De visual renovado, Centro da Praia Shopping atrai clientes com variedade de lojas e promoção

Centro da Praia Shopping está de cara nova e decorado neste fim de ano Crédito: Divulgação/Centro da Praia Shopping

Tradição e modernidade são as palavras que definem a nova fase do Centro da Praia Shopping, que, com mais de 40 anos de tradição no coração da Praia do Canto, em Vitória, ganhou uma revitalização completa e está de cara nova neste fim de ano.

Agora, os clientes podem aproveitar o clima festivo da época em um ambiente repaginado, com nova iluminação externa, elevadores modernizados, garagens ampliadas e troca total do piso. Para completar, os que visitam o local neste mês podem curtir uma programação especial com cantatas natalinas e apresentações musicais.

Inclusive, para quem está na caça aos presentes, no Centro da Praia é possível encontrar opções para todos os gostos, como roupas, calçados, chocolates, eletrônicos e uma ampla variedade de óticas e joalherias.

Além disso, o shopping tem atrativos diversos não apenas de compras, já que, com suas 156 salas comerciais, também é referência para os que desejam atendimento médico, boa gastronomia ou até garantir os alimentos frescos da semana na feira de orgânicos, que acontece todos os sábados dentro do local, de 9h às 14h.

Promoção natalina

Centro da Praia Shopping está com promoção para os clientes no mês de dezembro Crédito: Divulgação/Centro da Praia Shopping

E não para por aí: neste Natal, o shopping está com promoção: a cada R$ 300 em compras nas lojas do estabelecimento, o cliente ganha a chance de concorrer a três vales-compras no valor de R$ 1,5 mil e a uma moto novinha, zero quilômetro, do modelo Hunter 350 Dapper White.

A promoção é válida no período de 2 a 23 de dezembro e, para participar, o consumidor deve trocar suas notas fiscais por cupons no balcão de troca, localizado na praça principal de alimentação.

Horários ampliados e fácil acesso

Para quem quer garantir compras tranquilas no fim de ano, as lojas do shopping ampliaram o horário de funcionamento e estarão abertas de segunda a sexta-feira, das 9h às 20h, aos sábados, das 9h às 18h e aos domingos de 9h às 16h. Aos fins de semana, o estacionamento é gratuito.