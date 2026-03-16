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10 chás para ajudar a emagrecer e limpar o organismo

Veja como preparar receitas de bebidas que aceleram o metabolismo, contribuindo para a perda de peso e o bem-estar

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Publicado em 16 de março de 2026 às 16:56

Chá de gengibre com limão (Imagem: Tadeusz Wejkszo | Shutterstock)
Chá de gengibre com limão Crédito: Imagem: Tadeusz Wejkszo | Shutterstock

Os chás são aliados naturais no processo de emagrecimento e na limpeza do organismo. Isso porque eles têm propriedades que estimulam o metabolismo, facilitam a digestão e promovem a eliminação de toxinas. Algumas ervas contêm compostos antioxidantes e diuréticos que ajudam a reduzir a retenção de líquidos, favorecendo a perda de medidas. Além disso, muitos chás auxiliam no funcionamento do fígado e dos rins, órgãos responsáveis por filtrar substâncias indesejadas do corpo.

Abaixo, confira 10 receitas de chás para ajudar a emagrecer e limpar o organismo!

1. Chá de gengibre com limão

Ingredientes

  • 500 ml de água
  • 2 colheres de sopa de gengibre ralado
  • 1/2 limão fatiado com casca

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e o limão e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo, coe e sirva em seguida.

2. Chá verde com maçã

Ingredientes

  • 1 l de água
  • 2 colheres de sopa de chá verde
  • 1 maçã sem sementes e picada

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e acrescente o chá verde e a maçã. Tampe e abafe por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.

3. Chá de erva-doce

Ingredientes

  • 2 colheres de sopa de sementes de erva-doce​
  • 500 ml de água
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e acrescente as sementes de erva-doce. Tampe e abafe por 10 minutos. Coe, adicione o suco de limão e sirva em seguida.

4. Chá de gengibre com cúrcuma, limão e pimenta-caiena

Ingredientes

  • 4 fatias de gengibre
  • 1 colher de chá de cúrcuma em pó
  • Suco de 1/2 limão
  • 1 pitada de pimenta-caiena
  • 500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo até começar a ferver. Acrescente o gengibre e deixe ferver por cerca de 3 a 5 minutos. Em seguida, desligue o fogo e adicione a cúrcuma. Tampe a panela e deixe em infusão por aproximadamente 5 minutos. Depois, coe o chá, adicione o suco de limão e a pimenta-caiena. Misture bem e sirva em seguida.

Chá de salsa com limão-siciliano (Imagem: Liudmyla Yaremenko | Shutterstock)
Chá de salsa com limão-siciliano Crédito: Imagem: Liudmyla Yaremenko | Shutterstock

5. Chá de salsa

Ingredientes

  • 1 ramo de salsa picada
  • 1 l de água
  • 1 limão-siciliano fatiado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água, as fatias de limão -siciliano e a salsa e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe abafar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.

6. Chá de sene

Ingredientes

  • 150 ml de água
  • 1 colher de café de folhas secas de sene
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, coloque as folhas secas de sene e abafe por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão e sirva em seguida.

7. Chá de cavalinha, gengibre e casca de laranja

Ingredientes

  • 1 colher de chá de cavalinha seca
  • 4 fatias de gengibre
  • Casca de 1/2 laranja
  • 500 ml de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione a cavalinha, o gengibre e a casca de laranja. Tampe a panela e deixe a infusão descansar por cerca de 8 a 10 minutos. Em seguida, coe o chá e sirva ainda morno.

Chá de canela com limão e anis-estrelado (Imagem: Avocado_studio | Shutterstock)
Chá de canela com limão e anis-estrelado Crédito: Imagem: Avocado_studio | Shutterstock

8. Chá de canela com limão e anis-estrelado

Ingredientes

  • 1 canela em pau
  • 1 anis-estrelado
  • 1 xícara de chá de água
  • Suco de 1/2 limão

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a canela em pau e o anis-estrelado e ferva por mais 5 minutos. Desligue o fogo, tampe e abafe por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão. Sirva em seguida.

9. Chá de hibisco com capim-limão

Ingredientes

  • 150 ml de água
  • 1 colher de sopa de folhas de hibisco
  • Suco de 1 limão
  • 1 colher de sopa de capim-limão picado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione o hibisco e o capim-limão, tampe e abafe por 3 minutos. Coe, acrescente o suco de limão e sirva em seguida.

10. Chá preto com cranberry

Ingredientes

  • 50 g de cranberry desidratada
  • 1 colher de sopa de chá preto
  • 1,2 l de água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o cranberry e 200 ml de água. Leve ao fogo alto até levantar fervura. Reduza o fogo e ferva por 15 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o restante da água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione o chá preto, tampe e abafe por 5 minutos. Coe, acrescente o cranberry reservado com a água e misture. Sirva em seguida.

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