Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Agenda cultural

Ensaio de Escolas de Samba e Festival Delírio Tropical animam a quinta (16)

E não para por aí! O dia ainda conta com festas, música ao vivo, exposições, diversão em shoppings, colônia de férias e mais
Isadora Lima

Isadora Lima

Publicado em 16 de Janeiro de 2025 às 05:00

Shows

Festival Delírio Tropical

O evento terá apresentação de Dani B (17h), Banda de Congo Mestre Honório da Barra do Jucu (17h30), Intóxicos com participação de Dona Fran (18h), Gastação Infinita com participação de Caju e Lore Dalvi (20h), Sandrera com participação de Zé Geraldo e Bruno Caliman (22h). Local: Arena de Verão, na Praia de Itapuã, em Vila Velha.

Especial

Ensaio da MUG

Na Glória, em Vila Velha, a Mocidade Unida da Glória (MUG) promove ensaio de rua, com concentração às 20h, na Praça Egno Siqueira (Pracinha do Meio).

Ensaio Novo Império

O ensaio da Orquestra Capixaba de Percussão acontece às 19h30, na quadra da escola. Endereço: Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória.

Cinema

Cine Beco

Com 12 sessões gratuitas de cinema nos bairros Consolação, Engenharia, Floresta, Gurigica, Bomfim e Itararé, até 16 de janeiro. Sessão jovem, às 18h30, no Centro de Referência das Juventudes (CRJ). Filmes: Periferia Sem Mãe, Carne à Vista e Mulheres Negras: Projetos do Mundo.

Luiz Melodia

Exibição do filme "Luiz melodia - No coração do Brasil". Local: Centro Cultural Sesc Glória. Horário: 18h30. Classificação: 12 anos. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Veja a matéria com a programação completa.

Festas e baladas

Barlinha

Com Stanley, Perotz e Dodô no Barlavento, a partir das 20h. Ingressos: R$ 30 (meia), R$ 60 (inteira) pelo site Zig.Tickets. Endereço: Avenida Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.

Closy

Com Cybertrans, Killa, Tirza, Miab no Bolt, a partir das 22h. Entrada: R$ 20 a noite toda. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.

Misturadinho

Com Junto e Misturado, SambaDM, Samba Jr. e Pele Morena, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Horário: 22h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.

Os 5 amigos

Stand up com Abner Simão, Djavan Romão, Cabo Magnoni, Victor Baiano e Zé Wilker no Joker Comedy Bar. Horário: 21h. Entrada gratuita com retirada de ingressos pelo Sympla. Rua Cabo Aylson Simões, 584, Centro, Vila Velha.

Karaokê do Correria

Com DJs e drinques especiais no Correria Music Bar. Horário: 20h com entrada gratuita. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.

Música ao vivo

90&tal

Com 90&tal (rock) no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.

Átila Ibilê

Samba de raiz com Átila Ibilê, a partir das 20h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 10 por pessoa. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.

Enredo Botequim

Com Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho no Enredo Botequim, a partir das 20h. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.

Jazz na Curva

Com Vitor e Márcia, no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.

Nano Vianna

Nano Vianna (MPB e internacional) no Brizz. Horário: 20 horas. Ingressos: R$ 10. Endereço: Brizz, Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória. 

Exposições

MarAmar

Abertura da mostra de pinturas que une o talento de artistas locais e a força do mar, provocando reflexões profundas. Artistas: Águeda Pinheiro e Laerty Tavares. Horário: das 10h às 17h com entrada gratuita. Endereço: Galeria da Casa da Memória de Vila Velha, na Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha. 

Exposição Harry Potter: Celebrando Hogwarts

Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais. Evento gratuito, com retirada de ingresso pelo Sympla (disponível nas redes sociais do Shopping Mestre Álvaro).

Exposição Transitar o Tempo

A mostra propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre tempo, memória e ancestralidade, ampliando o diálogo entre o passado, o presente e as possibilidades futuras. Visitação até 30 de março de 2025. Terça a sexta: 8h às 17h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada: Gratuita. 

Diversão

Sonic Mountain Park

Atrações: Boia cross, parede de escalada, escorrega, piscina de bolinhas e a área de games. Valor: R$50 (60 minutos) + R$ 1,00 por minuto extra. Data: até o dia 25 de fevereiro. Local: Praça de Eventos do Shopping Vila Velha, Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.

Magic Ocean

Atração inclui uma gigantesca piscina de bolinhas brancas e azuis, decorada com animais marinhos, além de pula-pula, escorregador e obstáculos que garantem momentos de pura diversão para os pequenos. Data: até 31/01. Horários: Segunda a sábado: 10h às 22h / Domingos e feriados: 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 por 40 minutos. Onde: Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.

Adventure Land

Atrações: Kids play com piscina de bolinhas, escorregadores, área baby e jogos eletrônicos. Horários: segunda a sábado, das 9 às 22h30. Valores: R$35 por pessoa (tempo ilimitado) com direito a um acompanhante adulto gratuito. Jogos eletrônicos: R$5 por ficha. Endereço: Piso L2, Shopping Vila Velha, Avenida Luciano das Neves, 2418, Vila Velha.

Six Entretenimento

Atrações: Snow play, pista de kart, parede de escalada, cama elástica, piscina de bolinhas, escape game, arena nerf, caça ao tesouro, entre outros. Horários: segunda a sábado, das 10 às 22h e domingo das 11 às 21h. Valores: Passaporte branco: R$120, com diareito a 2 horas (inclui arena kids, cama elástica, escalada e trenzinho). Passaporte vermelho: R$180, com direito a 2 horas (inclui acesso à arena kids, cama elástica, escalada, trenzinho, nerf, arcade, jogos de mesa e kart (limitado em 4 rounds). Passaporte azul: R$150, com direito a 2 horas (inclui arena kids, cama elástica, escalada, trenzinho, nerf, arcades, jogos de mesa e kart (limitado em 2 rounds). Passaporte black: R$250, com direito a 2,5 horas (inclui arena kids, Área 51, trenzinho, nerf, arcades, kart, Ice Bar, escalada, jogos de mesa, cama elástica e Air Soft). Endereço: Shopping Vila Velha, Avenida Luciano das Neves, 2418, Vila Velha.

Vila Parque Boliche

Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Take Kids

Espaço de recreação infantil com brinquedoteca, sala de games digitais e circuito de obstáculos. Horários: de 10h às 22h. Ingressos: a partir de R$ 35 por 30 minutos. Endereço: Shopping Mestre Álvaro, Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.

Colônia de Férias

Presença de monitores com brincadeiras de lego, espaço de leitura e pinturinha. Horário: de 16h às 20h. Endereço: Shopping Vila Velha, Avenida Luciano das Neves, 2418, Vila Velha.

Caro leitor

Esta reportagem foi produzida com total independência editorial por nossa equipe. A Gazeta não tem qualquer responsabilidade sobre alteração de preços dos ingressos, mudança de datas ou cancelamento dos eventos.

Veja Também

Conheça os integrantes da Família Real do Carnaval de Vitória 2025

Marcos Mion estreia no cinema nesta semana abordando a paternidade

De cortininha ao crochê: veja as tendências de biquínis do verão 2025

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Escolas de Samba Diversão Festas Show
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe
Imagem de destaque
Incêndio atinge apartamento de aposentado em Jardim Camburi

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados