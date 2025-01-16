Ensaio de Escolas de Samba e Festival Delírio Tropical animam a quinta (16)

Shows
Festival Delírio Tropical
O evento terá apresentação de Dani B (17h), Banda de Congo Mestre Honório da Barra do Jucu (17h30), Intóxicos com participação de Dona Fran (18h), Gastação Infinita com participação de Caju e Lore Dalvi (20h), Sandrera com participação de Zé Geraldo e Bruno Caliman (22h). Local: Arena de Verão, na Praia de Itapuã, em Vila Velha.
Especial
Ensaio da MUG
Na Glória, em Vila Velha, a Mocidade Unida da Glória (MUG) promove ensaio de rua, com concentração às 20h, na Praça Egno Siqueira (Pracinha do Meio).
Ensaio Novo Império
O ensaio da Orquestra Capixaba de Percussão acontece às 19h30, na quadra da escola. Endereço: Av. Santo Antônio, Caratoíra, Vitória.
Cinema
Cine Beco
Com 12 sessões gratuitas de cinema nos bairros Consolação, Engenharia, Floresta, Gurigica, Bomfim e Itararé, até 16 de janeiro. Sessão jovem, às 18h30, no Centro de Referência das Juventudes (CRJ). Filmes: Periferia Sem Mãe, Carne à Vista e Mulheres Negras: Projetos do Mundo.
Luiz Melodia
Exibição do filme "Luiz melodia - No coração do Brasil". Local: Centro Cultural Sesc Glória. Horário: 18h30. Classificação: 12 anos. Endereço: Avenida Jerônimo Monteiro, 428, Centro, Vitória. Veja a matéria com a programação completa.
Festas e baladas
Barlinha
Com Stanley, Perotz e Dodô no Barlavento, a partir das 20h. Ingressos: R$ 30 (meia), R$ 60 (inteira) pelo site Zig.Tickets. Endereço: Avenida Dante Michelini, Quiosque 01, Jardim da Penha, Vitória.
Closy
Com Cybertrans, Killa, Tirza, Miab no Bolt, a partir das 22h. Entrada: R$ 20 a noite toda. Rua Darcy Grijó, 20, Jardim da Penha, Vitória.
Misturadinho
Com Junto e Misturado, SambaDM, Samba Jr. e Pele Morena, a partir das 21h, no Gordinho Praia do Canto. Ingressos: R$ 30 (pista) e R$ 50 (VIP). Horário: 22h. Endereço: Rua Joaquim Lírio, 823, Triângulo, Praia do Canto, Vitória.
Os 5 amigos
Stand up com Abner Simão, Djavan Romão, Cabo Magnoni, Victor Baiano e Zé Wilker no Joker Comedy Bar. Horário: 21h. Entrada gratuita com retirada de ingressos pelo Sympla. Rua Cabo Aylson Simões, 584, Centro, Vila Velha.
Karaokê do Correria
Com DJs e drinques especiais no Correria Music Bar. Horário: 20h com entrada gratuita. Avenida Est. José Júlio de Souza, 740, Praia de Itaparica, Vila Velha.
Música ao vivo
90&tal
Com 90&tal (rock) no Pub 426, a partir das 21h. Rua João da Cruz, 370, Praia do Canto, Vitória.
Átila Ibilê
Samba de raiz com Átila Ibilê, a partir das 20h, na Casa de Bamba. Couvert: R$ 10 por pessoa. Rua Gama Rosa, 154, Centro, Vitória.
Enredo Botequim
Com Rodrigo Nogueira e Cecitônio Coelho no Enredo Botequim, a partir das 20h. Rua Júlia Lacourt Penna, 700, Jardim Camburi, Vitória.
Jazz na Curva
Com Vitor e Márcia, no Clericot Café, a partir das 17h. Não há cobrança de couvert. Avenida José Miranda Machado, 345, Praia da Curva da Jurema, Enseada do Suá, Vitória.
Nano Vianna
Nano Vianna (MPB e internacional) no Brizz. Horário: 20 horas. Ingressos: R$ 10. Endereço: Brizz, Rua Judith Maria Tovar Varejão, 411, Enseada do Suá, Vitória.
