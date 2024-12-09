Associação dos Empresários da Serra premia destaques de 2024

A Associação dos Empresários da Serra (Ases) promoveu a 18ª edição do Prêmio Mérito Empresarial, na quinta-feira (05), no Steffen Centro de Eventos. O evento reuniu cerca de 700 pessoas em uma cerimônia dedicada a reconhecer empresas e profissionais que se destacaram em suas áreas ao longo de 2024. O momento de maior destaque foi a homenagem ao governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, agraciado com o título de "Homenageado do Ano". Os premiados da noite foram, na categoria Indústria foi a BomBiscoito, representada por Gabriel Perini, diretor comercial. Comércio ficou com a Compose Revestimentos e Acabamentos, atuante no mercado capixaba desde 1993, representada por Carlos Alberto Marianelli, fundador e diretor. No setor de Serviços quem levou o prêmio fio a MasterMind Treinamentos de Alta Performance, representada por Milena Rohr e Charles De LaVega. Micro e Pequenas Empresas foi a BNI Espírito Santo, com a participação dos diretores executivos Rodrigo Di Bemardi e Vilma Costta. E o prêmio de Mulher de Negócios foi para Aretusa Araújo, advogada e diretora executiva da Arjur Advocacia. Veja as fotos.

A Associação dos Empresários da Serra (Ases) promoveu a 18ª edição do Prêmio Mérito Empresarial, na quinta-feira (05), no Steffen Centro de Eventos. O evento reuniu cerca de 700 pessoas em uma cerimônia dedicada a reconhecer empresas e profissionais que se destacaram em suas áreas ao longo de 2024. O momento de maior destaque foi a homenagem ao governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, agraciado com o título de "Homenageado do Ano". Os premiados da noite foram, na categoria Indústria foi a BomBiscoito, representada por Gabriel Perini, diretor comercial. Comércio ficou com a Compose Revestimentos e Acabamentos, atuante no mercado capixaba desde 1993, representada por Carlos Alberto Marianelli, fundador e diretor. No setor de Serviços quem levou o prêmio fio a MasterMind Treinamentos de Alta Performance, representada por Milena Rohr e Charles De LaVega. Micro e Pequenas Empresas foi a BNI Espírito Santo, com a participação dos diretores executivos Rodrigo Di Bemardi e Vilma Costta. E o prêmio de Mulher de Negócios foi para Aretusa Araújo, advogada e diretora executiva da Arjur Advocacia. Veja as fotos.