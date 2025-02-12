Confira as três finalistas do concurso Garota do Samba 2025

Amanda, Maria Eduarda e Pamela: finalistas do Garota do Samba Crédito: Rede Gazeta

Após uma votação acirrada e com grande participação popular, o Garota do Samba 2025 chega à fase final! Três candidatas se destacaram e vão participar da grande final, no dia 14 de fevereiro, no Gordinho do Sambão, em Vitória, em um evento especial e aberto ao público.

As votações do Garota do Samba 2025 estão oficialmente encerradas. As três candidatas mais votadas avançaram para a grande final e agora aguardam o momento da coroação.

O pódio será divulgado na sexta-feira (14), durante a final no Gordinho do Sambão, onde conheceremos a candidata que recebeu o maior número de apoio ao longo dos 11 dias de votação aberta.

Não haverá outra etapa de escolha, e o resultado final será anunciado exclusivamente no evento

A festa vai contar ainda com D'Bem com a Vida, LeqSamba e DJ Fabrício V.

Confira as três finalistas, em ordem alfabética:

Amanda Virgílio – Mocidade Unida da Glória (MUG)

Maria Eduarda Gomes – Unidos da Piedade

Pamela Silva – Independente de Boa Vista

A competição, que celebra a força e o talento das mulheres no carnaval capixaba, contou com mais de 30 mil votos válidos. Para garantir a transparência do processo, apenas os votos que respeitaram o intervalo de uma hora entre cada votação, regra que foi amplamente divulgada e informada a todas as candidatas, foram validados.

Amanda Virgilio, da MUG, é finalista do Garota do Samba Crédito: Fernando Madeira

troféu, uma faixa e o prêmio de R$ 10 mil, além de ter a oportunidade de brilhar ainda mais no Agora as três finalistas se preparam para a decisão que irá coroar a Garota do Samba 2025, em um momento que promete emoção e celebração. A grande vencedora receberá um, além de ter a oportunidade de brilhar ainda mais no Carnaval de Vitória . Mas a festa não é apenas para a campeã: todas as finalistas serão premiadas com um troféu.

Maria Eduarda Gomes, da Piedade, é finalista do Garota do Samba Crédito: Fernando Madeira

Grande final aberta ao público

Pâmela Silva, da Boa Vista, é finalista do Garota do Samba Crédito: Fernando Madeira

O Garota do Samba 2025 foi retomado este ano com um novo formato digital, sob gestão do HZ, em parceria com a Rádio Litoral, celebrando a tradição do carnaval capixaba e dando ainda mais visibilidade às mulheres que brilham nas escolas de samba.

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