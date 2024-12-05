Unimed Sul Capixaba comemora 35 anos com festa em Cachoeiro

A Unimed Sul Capixaba celebrou 35 anos com festa em Cachoeiro de Itapemirim, que reuniu 700 pessoas no Imperial Athenas Hall. O anfitrião da noite, diretor-presidente Fernando Lemgruber, recebeu o vice-governador Ricardo Ferraço, o deputado estadual Bruno Resende, o presidente do Sistema OCB/ES, Pedro Scarpi, o diretor-executivo da OCB/ES, Carlos André Santos Oliveira, e o diretor executivo do Sicoob/ES, Nailson Dalla Bernardina. O escritor Marcos Piangers, autor do best-seller O Papai é Pop, comandou a palestra da noite e foi muito aplaudido. Veja as fotos!