Espírito Santo é o maior exportador de rochas naturais do Brasil

Exportação de rochas naturais se destaca como um mercado importante para a economia capixaba Crédito: Centrorochas/Divulgação

A exportação de rochas naturais é uma atividade importante para a economia capixaba. O Espírito Santo se mantém como o principal estado exportador de rochas naturais no Brasil, com uma participação de 82,54% nas exportações do setor em setembro de 2024, de acordo com dados do Centro Brasileiro dos Exportadores de Rochas Ornamentais (Centrorochas).

Segundo o vice-presidente do Centrorochas, Fabio Cruz, esse resultado reflete a força e a expertise de uma associação gerida por empresários do próprio setor, que entendem as demandas e desafios diários da indústria e trabalham para fortalecer o mercado de rochas naturais no Brasil e no exterior.

"É um mercado vital para a economia do Estado porque aqui geramos uma balança comercial positiva e exportamos mais do que importamos. O setor, aliás, se destaca como uma importante fonte de empregos, movimentando a ampla cadeia produtiva e incluindo a mineração, beneficiamento, logística, e incentivando o desenvolvimento econômico em diversas regiões, especialmente no Sul do Estado", acrescenta.

Papel do Centrorochas

Segundo Fabio Cruz, o Centrorochas é a principal entidade representativa do setor de rochas naturais no Brasil, sendo um pilar estratégico para o desenvolvimento e promoção do setor a nível nacional e internacional.

Hoje, a associação conta com duas filiais: uma em Brasília e outra em Vitória, no Espírito Santo, local em que o Centrorochas foi fundado, em 2004.

"Ao longo das últimas duas décadas, o Centrorochas tem ajudado a fomentar o crescimento e a inovação no segmento, promovendo práticas de sustentabilidade, governança eficiente e logística otimizada", destaca.

Um dos programas do Centrorochas é o "It's Natural – Brazilian Natural Stone" – executado em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil) –, que visa incentivar as exportações de rochas.

Além disso, a associação também promove diversas ações, dentre elas a participação das empresas brasileiras em feiras internacionais importantes, como Coverings e KBIS, nos Estados Unidos, Xiamen Stone Fair, na China, e Marmomac Brazil e Cachoeiro Stone Fair, no Brasil. Outras realizações do Centrorochas para a promoção do segmento incluem rodadas de negócios e visitas técnicas.

Vale destacar, que os associados ao Centrorochas podem desfrutar de benefícios como acesso a eventos internacionais do setor, apoio institucional, serviços de inteligência comercial, dentre outros.

Sustentabilidade no setor

Entretanto, o Centrorochas não se limita a um atuação empresarial ou econômica. A entidade também reforça a importância de incentivar práticas sustentáveis no mercado de rochas naturais.

Isso porque, a associação acredita que a preservação do meio ambiente fortalece a competitividade do setor globalmente. Para Fabio, inclusive, o setor vem procurando formas de entender e minimizar o impacto das atividades relacionadas à comercialização desses materiais na natureza.

"O segmento está investindo em um estudo de impacto ambiental dos granitos, mármores e quartzitos brasileiros, dimensionando a pegada de carbono do setor e comprovando que o uso desses materiais é menos impactante do que outros tipos de revestimento concorrentes. Mais do que atender à crescente demanda por produtos mais ecológicos, este estudo irá somar as outras iniciativas já incorporadas pelas empresas durante o processo produtivo.", explica.

Entre os exemplos de práticas sustentáveis que vêm sendo implementadas em empresas do setor, Fabio destaca o reaproveitamento de água, o uso de energia solar, o reaproveitamento do pó de mármore como insumo na produção de pelotas de minério de ferro e o FiBRO (Fino do Beneficiamento de Rochas Ornamentais) – um subproduto que tem múltiplas aplicações.

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