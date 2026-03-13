9 receitas de chás para melhorar a saúde no outono

Publicado em 13 de março de 2026 às 16:56
No outono, quando as temperaturas começam a cair e os dias ficam mais curtos, é essencial cuidar da saúde para enfrentar as mudanças do clima e evitar doenças sazonais. Uma maneira de fortalecer o sistema imunológico e promover o bem-estar é por meio do consumo de chás que, além de saborosos, são preparados à base de ingredientes ricos em nutrientes essenciais para o corpo. A seguir, confira algumas receitas!
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione as maçãs e ferva por 8 minutos. Desligue o fogo e adicione as folhas de hortelã. Tampe por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque todos os ingredientes e leve ao fogo médio. Ferva por 5 minutos e desligue o fogo. Coe e sirva em seguida.
Em uma chaleira, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione os kiwis, o suco de laranja e a canela em pau e ferva por 10 minutos. Desligue o fogo, coe e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e as folhas de guaco e leve ao fogo médio para ferver por 5 minutos. Desligue o fogo, coe o chá e adoce com o mel. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque as folhas de graviola e a água e leve ao fogo médio. Ferva por 2 minutos e desligue o fogo. Tampe e abafe por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a salsa e ferva por 3 minutos. Desligue o fogo, tampe e abafe por 10 minutos. Após, retire a salsa e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o alecrim e ferva por 2 minutos. Desligue o fogo, tampe e abafe por 5 minutos. Coe e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione as folhas de eucalipto, tampe e deixe o chá descansar por 5 minutos. Após, coe e adoce com mel. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e o gengibre. Leve ao fogo médio para ferver. Adicione as folhas secas de camomila, desligue o fogo, tampe e abafe por 5 minutos. Coe e acrescente o suco de limão e o mel. Sirva em seguida.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta