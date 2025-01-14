Joelma faz show para 15 mil fãs em Vitória e ganha mimos do  prefeito

Rainha do Calypso, a cantora Joelma levou 15 mil pessoas à Praça do Papa, no sábado (11), para conferir o show do DVD ''Isso é Calypso Tour Brasil', em Vitória. Fãs chegaram a amanhecer na fila e vieram de países como Líbano e Estados Unidos, e estados como Paraná, Goiás, Bahia, Pará, dentre muitos outros. Era possível ver bandeiras do Pará hasteadas em varadas na Enseada do Suá. Joelma desfilou seus maiores hits com vários looks, sendo o primeiro uma bota estilizada com a bandeira do Espírito Santo - presente de fãs. A cantora peruana Rossy War fez uma participação especial. O prefeito Lorenzo Pazolini prestigiou o show e também recebeu a cantora em seu gabinete, na Prefeitura de Vitória, onde foi mimada com a famosa panela de barro e chocolates do ES. A gravação foi destaque em veículos nacionais, como Billboard e Portal POP. Vejaas fotos!