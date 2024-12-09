Sandra Matias e Lara Brotas comemoram 11 anos do Clube do Colecionador

Sandra Matias e Lara Brotas receberam convidados na quarta-feira (04), na galeria Matias Brotas, para vernissage da exposição “Clube do Colecionador | Séries”, que completa 11 anos transformando o mercado do colecionismo no Espírito Santo. A mostra também marca o encerramento das comemorações dos 18 anos da galeria. A edição 2024 reúne obras dos artistas Claudio Alvarez, Daniel Mattar, Heberth Sobral, Moisés Patrício, Rodrigo Sassi, além de uma instalação inédita que une arte e tecnologia chamada ‘Vestígios Digitais’, dos artistas Elvys Chaves e Carlo Schiavini. A arte visual foi assinada por Taiza Ammar. A mostra segue para visitação gratuita até dia 28 de fevereiro.