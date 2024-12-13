Unidade do LIDE é inaugurada em Vitória com a presença de João Doria

O Espírito Santo passa a ter uma unidade do LIDE, uma das maiores redes empresariais do mundo. Um evento exclusivo para convidados, nesta terça-feira (10), reuniu empresários e lideranças políticas, no Palácio Anchieta, em Vitória, para a inauguração do escritório local do grupo de executivos. O ex-governador de São Paulo e co-chairman do LIDE, João Doria, veio ao estado para o evento e foi recebido pelo presidente do LIDE Espírito Santo, Thiago Santos, e pelo governador do Estado, Renato Casagrande.O LIDE conta com 26 unidades no Brasil, conectando mais de 4 mil executivos globalmente e representando 52% do PIB nacional. A unidade no Espírito Santo já tem uma agenda consolidada para 2025, com 12 eventos planejados para atrair investimento. No estado, o Conselho Estratégico do LIDE é composto por executivos de segmentos importantes. Integram o grupo: Sidemar Acosta (Sindiex), Paulo Baraona (Findes), Valcemiro Nossa (Fucape Business School), Rodrigo Miranda (VPx Company), Paulo Henrique Correa (Valor Investimentos), Francisco Carvalho (Timenow Engenharia, AEVO Tecnologia da Informação e Quanttar Inovação), Flávia da Veiga (BeHappier), Ana Paula França (Acelera Mulheres) e Flávia Milanez Milaneze (Milanez & Milaneze). Todos participaram do lançamento do escritório do LIDE ES, que se estabelece com a missão de impulsionar a economia do Espírito Santo e criar um ambiente favorável a novos negócios. Veja as fotos de Cacá Lima.