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Renata Rasseli
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A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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PIB do setor de rochas capixabas se reúne no Stone Summit na Rede Gazeta

Publicado em
27 nov 2024 às 10:58
O Brasil é o 4º maior produtor mundial e o 5º maior exportador mundial de pedras naturais
O Brasil é o 4º maior produtor mundial e o 5º maior exportador mundial de pedras naturais Crédito: CentroRochas/Divulgação
Responsável por movimentar mais de R$ 12 bilhões por ano no Espírito Santo, o setor de rochas capixaba tem encontro marcado, na manhã da próxima terça-feira (03), na primeira edição do Stone Summit. Exclusivo para convidados, o evento acontece na sede da Rede Gazeta, em Vitória.
Promovido pelo Centrorochas, Marmomac Brazil e Nebrax, o encontro pretende discutir o fortalecimento do parque tecnológico capixaba e os investimentos em logística e infraestrutura que podem alavancar ainda mais o setor, que hoje responde por aproximadamente 10% do PIB capixaba e emprega aproximadamente 20 mil trabalhadores por aqui.
O vice-governador Ricardo Ferraço - também titular da Secretaria de Estado de Desenvolvimento -, o diretor institucional da XP, Rafael Furlanetti, e o vice-presidente do Centrorochas, Fábio Cruz, serão os debatedores do painel conduzido pelo coleguinha Abdo Filho, colunista de Economia e Negócios de A Gazeta.

DE OLHO NO MUNDO

O Brasil é o 4º maior produtor mundial e o 5º maior exportador mundial de pedras naturais, com mais de 1,2 mil variedades de materiais. O país também possui a maior diversidade geológica do mundo e é o maior exportador de rochas naturais para os EUA, representando 24,7% das importações norte-americanas.
O Stone Summit também vai abordar aspectos ligados a sustentabilidade - como o dimensionamento de emissão de carbono do setor - e governança, discutindo com os convidados as melhores oportunidades de captação de recursos e abertura de capital. Após o painel de conteúdo, o chef Luciano Victal assina o almoço que será servido aos convidados.

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