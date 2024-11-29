Ada Mota é a primeira mulher a receber o Prêmio Equilibrista em Vitória

As jornalistas capixabas Marcelle Secchin, Chris Nascimento e Paula Stange estão brilhando no cenário nacional de comunicação. O trio integra a equipe da Oficina Consultoria (DF) e é destaque no shortlist do Prêmio Jatobá 2024, considerado o Oscar da Comunicação, ao celebrar os melhores cases em comunicação e relações públicas do Brasil. Representando a Entidade Administradora da Faixa - EAF/Siga Antenado, projeto criado pela Anatel para levar a nova parabólica digital a famílias de menor renda, elas conquistaram espaço em cinco categorias, ao lado de gigantes como Amazon, Bracell e Volkswagen. A cerimônia tem 172 cases na final e promete fortes emoções no dia 2 de dezembro. Será que o troféu vai para o Espírito Santo?