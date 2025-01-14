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Renata Rasseli
Colunista social
A jornalista Renata Rasseli cobre os eventos sociais, culturais e empresariais mais importantes do Estado. Sua marca é aliar notícias a tendências de moda, luxo, turismo e estilo de vida
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Renata Rasseli

Joelma faz show para 15 mil fãs em Vitória e ganha mimos do  prefeito

Publicado em
14 jan 2025 às 00:00
Aylton Dadalto, Lorenzo Pazolini, a cantora Joelma e Cris Samorini
O vereador de Vitória, Aylton Dadalto, o prefeito Lorenzo Pazolini, a cantora Joelma e a vice-prefeita da Capital, Cris Samorini:  presentes para a rainha do Calypso Crédito: Jansen Lube

Joelma em Vix

Rainha do Calypso, a cantora Joelma levou 15 mil pessoas à Praça do Papa, no sábado (11), para conferir o show do  DVD ''Isso é Calypso Tour Brasil', em Vitória.  Fãs chegaram a amanhecer na fila e vieram de países como Líbano e Estados Unidos, e estados como Paraná, Goiás, Bahia, Pará, dentre muitos outros. Era possível ver bandeiras do Pará hasteadas em varadas na Enseada do Suá. Joelma desfilou seus maiores hits com vários looks, sendo o primeiro uma bota estilizada com a bandeira do Espírito Santo - presente de fãs. A cantora peruana Rossy War fez uma participação especial. O prefeito Lorenzo Pazolini prestigiou o show e também recebeu a cantora em seu gabinete, na Prefeitura de Vitória, onde foi mimada com a famosa panela de barro e chocolates do ES.  A gravação foi destaque em veículos nacionais, como Billboard e Portal POP. Vejaas fotos!

EM GUARAPARI

Luciano Rezende e Marina Rezende
Luciano Rezende e Marina Rezende:  no show do cantor Zé Ramalho, no Multiplace Mais Crédito: Leo Gurgel

VERÃO

Lívia Gaspar, Dany Figueiredo e Regina Milanez
Lívia Gaspar, Dany Figueiredo e Regina Milanez: noite em Meaípe Crédito: Léo Gurgel

Na Itália

Wanderson Lamoia e Cris Loss, do Grupo Lamoia, marcarão presença na SIGEP 2025, o Salão Internacional da Sorveteria, Pastelaria e Panificação Artesanais, que está em sua 46ª edição, e acontece a partir deste sábado, dia 18 de janeiro, no Centro de Exposições de Rimini, na Itália. A feira é uma das mais importantes do mundo no setor de gelato artesanal, e reúne novidades relacionadas a matérias-primas e ingredientes, sistemas e equipamentos, decoração e serviços para gelaterias, pastelarias e panificadoras artesanais. O casal capixaba levará para o evento as novidades da Açaí Natuzon Itália, que já está operando e produzindo açaí para atender o mercado europeu e asiático.

Parabéns pra você!

Michele Carasso convida para a celebração dos seus 50 anos, nesta quinta-feira (16), na Casa Dugê, em Vitória. 

EM MEAÍPE

Maria Erika Braga e Emanuelle Basile
Maria Erika Braga e Emanuelle Basile:  em show de verão do Mais Crédito: Léo Gurgel

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