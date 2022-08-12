Conheça o estilo Hi-Lo: uma maneira divertida e criativa de montar seus looks

Já ouviu falar no estilo Hi-Lo? É uma maneira divertida e criativa de montar seus looks. Do inglês "high low", esse estilo quer dizer literalmente : Alto- baixo. Traduzindo pro nosso mundo fashion, essa forma de se vestir nada mais é que fazer misturas descontraídas entre peças luxuosas e descoladas.
O estilo Hi-lo é uma ótima opção pra quem ama se vestir bem, mas não se prende a um estilo só. Brincar com tecidos , cortes e modelagens pode resultar em produções estilosíssimas e super fáceis de montar.
POR ONDE COMEÇAR ?
Entenda que esse estilo é não ter medo de coordenar! Então, você vai se divertir com peças de alfaiataria , brilhos, blazers , jeans , t-shirts , saltos e tênis. Você vai sair do óbvio e isso vai chamar atenção de forma positiva por onde você passar.
- Separe as peças que você menos usa por achar muito formal, como um blazer, uma saia de brilho, uma camisa bordada ou uma calça de alfaiataria.
- Depois pegue aquelas que você usa pra "ir ali", como uma t-shirt , um short jeans , uma blusinha branca básica e o seu tênis preferido.
Agora chegou a hora! Vamos juntar essa galerinha…
COMO MONTAR UMA PRODUÇÃO HI-LO?
Pegue a peça que você entende ser “ arrumada” com aquela que usa bastante.
- BLAZER + SHORT JEANS:
- Eu sou apaixonada por essa mistura e vivo usando ela por aí. É um sucesso! O blazer passa a imagem de modernidade e poder e o short jeans quebra o gelo, trazendo leveza e a pegada street style.
- BLAZER + TÊNIS
- Outra dica super legal é trazer o conforto sem perder o estilo! Não tenha medo de misturar o Blazer com tênis. Você pode fazer isso coordenando com shorts, calça jeans ou calça de alfaiaria . Também pode escolher entre malhas e blusas de tecido.
- CALÇA DESTROYED + CAMISA
- Essa é uma mistura que dá super certo! Pegue aquela calça bem detonada e aquela camisa toda séria e clássica: olha o resultado! No calçado, você pode decidir entre saltos, tênis e sandália.
- SAIA MIDI + TÊNIS
- Essa combinação, certamente, ganha meu coração. Afinal, é libertador usar uma peça leve, clássica e romântica com o estilo e conforto de um tênis. Você pode escolher complementar com a tshirt amarradinha ou com uma camiseta de seda. O resultado final é uma produção super estilosa e arrumada pra qualquer ocasião.
Eu poderia ficar aqui fazendo mais um milhão de misturas com vocês, mas tenho certeza que sua cabecinha já está pensando em peças que você tem no armário e se encaixam perfeitamente nesse estilo. Só tem um problema! Cuidado, pois esse esse hi-lo vira um vício delicioso e você não vai querer parar de usar (risos).
Com essas dicas, você vai ver como a hora de montar seus lookinhos ficará mais fácil , criativa e divertida. Segue abaixo uma lista com mais dicas do que vale a pena misturar.
- Blazer + short + tênis
- Blazer +t-shirt +calça de tecido + tênis
- Saia MIDI + t-shirt com nozinho+ tênis
- Camisa +calça destroyed
- Saia de paetê + camiseta + Blazer + tênis
- Short jeans + scarpin + camisa ou blazer
Agora é com você! Corre pro armário e já monta seu lookinho super style do fim de semana. Espero que tenham gostado. Pratiquem e até semana que vem. Beijinhos.