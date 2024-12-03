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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Confraria das Onças celebra o Natal  2024 com festa em Vitória

Publicado em
03 dez 2024 às 03:05

Que venha 2025! 

Uma das mais famosas e antigas de Vitória, a Confraria das Onças , formada por 15 mulheres, se prepara para celebrar 15 anos em 2025. Mas antes de "debutarem" , as onças celebraram as vitórias de 2024 com festa no sábado (30), na Ilha do Frade. Os anfitriões foram Décio Chieppe e a vice-presidente das confrades Eulália Chieppe. O encontro contou com amigo secreto, menu natalino by chef Arlete Nunes, decoração de Bruna Medeiros e música de Rodrigo de Paula. Confira as fotos e vídeo da festa!

JANTAR

Bárbara Verzola e Emily Matos
A chef Bárbara Verzola e  a esteticista e massoterapeuta Emily Mato, que ofereceu  jantar no Soeta para celebrar seus 9 anos de trabalho com as amigas  Crédito: Mônica Zorzanelli

A vida que não postamos

Kaiky Plaster e Renata Cani trazem para a capital capixaba a jornalista Mônica Salgado para um talk seguido de noite de autógrafos do seu livro recém- lançado “A Vida que Não Postamos”. O evento super premium será nesta quarta-feira (04), no Le Buffet Lounge, em Vitória. 

Alto verão

Bia Menezes e Marianne Assbu recebem para lançamento de alto verão da Cia. Marítima,  nesta terça-feira (03), na Praia do Canto. O bufê será de Edna Jabour. A Farmaderm estará presente com degustação de suco antioxidante de colágeno para dar um up no autocuidado.

Desfile de joias

Gorete Thorey recebe nesta quarta feira (04), na sua Via Thorey Galeria, , o evento de lançamento da coleção de jóias "Ocean, do joalheiro Miguel Paradella. Os convidados serão recebidos com música e um desfile de jóias na sala expositiva preparada com obras que fazem menção aos tons e movimentos do oceano. 

Doppio Compleanno

Aniversariante desta terça-feira (03), Fabiana Croce celebra idade nova ao lado de sua mãe Beatriz Rassele Croce Costa, na sexta-feira (06), o dia de Beatriz, com jantar árabe, na Enseada do Suá. Estaremos lá! 

Beauty

Ricardo Silveira convida para o lançamento do Exogloss, no dia 10 de dezembro, na Mulher Ativa. RS dará dicas de maquiagem para o verão e  Aline Eisenlohr vai falar sobre looks  para a nova estação. 

TEATRO

o CEO da WB Produções, Wesley Telles, com Arlete Salles e Edwin Luisi
O  CEO da WB Produções, Wesley Telles e os atores e Edwin Luisi e Arlete Salles:  na temporada de “Ninguém Dirá Que Tarde Demais”, em Vitória Crédito: Gustavo Louzada

Dia do Bem

A Afecc celebra hoje, 3 de dezembro, o “Dia do Bem”. Integrado ao calendário da instituição, a data tem como propósito inspirar e promover a cultura da doação, um gesto solidário que transforma vidas. As doações podem ser realizadas por meio de PIX, transferência bancária, boleto ou cartão de crédito, e são integralmente destinadas a programas que acolhem e cuidam de pacientes oncológicos atendidos pelo SUS no Hospital Santa Rita. Para entender a dimensão do trabalho desenvolvido pela entidade, 19,2 mil pacientes foram diretamente impactados pelo Programa de Assistência Integrada (PAI), em 2023 - o PAI integra um dos pilares da Afecc e é um instrumento de intervenção que avalia a situação familiar e de risco social de seus beneficiados. Para mais informações sobre como contribuir, basta acessar o site da Associação.

Brilho de Natal

A 28ª edição do tradicional Brilho de Natal de Domingos Martins conta com o apoio da HCX Construtora. O evento, que começou na última sexta-feira (29), traz magia e encantamento para a cidade, unindo moradores e visitantes. A HCX que está construindo o primeiro prédio de luxo da região, acredita na importância de fortalecer as ações culturais. “Investimos em projetos que deixam um legado positivo para a comunidade”, afirma João Paulo Crivilin, diretor da empresa.

Fest Cria

Yuri Corrêa, gerente de Marketing do Grupo Coutinho, participa na mesa-redonda "A importância do patrocínio empresarial na promoção da cultura", ao lado de Carla Brunoro da Arcelor Mittal, Maria Luiza Morandini da EDP, Rafael de Jesus do Grupo Águia Branca, no Fest Cria, que acontece nesta terça-feira (03), no HUB ES+.

Agenda lotada

A agenda de final do ano está lotada no Steffen Eventos. Com um espaço acolhedor e a alta gastronomia mais lembrada pelos capixabas, a casa serrana realiza no mês de dezembro formaturas de medicina das principais faculdades do Estado e de instituições de ensino como o Sesi. Os eventos corporativos também estão bombando! Ildo Steffen vai receber ainda o coquetel do Prêmio Mérito Empresarial da Ases.

Show

A banda Sol na Garganta do Futuro volta aos palcos para um show único após oito anos de hiato. O grupo, que mistura música e poesia, se apresenta no Brizz, na Enseada do Suá, no próximo dia 12 de dezembro, às 19 horas. Durante o evento, também acontece o lançamento de “desembrulh0”, novo livro do poeta carioca Pedro Rocha.

CONFRATERNIZAÇÃO

Priscilla Modolo, ger adm financeiro do Sinepe, Geraldo Diório, superintendente, Roberta Bonelli, vice-presidente, e Moacir Lellis
Priscilla Modolo, Geraldo Diório, Roberta Bonelli e Moacir Lellis:  confraternização de fim de ano do Sinepe-ES, no Le Buffet Master, em Vitória Crédito: Jefferson Rocio

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