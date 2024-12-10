Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Image
Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
Email de contato
Redes sociais
Renata Rasseli

Veja quem prestigiou a 5ª edição do Marien Calixte Jazz Music Festival

Publicado em
10 dez 2024 às 10:40
Fabricio Noronha, Carla Freire, Virginia e Renato Casagrande, Simone Marçal e Daniel Morelo
Fabricio Noronha, Carla Freire, Virginia Casagrande, o governador Renato Casagrande, Simone Marçal e Daniel Morelo: na 5ª edição do Marien Calixte Jazz Music Festival, no Parque Cultural Casa do Governador Crédito: Cláudio Postay e Bruno Leão

Jazz no Parque

Totalmente gratuito, o único festival totalmente instrumental do Estado, o Marien Calixte Jazz Music Festival celebrou sua quinta edição no Parque Cultural Casa do Governador no último final de semana. Por lá, passaram Duo Finlândia, Camarones Orquestra Guitarrística, MaMoKas, Luccas Martins Quarteto, Terra BrasilES e Bixiga 70. A tradicional banda de chão do festival, a Malê Dixieland, também empolgou o público nos intervalos. Veja nas fotos de Cláudio Postay e Bruno Leão como foram os dois dias de muita música boa.

Veja Também

Beatriz Croce e Fabiana Croce celebram aniversários com festa em Vitória

Associação dos Empresários da Serra premia destaques de 2024

"Vamos entregar o Cais das Artes e o Carlos Gomes em 2025", diz Fabrício Noronha

A Gazeta integra o

Saiba mais
jazz Parque Cultural Casa do Governador Coluna Social
Viu algum erro ?
Se você notou alguma informação incorreta em nosso conteúdo, clique no botão e nos avise, para que possamos corrigi-la o mais rápido o possível

© 1996 - 2020 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Privacidade e Segurança