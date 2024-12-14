Carolina Neves celebra o Natal com almoço solidário em Vitória

Nossa designer Carolina Neves, que roda o mundo com sua marca de joias legitimamente capixaba, abriu as portas de sua casa para um evento natalino. Clientes e amigas de Vitória, São Paulo e Recife participaram de um almoço especial, marcado pelo lançamento da nova coleção Curve. A nova coleção celebra o ouro como protagonista e traz peças sofisticadas e versáteis, com destaque para medalhas com mensagens de paz, luz e amor – os desejos de final de ano da marca. Em cada detalhe, a assinatura Carolina Neves esteve presente – até mesmo nas sobremesas feitas pela designer. O evento teve ainda um gesto solidário: a arrecadação de produtos destinados à Comunidade Epifania. Veja as fotos de Willyan Reis.