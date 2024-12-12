Helvia Abaurre celebra o Natal com amigas em Vitória; veja fotos

O verão já bate à porta com altas temperaturas e um convite extra para exposição ao sol. Não é à toa que dezembro é o mês oficial de conscientização sobre o câncer de pele. Com raios solares ainda mais intensos e muitos motivos e oportunidades para pegar aquele solzinho, a campanha Dezembro Laranja chama a atenção para prevenção do tipo de câncer mais comum no Brasil. Evitar a exposição solar de longa duração e caprichar no uso de roupas com proteção UV, chapéus e bonés, combinados ao uso contínuo do protetor solar fazem parte das recomendações da dermatologista Priscila Passamani. “Esta é uma época propícia para falar de prevenção, que deve acontecer o ano inteiro, mas também de alertar sobre os sinais silenciosos que o câncer de pele pode apresentar, como pintas que mudam de formato, espinhas ou pequenas feridas de difícil cicatrização”, alerta.