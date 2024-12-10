Veja quem prestigiou a 5ª edição do Marien Calixte Jazz Music Festival

Totalmente gratuito, o único festival totalmente instrumental do Estado, o Marien Calixte Jazz Music Festival celebrou sua quinta edição no Parque Cultural Casa do Governador no último final de semana. Por lá, passaram Duo Finlândia, Camarones Orquestra Guitarrística, MaMoKas, Luccas Martins Quarteto, Terra BrasilES e Bixiga 70. A tradicional banda de chão do festival, a Malê Dixieland, também empolgou o público nos intervalos. Veja nas fotos de Cláudio Postay e Bruno Leão como foram os dois dias de muita música boa.