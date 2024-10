Festival na Serra terá shows, opções gastronômicas e entrada gratuita

Banda Casaca e Samba Júnior são atrações do Festival Agita, na Serra. Crédito: Divulgação/Instagram

Com ritmos que vão do rock ao sertanejo e até pagode, um festival promete agitar dois finais de semana consecutivos na Serra. De 18 a 20 e de 25 a 27 de outubro, o pátio do Shopping Mestre Álvaro será palco de uma festa que reúne música, gastronomia e lazer. O evento contará com shows de Casaca, Samba Júnior e Dona Fran, e o melhor, tudo isso com entrada gratuita.



A programação começa na sexta (18), a partir das 17h. E como sexta é 'dia de rock', às 20h, Dona Fran vai trazer grandes sucessos do rock nacional e internacional. No sábado (19), o festival começa mais cedo, às 15h, e terá espetáculo dos artistas circenses do Mundo Encantado e da A Palhaçaria Encantada. Já às 20h, a dupla Higino e Gabriel, celebra seus 19 anos de carreira com muito sertanejo.

O domingo (20) terá uma recepção animada pelos Artistas Mágicos do Circo a partir das 15h. Às 18h, o espetáculo A Magia do Equilibrismo será a atração principal, seguido, às 19h, do show da banda capixaba Casaca. E não para por aí, na semana de seguinte a programação continua com mais atrações.

Na sexta-feira (25), o evento começa às 17h e, às 20h, a banda Ubando sobe ao palco para uma noite de muito rock. No sábado (26), a diversão começa às 15h com a recepção dos artistas do Le Peppe Circus. Às 18h, eles se apresentam com o espetáculo circense Le Peppe Pocket Show. A noite termina ao som da dupla sertaneja Evandro e Ranieri, às 20h.

Por fim, o festival se encerra no domingo (27), em grande estilo. Às 15h, o público será recebido pelos artistas da Fábrica de Fantasia. Às 18h, o espetáculo circense A Fantasia Continua será o destaque, seguido, às 19h, pelo show do grupo Samba Júnior, que vai fechar o evento com muito pagode e samba.

Além das atrações musicais, o evento oferece uma diversidade opções gastronômicas que vão desde cervejas artesanais, a espetinhos, batatas fritas, cachorro-quente e até churros gourmet. Confira a programação completa abaixo:

SERVIÇO

Festival Agita

Festival de música e gastronomia com área kids, shows musicais e apresentações circenses

Datas: 18 a 20 e 25 a 27 de outubro

18 a 20 e 25 a 27 de outubro Local: Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro, na Serra

Shopping Mestre Álvaro, Pátio Mestre Álvaro, na Serra Entrada: gratuita

Opções gastronômicas Cerveja Artesanal: Alquimistas Comida: Brothers (Espetinhos, Burguer, Batata), Pipocando (Pipoca Gourmet), Rock Dog (Cachorro-quente Gourmet), Zé Coxinha (salgadinhos) Sobremesa: Te Quiero Churros

Programação:

Sexta-feira (18)

17h – Abertura do evento 20h – Show da banda Dona Fran Sábado (19)

15h – Recepção Animada com Artistas do Mundo Encantado 18h – Show “A Palhaçaria Encantada” 20h – Show da dupla Higino e Gabriel Domingo (20)

15h – Recepção Animada com Artistas Mágicos do Circo 18h – Espetáculo “A Magia do Equilibrismo” 19h – Show da banda Casaca Sexta-feira (25)

18h – Abertura do evento 20h – Show da banda Ubando Sábado (26)

15h – Recepção Animada com Artistas Le Peppe Circus 18h – Apresentação “Le Peppe Pocket Show” 20h – Show da dupla Evandro e Ranieri Domingo (27)

15h – Recepção animada com artistas da Fábrica de Fantasia 18h – Espetáculo “A Fantasia Continua” 19h – Show do grupo Samba Júnior

