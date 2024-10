Festival gratuito em Piúma terá de doces a artesanato regional

Até sábado, 12 de outubro, a cidade de Piúma, no litoral sul capixaba, recebe mais uma edição do festival Piúma Gastronomia e Arte, com artesanato, shows musicais e uma ampla variedade de pratos, petiscos e doces. O evento celebra a riqueza gastronômica e cultural da região no Complexo Wiliam Damasceno.



Com entrada gratuita, o festival reúne opções como hambúrguer na brasa, frutos do mar, carnes, petiscos variados e sobremesas. Para acompanhar as comidas, os visitantes contarão com chope fresquinho produzido por cervejarias regionais.