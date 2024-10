Festival reúne mais de 30 pratos com camarão em Conceição da Barra

Camarão no coco da Barraca Guaximar . Crédito: Tasty Click

O Festival do Camarão e Frutos do Mar em Conceição da Barra, um dos eventos gastronômicos mais concorridos do Norte do Espírito Santo, chega à sua 9ª edição a partir desta quinta-feira (10), no Cais da Barra.



A programação é gratuita e inclui apresentações folclóricas, atrações infantis e shows com artistas locais e nacionais, como o cantor e compositor Renato Teixeira.

Até domingo (13), um cardápio com mais de 30 pratos e petiscos com camarão estará disponível nas barracas do evento e também em sete restaurantes da cidade, com preços a partir de R$ 10.

Acarajé, empada, esfirra, bobó, crepe, espetinho, kafta e até churros estão entre as opções na praça de alimentação, que funciona a partir das 17h na quinta-feira e abre às 11h de sexta a domingo.

BARRACAS* (Cais da Barra)

Restaurante Casarão - Arroz de mariscos (R$ 35) | Camarão VM no bafo (R$ 35)

- Arroz de mariscos (R$ 35) | Camarão VM no bafo (R$ 35) No Tom - Croquete de camarão (R$ 30) | Buraco quente de camarão (R$ 25)

- Croquete de camarão (R$ 30) | Buraco quente de camarão (R$ 25) Barraca Guaximar - Bolinho de camarão (R$ 30) | Camarão no coco (R$ 35)



- Bolinho de camarão (R$ 30) | Camarão no coco (R$ 35) Mariana Cafeteria - Empada de camarão (R$ 12) | Doces (a partir de R$ 10)



- Empada de camarão (R$ 12) | Doces (a partir de R$ 10) Massa Show - Porção de pastel de camarão cremoso (R$ 30) | Esfirra de camarão (R$ 10)

- Porção de pastel de camarão cremoso (R$ 30) | Esfirra de camarão (R$ 10) Restaurante Abrolhos - Camarão na moranguinha (R$ 35) | Batata recheada com camarão (R$ 30) | Puã empanada (R$ 35)



- Camarão na moranguinha (R$ 35) | Batata recheada com camarão (R$ 30) | Puã empanada (R$ 35) Churros Bond Boca - Churros de camarão (R$ 20) | Batata frita de camarão no cone (R$ 25)

- Churros de camarão (R$ 20) | Batata frita de camarão no cone (R$ 25) Kintal do Coral - Lasanha de camarão (R$ 30) | Bolinho de bacalhau (R$ 30)

- Lasanha de camarão (R$ 30) | Bolinho de bacalhau (R$ 30) Estação Carango e Drinks - Combinado de camarão (R$ 30) | Linguine de camarão (R$ 25)



- Combinado de camarão (R$ 30) | Linguine de camarão (R$ 25) Atur - Camarão Frito (R$ 30)

- Camarão Frito (R$ 30) Lanchão do Chitão - Super Camarão Burguer (R$ 30) | ⁠Kafta de camarão (R$ 30)



- Super Camarão Burguer (R$ 30) | ⁠Kafta de camarão (R$ 30) Vamp Lanches - Empanado caranguejo recheado de camarão VG (R$ 30) | Porção de pescadinha Frita (R$ 30)



- Empanado caranguejo recheado de camarão VG (R$ 30) | Porção de pescadinha Frita (R$ 30) Acarajé da Dani - Acarajé tradicional com camarão (R$ 20) | Porção com 7 unidades de miniacarajé (R$ 40)



- Acarajé tradicional com camarão (R$ 20) | Porção com 7 unidades de miniacarajé (R$ 40) Estação Drinks - Yakisoba (R$ 30) | Harumaki/4 unidades (R$ 30)



- Yakisoba (R$ 30) | Harumaki/4 unidades (R$ 30) Comer Rezando - Camarão à parmegiana (R$ 35) | Bolinha de queijo recheada de camarão (R$ 30)



- Camarão à parmegiana (R$ 35) | Bolinha de queijo recheada de camarão (R$ 30) Petiscaria Rei do Baião - Mini risole de camarão (R$ 30/10 unid.) | Moqueca de camarão com arroz de pilaf e pirão (R$ 30)

- Mini risole de camarão (R$ 30/10 unid.) | Moqueca de camarão com arroz de pilaf e pirão (R$ 30) Casarão do Cais Restaurante - Estrogonofe de camarão (R$ 30) | Escondidinho de camarão (R$ 30)

- Estrogonofe de camarão (R$ 30) | Escondidinho de camarão (R$ 30) Rosenildo Churrasquinho - Bobó de camarão (R$ 25) | Churrasquinho de camarão (R$ 15)



- Bobó de camarão (R$ 25) | Churrasquinho de camarão (R$ 15) Dicasa Creperia - Crepe Francês de Camarão (R$ 30) | Arroz de camarão cremoso (R$ 30)



- Crepe Francês de Camarão (R$ 30) | Arroz de camarão cremoso (R$ 30) Projeto Suzano - Tapioca da Dona Xoxa | Tapioca de Camarão (R$ 25)



Risole de camarão do bar e petiscaria Rei do Baião . Crédito: Tasty Click

CIRCUITO DO CAMARÃO* (Restaurantes)

Mariana Cafeteria - Empada de camarão (R$ 12) | Doces (a partir de R$ 10)

- Empada de camarão (R$ 12) | Doces (a partir de R$ 10) Mandela Gastrobar - Gratinado de camarão (R$ 39,90)

- Gratinado de camarão (R$ 39,90) Massa Show - Pizza de Camarão (preço não divulgado) | Esfirra de Camarão (R$ 10)



- Pizza de Camarão (preço não divulgado) | Esfirra de Camarão (R$ 10) Petiscaria Rei do Baião - Mini risole de camarão (R$ 30) | Baião de dois com camarão (R$ 30)

- Mini risole de camarão (R$ 30) | Baião de dois com camarão (R$ 30) Restaurante Arara Azul - Panqueca de camarão (R$ 25) | Camarão cremoso (R$ 25)

- Panqueca de camarão (R$ 25) | Camarão cremoso (R$ 25) Café do Cais - Croquetes de camarão com geleia de pimenta (R$ 30) | Coquetel de camarão (R$ 30) | Filé com camarão ao creme (R$ 35)



- Croquetes de camarão com geleia de pimenta (R$ 30) | Coquetel de camarão (R$ 30) | Filé com camarão ao creme (R$ 35) Flor de Alecrim - Camarão empanado com molho agridoce (preço não divulgado)

*Os valores dos pratos foram apurados em 8/10/24.

Na programação musical, o destaque nessa edição é o show do cantor, compositor e músico Renato Teixeira, autor de clássicos do cancioneiro nacional, como "Romaria" (grande sucesso na voz de Elis Regina), "Tocando em Frente" (em parceria com Almir Sater) e "Frete", tema de abertura da série Carga Pesada, da TV Globo.

Renato Teixeira se apresenta no sábado (12). Crédito: Reprodução/Instagram

PROGRAMAÇÃO MUSICAL

QUINTA-FEIRA (10/10)

17h - Abertura da praça de alimentação

18h30 - Saulo e Banda (palco 360)

22h - Leony (rock/palco 360) SEXTA-FEIRA (11/10)

11h - Abertura da praça de alimentação/ Didick (MPB/palco 360)

15h - Júnior e Manu (roda de samba/palco 360)

18h - Apresentação folclórica

20h - Léo Lima (palco principal)

22h30 - Cadu Caruzzo (cover Cazuza/palco principal) SÁBADO (12/10)

11h - Abertura da praça de alimentação/ Resenha do Jon Jon (roda de samba/palco 360)

15h - Preto Pires (palco 360)

16h30 - Tarde kids (palco principal)

18h - Apresentação folclórica/Bandinha Pôr do Sol pelas ruas da cidade com chegada ao cais

20h - Skoppa (palco principal)

22h30 - Renato Teixeira (palco principal) DOMINGO (13/10)

11h - Abertura da praça de alimentação/Parmênio (palco 360)

15h - Rafael Bidu (roda de samba/palco 260)

18h - Banda Agitus (palco 360)

21h - Encerramento

9º FESTIVAL DO CAMARÃO E FRUTOS DO MAR

Quando: de 10 a 13 de outubro de 2024

Onde: no cais de Conceição da Barra

Pratos: a partir de R$ 10

Entrada gratuita

Mais informações: @festivaldocamaraobarra.



