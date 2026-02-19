Chás com limão: 10 receitas para combater o inchaço e melhorar a digestão

Publicado em 19 de fevereiro de 2026 às 15:53
O inchaço é um problema comum que pode ser causado por diversos fatores, como retenção de líquidos, má alimentação, estresse e falta de exercício. Felizmente, o limão, conhecido por suas propriedades diuréticas e digestivas, é um ingrediente poderoso quando se trata de ajudar nessa questão — principalmente quando utilizado em chás.
Por isso, a seguir, confira 10 receitas de chás com limão para combater o inchaço e melhorar a digestão!
Em uma xícara, coloque o gengibre ralado e o limão-siciliano. Adicione água fervente, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Sirva em seguida.
Em uma xícara, coloque o chá verde e a água fervente. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e adicione a fatia de limão. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água, a maçã, a canela e os cravos-da-índia. Leve ao fogo médio e, quando começar a ferver, abaixe o fogo. Deixe cozinhar por 8 a 10 minutos. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe em infusão por mais 5 minutos. Coe e espere amornar. Adicione o suco de limão e misture bem. Sirva em seguida.
Em uma jarra, coloque o capim-limão e cubra com a água fervente. Tampe e deixe em infusão por 10 minutos. Coe e adicione o suco de limão e as pedras de gelo. Sirva em seguida.
Dica: sirva decorado com folhas de capim-limão e hortelã.
Em uma xícara, coloque a raiz de dente-de-leão e a água fervente. Tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e adicione o suco de limão. Sirva em seguida.
Coloque a água em uma panela e adicione o gengibre e a cúrcuma. Leve ao fogo médio e, quando começar a ferver, abaixe o fogo. Deixe ferver por 5 a 8 minutos. Desligue o fogo, adicione a pimenta-do-reino, tampe e deixe em infusão por 5 minutos. Coe e espere amornar . Acrescente o suco de limão, misture e sirva em seguida.
Coloque a água em uma panela e leve ao fogo médio. Assim que levantar fervura, desligue o fogo. Adicione o boldo, a hortelã e a casca de laranja. Tampe e deixe em infusão por 8 a 10 minutos. Coe e espere amornar. Acrescente o suco de limão e misture bem. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione o hibisco , a canela em pau e o limão-siciliano. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e adicione as folhas de hortelã. Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione a erva-doce e a camomila . Tampe e deixe em infusão por 7 minutos. Coe e acrescente o suco de limão. Sirva em seguida.