Exposições
MarAmar
Abertura da mostra de pinturas que une o talento de artistas locais e a força do mar, provocando reflexões profundas. Artistas: Águeda Pinheiro e Laerty Tavares. Horário: das 10h às 17h com entrada gratuita. Endereço: Galeria da Casa da Memória de Vila Velha, na Av. Luciano das Neves, 17, Prainha, Vila Velha.
Exposição Harry Potter: Celebrando Hogwarts
Atração temática inclui um campo de Quadribol, o Salão Comunal da Grifinória e até uma experiência com a Capa da Invisibilidade e muito mais. Evento gratuito, com retirada de ingresso pelo Sympla (disponível nas redes sociais do Shopping Mestre Álvaro).
Exposição Transitar o Tempo
A mostra propõe uma reflexão profunda sobre a relação entre tempo, memória e ancestralidade, ampliando o diálogo entre o passado, o presente e as possibilidades futuras. Visitação até 30 de março de 2025. Terça a sexta: 8h às 17h. Local: Casa Porto das Artes Plásticas, Praça Manoel Silvino Monjardim, 66, Centro, Vitória. Entrada: Gratuita.
Diversão
Sonic Mountain Park
Atrações: Boia cross, parede de escalada, escorrega, piscina de bolinhas e a área de games. Valor: R$50 (60 minutos) + R$ 1,00 por minuto extra. Data: até o dia 25 de fevereiro. Local: Praça de Eventos do Shopping Vila Velha, Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro, Vila Velha.
Magic Ocean
Atração inclui uma gigantesca piscina de bolinhas brancas e azuis, decorada com animais marinhos, além de pula-pula, escorregador e obstáculos que garantem momentos de pura diversão para os pequenos. Data: até 31/01. Horários: Segunda a sábado: 10h às 22h / Domingos e feriados: 14h às 21h. Ingressos: R$ 40 por 40 minutos. Onde: Shopping Vila Velha. Avenida Luciano das Neves, 2418, Centro de Vila Velha.
Adventure Land
Atrações: Kids play com piscina de bolinhas, escorregadores, área baby e jogos eletrônicos. Horários: segunda a sábado, das 9 às 22h30. Valores: R$35 por pessoa (tempo ilimitado) com direito a um acompanhante adulto gratuito. Jogos eletrônicos: R$5 por ficha. Endereço: Piso L2, Shopping Vila Velha, Avenida Luciano das Neves, 2418, Vila Velha.
Six Entretenimento
Atrações: Snow play, pista de kart, parede de escalada, cama elástica, piscina de bolinhas, escape game, arena nerf, caça ao tesouro, entre outros. Horários: segunda a sábado, das 10 às 22h e domingo das 11 às 21h. Valores: Passaporte branco: R$120, com diareito a 2 horas (inclui arena kids, cama elástica, escalada e trenzinho). Passaporte vermelho: R$180, com direito a 2 horas (inclui acesso à arena kids, cama elástica, escalada, trenzinho, nerf, arcade, jogos de mesa e kart (limitado em 4 rounds). Passaporte azul: R$150, com direito a 2 horas (inclui arena kids, cama elástica, escalada, trenzinho, nerf, arcades, jogos de mesa e kart (limitado em 2 rounds). Passaporte black: R$250, com direito a 2,5 horas (inclui arena kids, Área 51, trenzinho, nerf, arcades, kart, Ice Bar, escalada, jogos de mesa, cama elástica e Air Soft). Endereço: Shopping Vila Velha, Avenida Luciano das Neves, 2418, Vila Velha.
Vila Parque Boliche
Boliche com oito pistas, jogos eletrônicos, sinucas, espaço kids e restaurante no Shopping Mestre Álvaro. Funcionamento: de segunda a sexta, das 17h à 0h. Sábado e domingos, das 12h à 0h. Valor: R$ 129,90 por 1h (no máximo 6 pessoas). Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Take Kids
Espaço de recreação infantil com brinquedoteca, sala de games digitais e circuito de obstáculos. Horários: de 10h às 22h. Ingressos: a partir de R$ 35 por 30 minutos. Endereço: Shopping Mestre Álvaro, Avenida João Palácio, 300, Eurico Salles, Serra.
Colônia de Férias
Presença de monitores com brincadeiras de lego, espaço de leitura e pinturinha. Horário: de 16h às 20h. Endereço: Shopping Vila Velha, Avenida Luciano das Neves, 2418, Vila Velha.
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