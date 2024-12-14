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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Carolina Neves celebra o Natal com almoço solidário em Vitória

Publicado em
14 dez 2024 às 00:00
Ana Maria Buaiz, Carolina Neves e Mariana Buaiz
Ana Maria Buaiz, Carolina Neves e Mariana Buaiz Crédito: Willyan Reis

Tempo de celebrar!

Nossa designer Carolina Neves, que roda o mundo com sua marca de joias legitimamente capixaba, abriu as portas de sua casa para um evento natalino. Clientes e amigas de Vitória, São Paulo e Recife participaram de um almoço especial, marcado pelo lançamento da nova coleção Curve. A nova coleção celebra o ouro como protagonista e traz peças sofisticadas e versáteis, com destaque para medalhas com mensagens de paz, luz e amor – os desejos de final de ano da marca. Em cada detalhe, a assinatura Carolina Neves esteve presente – até mesmo nas sobremesas feitas pela designer. O evento teve ainda um gesto solidário: a arrecadação de produtos destinados à Comunidade Epifania. Veja as fotos de Willyan Reis.

COQUETEL

Elisangela Cozzer e Maria Helena Sandoval
Elisangela Cozzer e Maria Helena Sandoval: em coquetel de final de ano, na Praia do Canto Crédito: Tovar

Confraternização

O casal Rogerio Zorzal e Marlei Bonella realizam a Confraternização do IOS Instituto Odontológico, neste  sábado (14), no Quiosque do Alemão, na praia da Curva da Jurema. Estarão cerca de 20 pessoas que fazem parte de sua equipe.

Almoço exclusivo

Mariana Buaiz, Raphael Brotto e Letícia Dalvi, gestores do Shopping Vitória, convidam para almoço exclusivo para celebrar o ano. Será na próxima terça, dia 17, no Ojo Restaurante, que fica localizado na área gourmet no segundo piso.

Megafesta

Etania Lira comemora os 30 anos de sua Jaklayne Joias ao lado das filhas Jaqueline, Elaine e Fernanda com megafesta que irá ocupar o Ilha Buffet na próxima semana. A empresária aproveita a data para celebrar também seu aniversário de 60 anos. Rita Medanha assina o cerimonial., e a banda Evidance será a atração da noite, além do pianista Sérgio Pavese.

Vila Sustentável

Com o objetivo de conscientizar a população sobre o descarte correto do lixo e contribuir com a redução de resíduos, o Instituto Movive, em parceria com a Sicredi Serrana, realiza o projeto “Vila Sustentável: Lixo Zero na Prainha e Praia da Costa”. O evento ocorre em Vila Velha neste fim de semana, 14 e 15 de dezembro, com ações de educação ambiental, competição entre os moradores e limpeza da Praia da Costa.

CELEBRAÇÃO

Janaina Pimentel, Renata França e Laila Nemer
Janaina Pimentel, Renata França e Laila Nemer: em noite de moda e velas esculturais, na Praia do Canto  Crédito: Vitor Carvalho

CONFRATERNIZAÇÃO

Ana Paula Leite e Ricardo Magalhães
A empresária e personal hairstylist Ana Paula Leite, proprietária do Be Spa Urbano, ao lado do cabeleireiro Ricardo Magalhães, especialista em cortes, mechas e penteados. A dupla esbanjou simpatia durante a confraternização de fim de ano do salão Crédito: Divulgação

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