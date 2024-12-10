Beatriz Croce e Fabiana Croce celebram aniversários com festa em Vitória

No dia 14 de dezembro, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Espírito Santo (CAU/ES) realizará evento inédito: Festival ArqCult. Muito além de uma reunião entre profissionais e capixabas apaixonados pela arquitetura e urbanismo, o festival oferecerá uma programação completa para toda a família com diversas oficinas, recreação infantil, espaço integrado com a praça de alimentação, rodas de conversa e, claro, muita música. Com o propósito de dialogar com a sociedade, o Festival ArqCult será realizado no Mercado da Capixaba, patrimônio tombado localizado no Centro de Vitória.