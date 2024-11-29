Ada Mota é a primeira mulher a receber o Prêmio Equilibrista em Vitória

A Academia Espírito-santense de Letras (AEL) convida para a sessão solene de posse da professora, historiadora e pesquisadora Adriana Pereira Campos, a realizar-se no dia 10 de dezembro, às 19h, no Auditório Hermógenes Lima Fonseca, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A nova acadêmica vai ocupar a cadeira de nº 05 da instituição, sucedendo o saudoso Samuel Machado Duarte, falecido em 17 de abril de 2024, aos 89 anos. Adriana Pereira Campos será saudada pelo acadêmico João Gualberto Moreira Vasconcelos.