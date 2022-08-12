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Moda

Conheça o estilo Hi-Lo: uma maneira divertida e criativa de montar seus looks

O estilo Hi-lo é uma ótima opção pra quem ama se vestir bem, mas não se prende a um estilo só. Nele, você faz misturas descontraídas entre peças luxuosas e descoladas

Públicado em 

12 ago 2022 às 14:57
Karla Furlan

Colunista

Karla Furlan

Conheça o estilo Hi-Lo: uma maneira divertida e criativa de montar seus looks
Conheça o estilo Hi-Lo: uma maneira divertida e criativa de montar seus looks Crédito: Karla Furlan
Já ouviu falar no estilo Hi-Lo? É uma maneira divertida e criativa de montar seus looks. Do inglês "high low", esse estilo quer dizer literalmente : Alto- baixo. Traduzindo pro nosso mundo fashion, essa forma de se vestir nada mais é que fazer misturas descontraídas entre peças luxuosas e descoladas.
O estilo Hi-lo é uma ótima opção pra quem ama se vestir bem, mas não se prende a um estilo só. Brincar com tecidos , cortes e modelagens pode resultar em produções estilosíssimas e super fáceis de montar.

POR ONDE COMEÇAR ?

Entenda que esse estilo é não ter medo de coordenar! Então, você vai se divertir com peças de alfaiataria , brilhos, blazers , jeans , t-shirts , saltos e tênis. Você vai sair do óbvio e isso vai chamar atenção de forma positiva por onde você passar.
  • Separe as peças que você menos usa por achar muito formal, como um blazer, uma saia de brilho, uma camisa bordada ou uma calça de alfaiataria. 

  • Depois pegue aquelas que você usa pra "ir ali", como uma t-shirt , um short jeans , uma blusinha branca básica e o seu tênis preferido.
Conheça o estilo Hi-Lo: uma maneira divertida e criativa de montar seus looks
Estilo Hi-Lo: selecione peças de alfaiataria com fast fashion e bora montar o look Crédito: Karla Furlan
Agora chegou a hora! Vamos juntar essa galerinha…

COMO MONTAR UMA PRODUÇÃO HI-LO?

Pegue a peça que você entende ser “ arrumada” com aquela que usa bastante.
  • BLAZER + SHORT JEANS:
  • Eu sou apaixonada por essa mistura e vivo usando ela por aí. É um sucesso! O blazer passa a imagem de modernidade e poder e o short jeans quebra o gelo, trazendo leveza e a pegada street style.
Conheça o estilo Hi-Lo: uma maneira divertida e criativa de montar seus looks
Conheça o estilo Hi-Lo: uma maneira divertida e criativa de montar seus looks Crédito: Karla Furlan
  • BLAZER + TÊNIS
  • Outra dica super legal é trazer o conforto sem perder o estilo! Não tenha medo de misturar o Blazer com tênis. Você pode fazer isso coordenando com shorts, calça jeans ou calça de alfaiaria . Também pode escolher entre malhas e blusas de tecido.
Conheça o estilo Hi-Lo: uma maneira divertida e criativa de montar seus looks
Conheça o estilo Hi-Lo: uma maneira divertida e criativa de montar seus looks Crédito: Karla Furlan
  • CALÇA DESTROYED + CAMISA
  • Essa é uma mistura que dá super certo! Pegue aquela calça bem detonada e aquela camisa toda séria e clássica: olha o resultado! No calçado, você pode decidir entre saltos, tênis e sandália.
Conheça o estilo Hi-Lo: uma maneira divertida e criativa de montar seus looks
Conheça o estilo Hi-Lo: uma maneira divertida e criativa de montar seus looks Crédito: Karla Furlan
  • SAIA MIDI + TÊNIS
  • Essa combinação, certamente, ganha meu coração. Afinal, é libertador usar uma peça leve, clássica e romântica com o estilo e conforto de um tênis. Você pode escolher complementar com a tshirt amarradinha ou com uma camiseta de seda. O resultado final é uma produção super estilosa e arrumada pra qualquer ocasião.
Conheça o estilo Hi-Lo: uma maneira divertida e criativa de montar seus looks
Conheça o estilo Hi-Lo: uma maneira divertida e criativa de montar seus looks Crédito: Karla Furlan
Eu poderia ficar aqui fazendo mais um milhão de misturas com vocês, mas tenho certeza que sua cabecinha já está pensando em peças que você tem no armário e se encaixam perfeitamente nesse estilo. Só tem um problema! Cuidado, pois esse esse hi-lo vira um vício delicioso e você não vai querer parar de usar (risos).
Com essas dicas, você vai ver como a hora de montar seus lookinhos ficará mais fácil , criativa e divertida. Segue abaixo uma lista com mais dicas do que vale a pena misturar. 
  • Blazer + short + tênis

  • Blazer +t-shirt +calça de tecido + tênis

  • Saia MIDI + t-shirt com nozinho+ tênis

  • Camisa +calça destroyed

  • Saia de paetê + camiseta + Blazer + tênis

  • Short jeans + scarpin + camisa ou blazer
Agora é com você! Corre pro armário e já monta seu lookinho super style do fim de semana. Espero que tenham gostado. Pratiquem e até semana que vem. Beijinhos.

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Karla Furlan

No mundo fashion há 20 anos,Karla furlan é formada em moda,especialista em consultoria de estilo pessoal e apaixonada por ajudar pessoas a se sentirem lindas e seguras através de uma moda descomplicada e divertida.

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