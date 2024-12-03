Sincades celebra as conquistas de 2024 com festa em Vitória

Os músicos Cesar Baldan e Tatá Rocha, Elaine Augusta, Ilus Eugênio,
Jardel Miguel, Kael, Luto Horror Club, Marcelo Sill, Norbim, Smile e
Vitu são os finalistas do Festival Novos Talentos. Eles irão apresentar
suas canções inéditas no show de encerramento nesta quinta-feira, dia 05
de dezembro, no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Com arranjos
inéditos para suas músicas, eles serão acompanhados no palco pela
Orquestra Camerata Sesi. A entrada é solidária, sendo necessária a
doação de dois quilos de alimentos não perecíveis, que serão doados para
a Acacci.