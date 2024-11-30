Antonio Maia e Ivan Coelho apresentam a exposição "Cores" em Vitória; fotos

Sandra Matias e Lara Brotas recebem na próxima quarta, dia 04, para vernissage da exposição ‘Clube do Colecionador | Séries’. A mostra marca o encerramento das comemorações de 18 anos da galeria e celebra também os 11 anos do Clube, que tem transformado o cenário do colecionismo no Espírito Santo. E nesta edição, a exposição destaca o pioneirismo da galeria ao apresentar uma obra interativa inédita que une arte e tecnologia. Logo na entrada, os artistas Elvys Chaves e Carlo Schiavini surpreendem com uma obra de realidade aumentada chamada ‘Vestíveis Digitais’, que convida o espectador a se tornar parte da criação, trazendo um diálogo inovador entre o corpo humano, o colecionismo e a tecnologia. O Clube também apresenta uma curadoria de trabalhos dos artistas Claudio Alvarez, Daniel Mattar, Heberth Sobral, Moisés Patrício e Rodrigo Sassi.