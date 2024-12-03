Confraria das Onças celebra o Natal  2024 com festa em Vitória

A Afecc celebra hoje, 3 de dezembro, o “Dia do Bem”. Integrado ao calendário da instituição, a data tem como propósito inspirar e promover a cultura da doação, um gesto solidário que transforma vidas. As doações podem ser realizadas por meio de PIX, transferência bancária, boleto ou cartão de crédito, e são integralmente destinadas a programas que acolhem e cuidam de pacientes oncológicos atendidos pelo SUS no Hospital Santa Rita. Para entender a dimensão do trabalho desenvolvido pela entidade, 19,2 mil pacientes foram diretamente impactados pelo Programa de Assistência Integrada (PAI), em 2023 - o PAI integra um dos pilares da Afecc e é um instrumento de intervenção que avalia a situação familiar e de risco social de seus beneficiados. Para mais informações sobre como contribuir, basta acessar o site da Associação.