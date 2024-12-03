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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Sincades celebra as conquistas de 2024 com festa em Vitória

Publicado em
03 dez 2024 às 11:27
Idalberto, Lígia e Cicero Moro
Idalberto, Lígia e Cicero Moro: na festa do Sincades, em Vitória Crédito: Cacá Lima

Festa do Sincades

A noite da última sexta-feira (29) foi de comemoração para empresários e associados ao Sindicato do Comércio Atacadista e Distribuidor do Espírito Santo (Sincades). A entidade reuniu convidados para celebrar as conquistas de 2024 e falar sobre as perspectivas para 2025, no Ferrari Eventos, em Vitória. Além da diretoria e de empresários associados, o evento reuniu autoridades e representantes de entidades parceiras. Veja as fotos de Cacá Lima.

FÉRIAS

Ana Passamani, Sônia Abelha, Alline Passamani e Rodrigo Abelha, Martina e Rodriguinho
Ana Passamani, Sônia Abelha, Alline Passamani e Rodrigo Abelha, Martina e Rodriguinho: mini férias em família na Praia de Antunes, litoral de Alagoas Crédito: Divulgação

Mulheres no comando

Pela terceira vez consecutiva, mulheres lideram a CDL Jovem Vitória! A nova presidente eleita é Daiani Lavino, que sucede Chris Badke e Samira Soares. Daiani é arquiteta e urbanista, já atuou como diretora financeira da CDL Jovem e terá como vice o Álvaro Bosada. Ela destaca o amor pelo associativismo: “A CDL Jovem vai muito além de pessoas e projetos. É arregaçar as mangas e fazer acontecer. É amizade, energia, felicidade, realização, trabalho. É fazer a diferença onde estivermos”.

Show dos finalistas

Os músicos Cesar Baldan e Tatá Rocha, Elaine Augusta, Ilus Eugênio, Jardel Miguel, Kael, Luto Horror Club, Marcelo Sill, Norbim, Smile e Vitu são os finalistas do Festival Novos Talentos. Eles irão apresentar suas canções inéditas no show de encerramento nesta quinta-feira, dia 05 de dezembro, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Com arranjos inéditos para suas músicas, eles serão acompanhados no palco pela Orquestra Camerata Sesi. A entrada é solidária, sendo necessária a doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados para a Acacci.

Point das bikes

Angela Perim e seu filho Bernardo Perim recebem amigos e amantes das bikes na noite da próxima quinta (5) para o coquetel de lançamento do novo empreendimento da dupla, que promete ser um point dos ciclistas na Praia da Costa. Será uma loja exclusiva de uma das maiores marcas de bikes do mundo, oferecendo também peças, vestuário, acessórios e serviços de oficina multimarcas.

Nova exposição

O Museu Vale e o Instituto Cultural Vale reúnem 30 artistas capixabas em nova exposição na Casa Porto das Artes Plásticas, em Vitória. A exposição “Transitar o Tempo” contará com diversas formas de arte, como entalhe em madeira, instalações, esculturas, fotografias, tecelagem, cerâmica e pinturas. Com mais de 40 obras, entre peças inéditas ou cedidas pelos artistas por meio de galerias parceiras, a mostra conta com a curadoria de Nicolas Soares e Clara Pignaton. A mostra, em parceria com a Prefeitura de Vitória, por meio da Secretaria de Cultura, estará aberta para visitação gratuita a partir desta quarta-feira (04) e fica em cartaz até 30 de março de 2025.

Celebração de fim de ano

A OÁ Galeria, de Thais Hilal,  encerra o ano de 2024 com a celebração de AYSÚ, no dia 10 de dezembro, às 19h. Durante o evento, serão arrecadadas  doações de materiais para desenhos, como canetinhas, tintas, pincéis e afins para o ateliê de arte mantido pela Fundação Beneficente Praia do Canto, instituição que, desde 1983, apoia crianças e adolescentes no bairro São Pedro. Atualmente, a fundação beneficia 240 jovens de 7 a 14 anos.

EM VILA VELHA

Arnaldinho Borgo, Thomaz Tommasi e Marcio Almeida no 23º Café Empresarial Assevila
Arnaldinho Borgo, Thomaz Tommasi e Marcio Almeida: no 23º Café Empresarial Assevila Crédito: Fabrício Lima

CULTURA

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