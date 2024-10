O Festival Capixaba de Frutos do Mar é um prato cheio para quem gosta de comidas típicas do litoral. E a partir de quinta-feira (10), até o dia 15/10, o tradicional evento realizado no balneário de Iriri, em Anchieta, chega à sua 26ª edição, com dezenas de pratos à base de peixes e mariscos, na Praia da Costa Azul.



Além do cardápio variado, que também inclui doces, sorvetes, cervejas artesanais, vinhos finos e drinques, o evento contará com atrações musicais, culturais e aulas-shows com chefs da região e de fora do Estado, como o carioca Jimmy Ogro, famoso por suas participações no programa Mais Você, apresentado por Ana Maria Braga na TV Globo.