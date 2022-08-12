Conheça o estilo Hi-Lo: uma maneira divertida e criativa de montar seus looks Crédito: Karla Furlan

Já ouviu falar no estilo Hi-Lo? É uma maneira divertida e criativa de montar seus looks. Do inglês "high low", esse estilo quer dizer literalmente : Alto- baixo. Traduzindo pro nosso mundo fashion, essa forma de se vestir nada mais é que fazer misturas descontraídas entre peças luxuosas e descoladas.

O estilo Hi-lo é uma ótima opção pra quem ama se vestir bem, mas não se prende a um estilo só. Brincar com tecidos , cortes e modelagens pode resultar em produções estilosíssimas e super fáceis de montar.

POR ONDE COMEÇAR ?

Entenda que esse estilo é não ter medo de coordenar! Então, você vai se divertir com peças de alfaiataria , brilhos, blazers , jeans , t-shirts , saltos e tênis. Você vai sair do óbvio e isso vai chamar atenção de forma positiva por onde você passar.

Separe as peças que você menos usa por achar muito formal, como um blazer, uma saia de brilho, uma camisa bordada ou uma calça de alfaiataria.





Depois pegue aquelas que você usa pra "ir ali", como uma t-shirt , um short jeans , uma blusinha branca básica e o seu tênis preferido.

Estilo Hi-Lo: selecione peças de alfaiataria com fast fashion e bora montar o look Crédito: Karla Furlan

Agora chegou a hora! Vamos juntar essa galerinha…

COMO MONTAR UMA PRODUÇÃO HI-LO?

Pegue a peça que você entende ser “ arrumada” com aquela que usa bastante.

BLAZER + SHORT JEANS:

Eu sou apaixonada por essa mistura e vivo usando ela por aí. É um sucesso! O blazer passa a imagem de modernidade e poder e o short jeans quebra o gelo, trazendo leveza e a pegada street style.



Conheça o estilo Hi-Lo: uma maneira divertida e criativa de montar seus looks Crédito: Karla Furlan

BLAZER + TÊNIS

Outra dica super legal é trazer o conforto sem perder o estilo! Não tenha medo de misturar o Blazer com tênis. Você pode fazer isso coordenando com shorts, calça jeans ou calça de alfaiaria . Também pode escolher entre malhas e blusas de tecido.



Conheça o estilo Hi-Lo: uma maneira divertida e criativa de montar seus looks Crédito: Karla Furlan

CALÇA DESTROYED + CAMISA

Essa é uma mistura que dá super certo! Pegue aquela calça bem detonada e aquela camisa toda séria e clássica: olha o resultado! No calçado, você pode decidir entre saltos, tênis e sandália.

Conheça o estilo Hi-Lo: uma maneira divertida e criativa de montar seus looks Crédito: Karla Furlan

SAIA MIDI + TÊNIS

Essa combinação, certamente, ganha meu coração. Afinal, é libertador usar uma peça leve, clássica e romântica com o estilo e conforto de um tênis. Você pode escolher complementar com a tshirt amarradinha ou com uma camiseta de seda. O resultado final é uma produção super estilosa e arrumada pra qualquer ocasião.

Conheça o estilo Hi-Lo: uma maneira divertida e criativa de montar seus looks Crédito: Karla Furlan

Eu poderia ficar aqui fazendo mais um milhão de misturas com vocês, mas tenho certeza que sua cabecinha já está pensando em peças que você tem no armário e se encaixam perfeitamente nesse estilo. Só tem um problema! Cuidado, pois esse esse hi-lo vira um vício delicioso e você não vai querer parar de usar (risos).

Com essas dicas, você vai ver como a hora de montar seus lookinhos ficará mais fácil , criativa e divertida. Segue abaixo uma lista com mais dicas do que vale a pena misturar.

Blazer + short + tênis





Blazer +t-shirt +calça de tecido + tênis





Saia MIDI + t-shirt com nozinho+ tênis





Camisa +calça destroyed





Saia de paetê + camiseta + Blazer + tênis





Short jeans + scarpin + camisa ou blazer