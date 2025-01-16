Ensaio de Escolas de Samba e Festival Delírio Tropical animam a quinta (16)

Atrações: Snow play, pista de kart, parede de escalada, cama elástica, piscina de bolinhas, escape game, arena nerf, caça ao tesouro, entre outros. Horários: segunda a sábado, das 10 às 22h e domingo das 11 às 21h. Valores: Passaporte branco: R$120, com diareito a 2 horas (inclui arena kids, cama elástica, escalada e trenzinho). Passaporte vermelho: R$180, com direito a 2 horas (inclui acesso à arena kids, cama elástica, escalada, trenzinho, nerf, arcade, jogos de mesa e kart (limitado em 4 rounds). Passaporte azul: R$150, com direito a 2 horas (inclui arena kids, cama elástica, escalada, trenzinho, nerf, arcades, jogos de mesa e kart (limitado em 2 rounds). Passaporte black: R$250, com direito a 2,5 horas (inclui arena kids, Área 51, trenzinho, nerf, arcades, kart, Ice Bar, escalada, jogos de mesa, cama elástica e Air Soft). Endereço: Shopping Vila Velha, Avenida Luciano das Neves, 2418, Vila Velha.

