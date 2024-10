Festival de comida de boteco movimenta Colatina; conheça os petiscos

O Noroeste do Espírito Santo se prepara para receber mais uma edição do festival Boteco Colatina, que acontece no município colatinense a partir de sexta-feira (11) e vai até o dia 6 de novembro.



Neste ano, 20 bares da cidade participam do circuito com petiscos exclusivos, vendidos a um preço fixo (R$ 54,90) que dá direito a uma cerveja (600ml) de cortesia. A melhor receita será eleita pelo público em uma votação online. O resultado será revelado na festa de encerramento do festival.