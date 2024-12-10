Beatriz Croce e Fabiana Croce celebram aniversários com festa em Vitória

Neste domingo (8), a professora do curso de Direito da FAESA, Stella Emery Santana, embarcou ao lado das alunas Rilary Rabêlo Moura, Julia De Mello Souza, Sarah Pimentel Rodrigues, Maria Eduarda Maciel Santos, Mônica Cancian e Ana Luiza Azevedo Silveira com destino a Brasília, onde farão visitas técnicas às instituições e órgãos relacionados ao mundo jurídico. Elas também têm passagem confirmada na sede da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), onde serão recepcionadas pela Secretária Geral da OAB e professora do Centro Universitário capixaba, Sayury Otoni.