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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Ada Mota é a primeira mulher a receber o Prêmio Equilibrista em Vitória

Publicado em
29 nov 2024 às 03:05
Ada Mota e Pedro Chieppe
Ada Mota e Pedro Chieppe: festa do Prêmio Equilibrista do Ibef-ES Crédito: Arthur e Cloves Louzada

Prêmio

A empresária Ada Motta se tornou a primeira mulher a receber o título de Equilibrista, celebrando a força feminina no mercado empresarial capixaba, na festa do IBEF-ES 2024, nesta quarta-feira (27), no Le Buffet Master, em Vitória. O evento reconheceu ainda Patrícia Poubel Chieppe como Destaque Empresarial e Paulo Wanick como CFO do Ano. Outros reconhecimentos incluíram Alessandro Coutinho Ramos e Francis Gomes Ferrari como Ibefianos de Sucesso, além de Teuller Pimenta Moraes, premiado no campo educacional. O governador Renato Casagrande foi homenageado com a Comenda de Ordem do Mérito do Desenvolvimento do Espírito Santo. O presidente do Ibef-ES Pedro Chieppe destacou o papel do otimismo e da inovação na gestão do IBEF. Veja as fotos de Arthur e Cloves Louzada.

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Ana Maria Buaiz, Stephanie Giuberti, Cristiano Carvalho e Juliana Vello
Ana Maria Buaiz, Stephanie Giuberti, Cristiano Carvalho e Juliana Vello:  cultura organizacional e sucessão nos negócios familiares em debate na  Escola Americana de Vitória Crédito: Divulgação/EAV

Posse

A Academia Espírito-santense de Letras (AEL) convida para a sessão solene de posse da professora, historiadora e pesquisadora Adriana Pereira Campos, a realizar-se no dia 10 de dezembro, às 19h, no Auditório Hermógenes Lima Fonseca, na Assembleia Legislativa do Espírito Santo. A nova acadêmica vai ocupar a cadeira de nº 05 da instituição, sucedendo o saudoso Samuel Machado Duarte, falecido em 17 de abril de 2024, aos 89 anos. Adriana Pereira Campos será saudada pelo acadêmico João Gualberto Moreira Vasconcelos.

Melhores do ano

A acadêmica Myrinha Vasconcellos foi indicada para o Prêmio Estrela do Atlântico, em Porto, Portugal. Esta é a maior premiação para brasileiros na Europa, celebrando empresas e celebridades que se destacaram em 2024. A votação popular vai até o dia 13/12, e no dia 14 conheceremos o vencedor em uma emocionante cerimônia de premiação. Para votar, acesse o link: www.premioestreladoatlantico.com

Planejamento estratégico

Atento às mudanças de mercado e as oportunidades de crescimento, o Diretor de Estratégia e Inovação do Hospital de Olhos Vitória, Cesar Ronaldo Filho, lidera mais um importante momento para a instituição. Neste sábado (30), o médico reúne parte dos seus colaboradores e corpo clínico do hospital para elaborar o planejamento estratégico de 2025.

Oscar da comunicação

As jornalistas capixabas Marcelle Secchin, Chris Nascimento e Paula Stange estão brilhando no cenário nacional de comunicação. O trio integra a equipe da Oficina Consultoria (DF) e é destaque no shortlist do Prêmio Jatobá 2024, considerado o Oscar da Comunicação, ao celebrar os melhores cases em comunicação e relações públicas do Brasil. Representando a Entidade Administradora da Faixa - EAF/Siga Antenado, projeto criado pela Anatel para levar a nova parabólica digital a famílias de menor renda, elas conquistaram espaço em cinco categorias, ao lado de gigantes como Amazon, Bracell e Volkswagen. A cerimônia tem 172 cases na final e promete fortes emoções no dia 2 de dezembro. Será que o troféu vai para o Espírito Santo?

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