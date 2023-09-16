Antes e depois: relembre espaços de entretenimento de Vitória

A Rede Gazeta completou 95 anos na última segunda-feira, dia 11 de setembro. Em clima de comemoração, HZ resolveu mergulhar na história de Vitória e mostrar um pouco do que já foi notícia nas páginas do extinto jornal impresso e do que está nas páginas da web do portal A Gazeta.
Com a ajuda do Centro de Documentação (Cedoc) da Rede, a reportagem revisitou os álbuns de foto da cidade e resgatou imagens de cinco espaços culturais icônicos da Capital do Espírito Santo.
Os espaços de entretenimento, que incluem boates, teatro e ginásio de shows, fizeram parte da vida dos capixabas, entre os anos 1970 e 2000, e continuam na memória de quem mora em Vitória.
Para matar a saudade, veja o antes e o depois das boates Zoom, Esfera e Smoke Island, do Teatro Scav e do Ginásio do Álvares Cabral:
BOATE ZOOM
Localizada na Mata da Praia, a boate Zoom era um dos grandes points dos moradores da Grande Vitória, durante os anos 1990.
Famosa pelo banho de espuma em pleno salão, a danceteria chegou até a se chamar Mega Zoom, mas, acabou sendo demolida para obras do aeroporto. Hoje, o que era a casa de eventos, se tornou parte do espaço do aeroporto e de seu acesso - a entrada para a Av. Adalberto Simão Nader na Av. Dante Michelini.
TEATRO SCAV
Inaugurado em 28 de outubro de 1977, o Teatro da Sociedade de Cultura Artística de Vitória (Scav) surgiu fruto de um contrato entre a entidade e a União, em 1968. Palco de espetáculos e grandes festivais como o Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória, o espaço reunia amantes da arte da Capital.
Em 1999, o governo federal entrou na Justiça para reivindicar o terreno de 4,1 mil metros quadrados na Av. Mascarenhas de Moraes, ao lado do extinto Terminal Dom Bosco, em Forte São João. O objetivo era construir a nova sede da Receita Federal no Estado.
Durante quase 10 anos, o impasse perdurou entre a administração do local e a União. Em 2001, o Teatro chegou até a ser rebatizado e passou a se chamar "Teatro Edith Bulhões". Em outubro de 2007, poucos dias antes do aniversário de 30 anos do espaço, a Justiça determinou que o prédio deveria voltar ao governo federal.
As cortinas foram fechadas oficialmente naquele ano e o teatro acabou sendo demolido três anos depois, em agosto de 2010. Nos nove anos seguintes, o terreno recebeu as obras de construção do prédio da Receita Federal, que funciona no endereço desde agosto de 2019.
BOATE ESFERA
No início dos anos 1990, uma escultura de um homem musculoso sustentando uma grande esfera era o que chamava a atenção de quem passava pela Enseada do Suá. Na Av. Desembargador Santos Neves, ficava a boate Esfera, outro ponto de encontro da juventude capixaba.
Hoje, a antiga boate dá lugar a uma loja de móveis requintados. A movimentação na avenida continua, já que continua sendo uma das principais da capital. Já sua calçada, não vê mais filas de pessoas para entrar no imóvel. Confira a foto:
BOATE SMOKE ISLAND
Além de fazer parte da paisagem de Vitória, a Ilha da Fumaça também era endereço de boates icônicas. O antigo depósito para armazenamento de café e sal que desembarcavam no porto da cidade serviu como endereço das baladas Smoke Island, que sobreviveu por mais tempo no local, e Queens, estabelecimento todo rosa que virou point LGBT nos anos 90 e também das raves.
O local também fez parte dos projetos da prefeitura para transformar-se em atrativo turístico. Hoje, o imóvel que recebeu tantas festas está abandonado. Veja:
GINÁSIO DO ÁLVARES CABRAL
Palco de shows memoráveis como o do grupo RPM, em 1980, e Glória Gaynor, em 2010, o tradicional ginásio do clube Álvares Cabral, em Bento Ferreira, também marcou uma geração de capixabas.
O espaço, que chegou a ser chamado de Arena Vitória e também recebeu peças de stand-up e teatro como as de Whindersson Nunes e Paulo Gustavo se despediu dos espetáculos no segundo semestre de 2019.
Hoje, o ginásio foi adaptado para anexar salas de aula e, por um período de dez anos, é lar da Escola Americana de Vitória. Veja a foto: