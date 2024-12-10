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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Beatriz Croce e Fabiana Croce celebram aniversários com festa em Vitória

Publicado em
10 dez 2024 às 03:00
Beatriz e Rassele Croce Costa e Fabiana Rassele Croce
Beatriz e Rassele Croce Costa e Fabiana Rassele Croce: mãe e filha em noite de parabéns pra você! Crédito: Mônica Zorzanelli

Doppio Compleanno

Mãe e filha, Beatriz Croce e Fabiana Croce celebraram seus aniversários nesta sexta-feira (06), na Enseada do Suá, ao  lado da família e amigos. No menu, delícias árabes e vinho branco geladinho. A aniversariante Fabiana decorou o espaço da festa com suas cerâmicas e florais. O bolo foi assinado por Stela Biasutti. Veja as fotos de Mônica Zorzanelli.

VISITA À REDE GAZETA

Em Brasília

Neste domingo (8), a professora do curso de Direito da FAESA, Stella Emery Santana, embarcou ao lado das alunas Rilary Rabêlo Moura, Julia De Mello Souza, Sarah Pimentel Rodrigues, Maria Eduarda Maciel Santos, Mônica Cancian e Ana Luiza Azevedo Silveira com destino a Brasília, onde farão visitas técnicas às instituições e órgãos relacionados ao mundo jurídico. Elas também têm passagem confirmada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), onde serão recepcionadas pela Secretária Geral da OAB e professora do Centro Universitário capixaba, Sayury Otoni.

CONFRATERNIZAÇÃO

O diretor Comercial da Vports, Pedro Benevides, o presidente do Sindamares, Paulo Cesar Alves e o presidente da Vports, Gustavo Serrão em festa de confraternização do Sindamares, na Casa Mizzi
O diretor Comercial da Vports, Pedro Benevides, o presidente do Sindamares, Paulo Cesar Alves e o presidente da Vports, Gustavo Serrão:  festa de confraternização do Sindamares, na Casa Mizzi Crédito: Cloves Louzada

Festival ArqCult

 No dia 14 de dezembro, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) realizará evento inédito: Festival ArqCult. Muito além de uma reunião entre profissionais e capixabas apaixonados pela arquitetura e urbanismo, o festival oferecerá uma programação completa para toda a família com diversas oficinas, recreação infantil, espaço integrado com a praça de alimentação, rodas de conversa e, claro, muita música. Com o propósito de dialogar com a sociedade, o Festival ArqCult será realizado no Mercado da Capixaba, patrimônio tombado localizado no Centro de Vitória.

FESTA

Cris Menezes e Eduardo Fontes
Cris Menezes e Eduardo Fontes: na confraternização de final de ano da Ademi-ES Crédito: Divulgação

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