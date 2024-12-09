Sandra Matias e Lara Brotas comemoram 11 anos do Clube do Colecionador

O mercado global de saúde e fitness segue em alta, com projeções otimistas, segundo o Relatório Global da Health & Fitness Association (HFA). Mesmo diante do aumento do custo de vida, a busca por saúde e bem-estar continua crescendo, consolidando o Brasil como o maior mercado na América Latina. A empresária Flavia Zon, da Soulfit Studio Boutique, reforça: "A prática regular de atividade física não é só uma tendência, mas uma necessidade para a saúde física e mental. Nosso papel é tornar essa prática acessível e prazerosa para todos." Com dados da OMS apontando que quase um terço dos adultos globalmente não atinge os níveis recomendados de atividade física, o setor fitness tem grandes oportunidades para expandir e transformar vidas.