Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Associação dos Empresários da Serra premia destaques de 2024

Publicado em
09 dez 2024 às 09:17
Sergio Vidigal, Weverson Meireles, Renato Casagrande, Fabio Junger e Ricardo Ferraço
Sergio Vidigal, Weverson Meireles, Renato Casagrande, Fabio Junger e Ricardo Ferraço: na  18ª edição do Prêmio Mérito Empresarial da Serra Crédito: Sergio Cardoso

Premiação

A  Associação dos Empresários da Serra (Ases) promoveu a 18ª edição do Prêmio Mérito Empresarial, na quinta-feira (05), no Steffen Centro de Eventos.   O evento  reuniu cerca de 700 pessoas em uma cerimônia dedicada a reconhecer empresas e profissionais que se destacaram em suas áreas ao longo de 2024. O momento de maior destaque foi a homenagem ao governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, agraciado com o título de "Homenageado do Ano". Os premiados da noite foram, na categoria Indústria foi a BomBiscoito, representada por Gabriel Perini, diretor comercial. Comércio ficou com a Compose Revestimentos e Acabamentos, atuante no mercado capixaba desde 1993, representada por Carlos Alberto Marianelli, fundador e diretor. No setor de Serviços quem levou o prêmio fio a  MasterMind Treinamentos de Alta Performance, representada por Milena Rohr e Charles De LaVega. Micro e Pequenas Empresas foi a BNI Espírito Santo, com a participação dos diretores executivos Rodrigo Di Bemardi e Vilma Costta. E o prêmio de Mulher de Negócios foi para Aretusa Araújo, advogada e diretora executiva da Arjur Advocacia. Veja as fotos.
A  Associação dos Empresários da Serra (Ases) promoveu a 18ª edição do Prêmio Mérito Empresarial, na quinta-feira (05), no Steffen Centro de Eventos.   O evento  reuniu cerca de 700 pessoas em uma cerimônia dedicada a reconhecer empresas e profissionais que se destacaram em suas áreas ao longo de 2024. O momento de maior destaque foi a homenagem ao governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, agraciado com o título de "Homenageado do Ano". Os premiados da noite foram, na categoria Indústria foi a BomBiscoito, representada por Gabriel Perini, diretor comercial. Comércio ficou com a Compose Revestimentos e Acabamentos, atuante no mercado capixaba desde 1993, representada por Carlos Alberto Marianelli, fundador e diretor. No setor de Serviços quem levou o prêmio fio a  MasterMind Treinamentos de Alta Performance, representada por Milena Rohr e Charles De LaVega. Micro e Pequenas Empresas foi a BNI Espírito Santo, com a participação dos diretores executivos Rodrigo Di Bemardi e Vilma Costta. E o prêmio de Mulher de Negócios foi para Aretusa Araújo, advogada e diretora executiva da Arjur Advocacia. Veja as fotos.

Veja Também

"Vamos entregar o Cais das Artes e o Carlos Gomes em 2025", diz Fabrício Noronha

Dorion Soares celebra fim de ano com almoço festivo em Vitória

Sandra Matias e Lara Brotas comemoram 11 anos do Clube do Colecionador

A Gazeta integra o

Saiba mais
Festa de Aniversário Serra Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança