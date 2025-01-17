Centro cultural abre inscrições para oficinas de percussão e composição

Abertas inscrições para oficinas de percussão e composição gratuitas na Thelema Crédito: Shay / Maicon 7Cordas / Divulgação

Estão abertas as inscrições para as oficinas gratuitas de Percussão e Composição Descomplicada, que serão realizadas no espaço cultural Thelema, localizado no Centro de Vitória. Os interessados podem garantir sua vaga através do link de inscrição, disponível no Instagram @thelemact, até o preenchimento do limite de participantes. As oficinas integram a programação da I Viradinha da Thelema, marcada para o dia 8 de fevereiro, no próprio local.

A I Viradinha inaugura as celebrações pelos sete anos da Thelema e também o projeto Entrelaços, que promoverá uma série de atrações culturais gratuitas ao longo de 2025, incluindo música, literatura, filosofia, dança e economia criativa. O Entrelaços é realizado por meio do Edital de Programação Continuada de Espaços Culturais, da Lei Paulo Gustavo.

Sobre as oficinas

Percussão: acontecerá das 10h às 13h, sendo voltada para participantes a partir de 12 anos. Os inscritos devem levar seu próprio instrumento. A oficina será conduzida por Maicon 7Cordas, músico formado em violão sete cordas pela Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e com experiência em instrumentos de corda e percussão.





acontecerá das 10h às 13h, sendo voltada para participantes a partir de 12 anos. Os inscritos devem levar seu próprio instrumento. A oficina será conduzida por Maicon 7Cordas, músico formado em violão sete cordas pela Faculdade de Música do Espírito Santo (Fames) e com experiência em instrumentos de corda e percussão. Composição Descomplicada: acontecerá das 14h às 17h, destinada a participantes a partir de 16 anos. Será ministrada por Eddu Souza, artista multiinstrumentista, compositor e professor de violão e guitarra.

Programação diversificada

A I Viradinha da Thelema trará um dia repleto de atividades culturais Crédito: Eduardo Matos

A I Viradinha da Thelema trará um dia repleto de atividades culturais. Além das oficinas, os visitantes poderão aproveitar uma feira de livros organizada pelo Sebo Cheiro de Livro, exposições de produtos artesanais e culturais, uma roda de conversa com Ariane Meirelles, uma performance do bailarino Danilo dos Anjos e um show com a banda Samba da Ury.

“A programação é diversa e cheia de energia, pensada para alcançar diferentes públicos e incentivar a circulação pelo Centro de Vitória. Com amigos, parceiros e artistas, queremos fazer da Viradinha um encontro de cultura, arte e criatividade”, diz o fundador da Thelema, David Rocha.

Sobre a Thelema

A Thelema foi inaugurada em fevereiro de 2018, em um espaço na rua Gama Rosa, Centro de Vitória. Em pouco tempo, o espaço Cultural passou a ser referência para a classe artística e para o público, principalmente o da Capital, mas atraindo também pessoas de outros municípios da Grande Vitória. Assim, a estrutura física onde estava instalada se tornou pequena para a quantidade de pessoas que iam até lá participar das atividades e também para os projetos que estavam sendo propostos pelos produtores da Thelema e por artistas locais.

A solução foi encontrar um espaço maior para se instalar. Por isso, a partir de 2020, a Thelema passou a funcionar na rua Graciano Neves, também no Centro de Vitória, em uma edificação de quase 100 anos.

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