Feira tradicional do setor de rochas naturais chega ao Brasil em 2025

O setor de rochas naturais já representa uma boa parte da economia brasileira e capixaba Crédito: Milanez & Milaneze/Divulgação

Nos últimos anos, o setor de rochas naturais cresceu. Além da forte presença em diversos países, ele já representa uma boa parte da economia brasileira e capixaba. Um dos mercados internacionais de referência é a Itália, sede de uma das maiores feiras do segmento: a Marmomac. Com 55 anos de tradição, o evento reúne especialistas e representantes do setor e, em 2025, desembarca pela primeira vez no Brasil, de 18 a 20 de fevereiro, das 10 às 19 horas, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

A realização da primeira edição da Marmomac Brazil é da Milanez & Milaneze, integrante do Grupo VeronaFiere – que organiza o evento na Europa. Segundo a CEO da empresa, Flávia Milaneze, o evento será um ponto de encontro estratégico para importadores, distribuidores e marmoristas, além de profissionais de design, arquitetura e construção.

“Nossa pretensão é sermos reconhecidos como a maior feira de pedras naturais das Américas. Por isso, vamos reunir uma ampla seleção de pedras naturais das Américas com mais de 300 expositores. O evento será um espaço para especialistas, profissionais e, aproximadamente, 15 mil visitantes de mais de 60 países para três dias de experiências, business e networking”, pontua.

Realizada em São Paulo, que concentra o 4° maior mercado consumidor da América Latina, Flávia também conta que a versão brasileira do evento surgiu da evolução da Vitória Stone Fair, que agora faz parte da prestigiada rede global Marmomac.

“O evento será uma oportunidade única para conectar as principais lideranças da indústria e explorar as mais recentes inovações e tendências em pedras naturais. Queremos fortalecer ainda mais o mercado, promover negócios e estimular o uso sustentável e criativo das rochas”, destaca.

Oportunidades e inovação

Os participantes da Marmomac Brazil poderão conhecer uma seleção variada de pedras naturais de diferentes lugares do mundo Crédito: Milanez & Milaneze/Divulgação

Um dos pontos altos da Marmomac Brazil será o networking que a feira vai proporcionar para os representantes de diferentes setores do mercado. Durante os três dias de evento, compradores e vendedores de diversas partes do mundo poderão se encontrar para fomentar negócios, fortalecer parcerias e criar oportunidades.

“A feira vai conectar o que há de mais inovador no setor, destacando novas aplicações, tecnologias emergentes e abordagens sustentáveis que moldam o futuro da indústria”, ressalta.

A CEO reforça que os participantes poderão conhecer uma seleção variada de pedras naturais de diferentes lugares do mundo. Os expositores vão levar elementos sofisticados e inovadores do setor – visando tanto os grandes projetos comerciais quanto os residenciais. Flávia avalia que uma das tendências, inclusive, é o crescimento do uso de pedras naturais em projetos sustentáveis e de inovação.

“Com a busca cada vez maior por materiais que combinam beleza e respeito ao meio ambiente, as rochas naturais ganham destaque pelas características únicas e versatilidade que oferecem. Arquitetos, designers e construtores terão a oportunidade de conhecer, em primeira mão, na Marmomac Brazil, as soluções que estão ditando as tendências globais em design de interiores, fachadas, paisagismo, máquinas, insumos e muito mais”, destaca.

O evento contará ainda com palestras, workshops e painéis, onde especialistas do setor poderão compartilhar suas visões sobre o futuro do mercado e as oportunidades que surgem em um mundo cada vez mais conectado e alinhado com o conceito de sustentabilidade.

No site do evento , é possível encontrar mais informações da feira e se inscrever, caso tenha interesse em visitar ou ser um expositor.

Mercado em alta

A produção mundial de rochas ornamentais já ultrapassa a casa dos 150 milhões de toneladas Crédito: Milanez e Milaneze/Divulgação

Flávia conta que, atualmente, existem mais de 10 mil empresas do setor de rochas naturais no Brasil – dentre elas, 400 possuem presença internacional, com instalações de ponta e que desempenham um papel importante na balança comercial brasileira. A CEO avalia que a produção mundial de rochas ornamentais, que já ultrapassa a casa dos 150 milhões de toneladas, tende a crescer ainda mais nos próximos anos.

Segundo dados da organização da Marmomac, em 2024, a feira italiana contou com a participação de mais de 1.400 expositores, de 55 países, e mais de 50 mil visitantes, sendo 66% destes, internacionais.

“Toda essa expertise agora chega ao Brasil, país que conta com a maior diversidade de pedras do mundo em mais de 1.500 pedreiras ativas. Somos o 4º maior produtor e o 5º maior exportador mundial de rochas ornamentais, conquistando nosso lugar na cena global, com importantes investimentos em tecnologia de extração e processamento”, avalia Flávia.



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