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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Antonio Maia e Ivan Coelho apresentam a exposição "Cores" em Vitória; fotos

Publicado em
30 nov 2024 às 03:05
Antonio Maia e Ivan Coelho
Antonio Maia e Ivan Coelho: exposição "Cores" na Olhares Galeria  Crédito: Mônica Zorzanelli

Arte e Cores

Os artistas Ivan Coelho e Antônio Maia receberam amigos, parceiros, arquitetos e decoradores para a abertura da exposição "Cores", nesta quinta-feira (28), na Olhares Galeria, Praia do Suá. Os trabalhos inéditos valorizam o poder das cores em  pinturas,  esculturas e fotografias inspiradas na natureza. O vernissage marcou ainda uma despedida de 2014  e a comemoração do aniversário de Ivan Coelho.  veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

TEATRO

EM CARIACICA

Na Enseada do Suá

A partir desta segunda-feira (02), a dermatologista Ana Flávia Lemos estará atendendo em novo endereço, no prédio Global Tower, na Enseada do Suá e traz novidades como ações promocionais de Ultraformer e Lavieen, os queridinhos do momento. Agende seu horário e aproveite essa oportunidade de realçar ainda mais a sua beleza.

Mais admirados do Brasil

O advogado Rodrigo Rabello foi reconhecido como um dos advogados mais admirados do Brasil, segundo o Anuário Análise Advocacia 2025, o maior levantamento do mercado jurídico brasileiro. E mais: seu escritório, o Vieira Rabelo Advogados, também figura na lista como uma das bancas mais admiradas. A pesquisa, conduzida pela Análise Editorial, é feita com empresários e departamentos jurídicos das maiores empresas do País. Orgulho capixaba!

Arte e tecnologia

Sandra Matias e Lara Brotas recebem na próxima quarta, dia 04, para vernissage da exposição ‘Clube do Colecionador | Séries’. A mostra marca o encerramento das comemorações de 18 anos da galeria e celebra também os 11 anos do Clube, que tem transformado o cenário do colecionismo no Espírito Santo. E nesta edição, a exposição destaca o pioneirismo da galeria ao apresentar uma obra interativa inédita que une arte e tecnologia. Logo na entrada, os artistas Elvys Chaves e Carlo Schiavini surpreendem com uma obra de realidade aumentada chamada ‘Vestíveis Digitais’, que convida o espectador a se tornar parte da criação, trazendo um diálogo inovador entre o corpo humano, o colecionismo e a tecnologia. O Clube também apresenta uma curadoria de trabalhos dos artistas Claudio Alvarez, Daniel Mattar, Heberth Sobral, Moisés Patrício e Rodrigo Sassi.

Natal solidário

O vereador eleito em Vitória, Aylton Dadalto, está à frente do Natal Solidário, uma iniciativa que visa arrecadar doações para crianças da Grande São Pedro, assistidas pela Fundação Beneficente Praia do Canto. O Natal é um momento de alegria e solidariedade, e você pode contribuir até o dia 18 de dezembro. As doações podem ser feitas em três locais em Vitória: Libanesa Homem que fica na Praia do Canto, Room Decor, Mata da Praia e Brownie da Estrada, em Jardim Camburi ou pode entrar em contato com o vereador no instagram @ayltondadalto que uma equipe vai até você. Se preferir, pode fazer sua doação em dinheiro diretamente para a instituição no Pix: 36.422.970/0001-22 (CNPJ). 

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