10 chás para ajudar a emagrecer e limpar o organismo

Publicado em 16 de março de 2026 às 16:56
Os chás são aliados naturais no processo de emagrecimento e na limpeza do organismo. Isso porque eles têm propriedades que estimulam o metabolismo, facilitam a digestão e promovem a eliminação de toxinas. Algumas ervas contêm compostos antioxidantes e diuréticos que ajudam a reduzir a retenção de líquidos, favorecendo a perda de medidas. Além disso, muitos chás auxiliam no funcionamento do fígado e dos rins, órgãos responsáveis por filtrar substâncias indesejadas do corpo.
Abaixo, confira 10 receitas de chás para ajudar a emagrecer e limpar o organismo!
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione o gengibre e o limão e ferva por 5 minutos. Desligue o fogo, coe e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e acrescente o chá verde e a maçã. Tampe e abafe por 10 minutos. Coe e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo e acrescente as sementes de erva-doce. Tampe e abafe por 10 minutos. Coe, adicione o suco de limão e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo até começar a ferver. Acrescente o gengibre e deixe ferver por cerca de 3 a 5 minutos. Em seguida, desligue o fogo e adicione a cúrcuma. Tampe a panela e deixe em infusão por aproximadamente 5 minutos. Depois, coe o chá, adicione o suco de limão e a pimenta-caiena. Misture bem e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água, as fatias de limão -siciliano e a salsa e leve ao fogo médio até começar a ferver. Desligue o fogo, tampe a panela e deixe abafar por 5 minutos. Coe e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, coloque as folhas secas de sene e abafe por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo até começar a ferver. Desligue o fogo e adicione a cavalinha, o gengibre e a casca de laranja. Tampe a panela e deixe a infusão descansar por cerca de 8 a 10 minutos. Em seguida, coe o chá e sirva ainda morno.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione a canela em pau e o anis-estrelado e ferva por mais 5 minutos. Desligue o fogo, tampe e abafe por 5 minutos. Coe, adicione o suco de limão. Sirva em seguida.
Em uma panela, coloque a água e leve ao fogo médio para ferver. Desligue o fogo, adicione o hibisco e o capim-limão, tampe e abafe por 3 minutos. Coe, acrescente o suco de limão e sirva em seguida.
Em uma panela, coloque o cranberry e 200 ml de água. Leve ao fogo alto até levantar fervura. Reduza o fogo e ferva por 15 minutos, mexendo sempre. Desligue o fogo e reserve. Em outra panela, coloque o restante da água e leve ao fogo médio até levantar fervura. Desligue o fogo, adicione o chá preto, tampe e abafe por 5 minutos. Coe, acrescente o cranberry reservado com a água e misture. Sirva em seguida.
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