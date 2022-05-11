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Astrologia

Como sobreviver ao Mercúrio Retrógrado em maio de 2022

Preparamos este guia com todas as informações sobre a segunda vez que Mercúrio fica retrógrado em 2022
Personare

Personare

Publicado em 11 de Maio de 2022 às 15:25

Como sobreviver a Mercúrio Retrógrado em maio de 2022
Como sobreviver ao Mercúrio Retrógrado em maio de 2022 Crédito: Personare
Um dos trânsitos astrológicos mais conhecidos e temidos chama-se Mercúrio Retrógrado. Embora não seja raro, neste ano, ele vai se repetir quatro vezes – e a segunda delas vem aí. Pensando nisso, preparamos um guia sobre como sobreviver ao Mercúrio Retrógrado em maio de 2022.
Esta retrogradação de Mercúrio, o planeta das comunicações, começa nesta terça-feira, dia 10 de maio, exatamente às 8h47, e segue por quase um mês, até 3 de junho, às 5h. As próximas retrogradações serão mais pro fim do ano (veja aqui as datas de Mercúrio Retrógrado 2022).

O QUE É MERCÚRIO RETRÓGRADO?

Antes de tudo, precisamos deixar claro que Mercúrio retrógrado é o movimento em que o planeta realiza um movimento de retrocesso em relação a quem o observa a partir do nosso planeta – ou seja, ele não anda de fato para trás.
Normalmente, Mercúrio fica retrógrado três vezes por ano, mas em 2022 serão quatro, porque o último começa no final de dezembro.

POR QUE O MERCÚRIO RETRÓGRADO É TÃO TEMIDO?

Na Astrologia, os planetas têm significados diferentes para a nossa vida e quando eles ficam retrógrados é interessante revisar e rever as questões que envolvem o planeta.
Mercúrio representa a comunicação, o raciocínio e o intelecto. Portanto, quando fica retrógrado, é possível que as conversas não sejam tão claras, o combinado não saia como o planejado, o que foi contratado tenha de ser repensado, equipamentos de comunicação e a internet podem falhar, etc.
Muita gente teme essas questões, porque, de fato, a comunicação é muito importante nas nossas vidas, mas não é nada tão grave.

COMO SOBREVIVER AO MERCÚRIO RETRÓGRADO?

Sobreviver ao Mercúrio retrógrado não é tão difícil quanto muitos pensam – nada que um pouco de cuidado e pé no freio não resolvam. Mas há alguns pontos que merecem especial atenção, por isso, a gente preparou um guia com as melhores dicas.
  • Lembre-se de revisar tudo duas, três, quatro ou quantas vezes forem necessárias.
  • Evite assinar contratos, acordos ou qualquer coisa que for importante, como a compra de um imóvel, a contratação de alguém ou um novo projeto/parceria.
  • Aliás, se você tem algo para comprar ou vender, deixe para depois que o Mercúrio voltar ao trânsito normal.
  • Faça backup de seus dados, salve todos os seus textos e envie documentos importantes para alguém para evitar perder coisas importantes por falha de internet ou equipamento.
  • Não conte com a sorte e planeje muito bem se for viajar, sempre prevendo um tempo a mais caso algo no percurso dê errado ou atrase.
Cada pessoa pode viver essa fase de um jeito diferente, por isso, é legal ver as previsões de Mercúrio retrógrado na sua vida, para entender onde você deve ter mais atenção. Para isso, siga os passos:
  1. Você precisa ver em qual casa Mercúrio está agora aqui no seu Horóscopo Personalizado.
  2. Talvez você tenha de rolar o menu lateral dos trânsitos até encontrar o planeta. Vai aparecer como na imagem ao lado (Mercúrio na Casa 1).
  3. Agora que você tem essa informação, clique aqui e veja as previsões para Mercúrio retrógrado na sua vida.
E lembre-se que Mercúrio retrógrado não é de todo ruim. Na verdade, se você souber usar o período como uma autoavaliação, para se planejar melhor e precaver erros, pode ser incrível. Embora Mercúrio retrógrado não seja um ótimo momento para fazer grandes mudanças, é ideal para reflexão.
A equipe Personare é formada por pessoas que estão em processo constante de conhecimento sobre si mesmas, sobre o mundo e sobre as relações humanas. Compartilhamos aqui conteúdos apurados junto aos nossos mais de 100 especialistas em diferentes áreas holísticas, como Astrologia, Tarot, Numerologia e [email protected]

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