Joelma faz show para 15 mil fãs em Vitória e ganha mimos do  prefeito

Wanderson Lamoia e Cris Loss, do Grupo Lamoia, marcarão presença na SIGEP 2025, o Salão Internacional da Sorveteria, Pastelaria e Panificação Artesanais, que está em sua 46ª edição, e acontece a partir deste sábado, dia 18 de janeiro, no Centro de Exposições de Rimini, na Itália. A feira é uma das mais importantes do mundo no setor de gelato artesanal, e reúne novidades relacionadas a matérias-primas e ingredientes, sistemas e equipamentos, decoração e serviços para gelaterias, pastelarias e panificadoras artesanais. O casal capixaba levará para o evento as novidades da Açaí Natuzon Itália, que já está operando e produzindo açaí para atender o mercado europeu e asiático.