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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Sandra Matias e Lara Brotas comemoram 11 anos do Clube do Colecionador

Publicado em
09 dez 2024 às 00:00
Flávia Dalla, o artista Heberth Sobral, Sandra Matias, Lara Brotas e os artistas Elvys Chaves e Carlo Schiavini.
Flávia Dalla, o artista Heberth Sobral, Sandra Matias, Lara Brotas e os artistas Elvys Chaves e Carlo Schiavini: noite de arte na Matias Brotas  Crédito: Cloves Louzada

Clube do colecionador

Sandra Matias e Lara Brotas receberam convidados na quarta-feira (04), na galeria Matias Brotas,  para vernissage da exposição “Clube do Colecionador | Séries”, que completa 11 anos transformando o mercado do colecionismo no Espírito Santo. A mostra também marca o encerramento das comemorações dos 18 anos da galeria. A edição 2024 reúne obras dos artistas Claudio Alvarez, Daniel Mattar, Heberth Sobral, Moisés Patrício, Rodrigo Sassi, além de uma instalação inédita que une arte e tecnologia chamada ‘Vestígios Digitais’, dos artistas Elvys Chaves e Carlo Schiavini.  A arte visual foi assinada por  Taiza Ammar. A mostra segue para visitação gratuita até dia 28 de fevereiro.

CONFRATERNIZAÇÃO

Mercado fitness

O mercado global de saúde e fitness segue em alta, com projeções otimistas, segundo o Relatório Global da Health & Fitness Association (HFA). Mesmo diante do aumento do custo de vida, a busca por saúde e bem-estar continua crescendo, consolidando o Brasil como o maior mercado na América Latina. A empresária Flavia Zon, da Soulfit Studio Boutique, reforça: "A prática regular de atividade física não é só uma tendência, mas uma necessidade para a saúde física e mental. Nosso papel é tornar essa prática acessível e prazerosa para todos." Com dados da OMS apontando que quase um terço dos adultos globalmente não atinge os níveis recomendados de atividade física, o setor fitness tem grandes oportunidades para expandir e transformar vidas.

Ainda dá tempo

Mesmo com as correrias de final de ano, esse é o momento ideal de fazer o planejamento para os próximos 12 meses e que deve envolver atendimento, marketing e vendas. E a boa notícia é que ainda dá tempo de iniciar essa ação. Quem avisa é a CEO da AB Comunicação e Marketing, Alessandra Brandão. 

Acelera Mulheres

Na próxima quarta-feira (11) e quinta-feira (12), o evento “Mulheres que Empreendem | Acelera Mulheres” reunirá empreendedoras e líderes capixabas de diversas áreas para uma experiência de aprendizado e troca, com foco no fortalecimento de negócios femininos. Promovido pelo Bandes e pela mentora de carreira Ana Paula França, a programação abordará temas como planejamento estratégico, gestão financeira e inteligência emocional, conectando o empreendedorismo feminino às práticas de sustentabilidade e inovação.

CAFÉ DA MANHÃ

Pauline Lyrio,Carla Buaiz e Adriana Lyrio
Pauline Lyrio, Carla Buaiz e Adriana Lyrio: café da manhã de joias e arte na Praia do Canto Crédito: Divulgação

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