliton Machado e o empresário Itagildo Marques, no Festival Gastronômico
Werliton Machado e Itagildo Marques: na segunda edição do Festival Gastronômico & Cultural de São Mateus, no Parador Internacional Guriri Crédito: Liga Capixaba/Divulgação

A Gazeta integra o

Saiba mais
Festa de Aniversário Natal Réveillon Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança