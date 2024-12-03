Sincades celebra as conquistas de 2024 com festa em Vitória

O Museu Vale e o Instituto Cultural Vale reúnem 30 artistas capixabas em nova exposição na Casa Porto das Artes Plásticas, em Vitória. A exposição “Transitar o Tempo” contará com diversas formas de arte, como entalhe em madeira, instalações, esculturas, fotografias, tecelagem, cerâmica e pinturas. Com mais de 40 obras, entre peças inéditas ou cedidas pelos artistas por meio de galerias parceiras, a mostra conta com a curadoria de Nicolas Soares e Clara Pignaton. A mostra, em parceria com a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Cultura, estará aberta para visitação gratuita a partir desta quarta-feira (04) e fica em cartaz até 30 de março de 2025.