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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Unidade do LIDE é inaugurada em Vitória com a presença de João Doria

Publicado em
13 dez 2024 às 03:00
João Doria, Renato Casagrande e Thiago Santos
João Doria, Renato Casagrande e Thiago Santos Crédito: Cacá Lima

 LIDE no ES

O Espírito Santo passa a ter uma unidade do LIDE, uma das maiores redes empresariais do mundo. Um evento exclusivo para convidados, nesta terça-feira (10), reuniu empresários e lideranças políticas, no Palácio Anchieta, em Vitória, para a inauguração do escritório local do grupo de executivos. O ex-governador de São Paulo e co-chairman do LIDE, João Doria, veio ao estado para o evento e foi recebido pelo presidente do LIDE Espírito Santo, Thiago Santos, e pelo governador do Estado, Renato Casagrande.O LIDE conta com 26 unidades no Brasil, conectando mais de 4 mil executivos globalmente e representando 52% do PIB nacional. A unidade no Espírito Santo já tem uma agenda consolidada para 2025, com 12 eventos planejados para atrair investimento. No estado, o Conselho Estratégico do LIDE é composto por executivos de segmentos importantes. Integram o grupo: Sidemar Acosta (Sindiex), Paulo Baraona (Findes), Valcemiro Nossa (Fucape Business School), Rodrigo Miranda (VPx Company), Paulo Henrique Correa (Valor Investimentos), Francisco Carvalho (Timenow Engenharia, AEVO Tecnologia da Informação e Quanttar Inovação), Flávia da Veiga (BeHappier), Ana Paula França (Acelera Mulheres) e Flávia Milanez Milaneze (Milanez & Milaneze). Todos participaram do lançamento do escritório do LIDE ES, que se estabelece com a missão de impulsionar a economia do Espírito Santo e criar um ambiente favorável a novos negócios. Veja as fotos de Cacá Lima.

LANÇAMENTO

Ricardo Silveira e Ieda Pontes
Ricardo Silveira e Ieda Pontes: lançamento do novo Exogloss, na Mulher Ativa, Praia do Canto  Crédito: Alair Borges

Parabéns pra você!

Luiz Paulo Vellozo Lucas celebra seus 68 anos com festa regada a samba, nesta sexta-feira (13), em Fradinhos, ao lado da sua Roberta Furtado e amigos. 

Mentoria para advogados

Barbara Nespoli lançou a “Mentoria Virada de Chave”, com o objetivo de ajudar advogados a alavancarem a carreira e em um curto período terem sucesso profissional. Nespoli coordena sua própria banca de Direito de Família e passa a ser conselheira seccional da OAB-ES a partir de janeiro de 2025.

Árvore dos Desejos

Dora Daher convida para o lançamento da nossa tradicional ”Árvore dos Desejos”, nesta sexta-feira (13), na Vila Dora Daher, Praia do Canto.

MODA E BELEZA

Samia Sassine, Vanessa Menim, Renata Pimentel, Katia Laranja, Aline Eisenlohr
Samia Sassine, Vanessa Menim, Renata Pimentel, Katia Laranja, Aline Eisenlohr: tarde fashion na Praia do Canto Crédito: Alair Borges

LANÇAMENTO 

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