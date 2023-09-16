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Antes e depois: relembre espaços de entretenimento de Vitória

Cinco locais, entre boates, teatro e ginásio de eventos, fizeram sucesso entre os anos 1970 e 2000. Hoje, seus espaços dão lugar a outros estabelecimentos ou estão abandonados
Beatriz Heleodoro

Beatriz Heleodoro

Publicado em 16 de Setembro de 2023 às 09:00

Antes e depois do Clube Álvares Cabral e da boate Esfera
Antes e depois do Clube Álvares Cabral e da boate Esfera Crédito: Cedoc/Ricardo Medeiros
A Rede Gazeta completou 95 anos na última segunda-feira, dia 11 de setembro. Em clima de comemoração, HZ resolveu mergulhar na história de Vitória e mostrar um pouco do que já foi notícia nas páginas do extinto jornal impresso e do que está nas páginas da web do portal A Gazeta. 
Com a ajuda do Centro de Documentação (Cedoc) da Rede, a reportagem revisitou os álbuns de foto da cidade e resgatou imagens de cinco espaços culturais icônicos da Capital do Espírito Santo.
Os espaços de entretenimento, que incluem boates, teatro e ginásio de shows, fizeram parte da vida dos capixabas, entre os anos 1970 e 2000, e continuam na memória de quem mora em Vitória.
Para matar a saudade, veja o antes e o depois das boates Zoom, Esfera e Smoke Island, do Teatro Scav e do Ginásio do Álvares Cabral:

BOATE ZOOM

Boate Zoom
Boate Zoom Crédito: Carlito Medeiros/Arquivo AG
Localizada na Mata da Praia, a boate Zoom era um dos grandes points dos moradores da Grande Vitória, durante os anos 1990.
Boate Zoom
Boate Zoom Crédito: Cesar Inacio Nunes/Arquivo AG
Famosa pelo banho de espuma em pleno salão, a danceteria chegou até a se chamar Mega Zoom, mas, acabou sendo demolida para obras do aeroporto. Hoje, o que era a casa de eventos, se tornou parte do espaço do aeroporto e de seu acesso - a entrada para a Av. Adalberto Simão Nader na Av. Dante Michelini.
Terreno onde funcionava a Boate Zoom, Camburi, Vitória
Terreno onde funcionava a Boate Zoom, Camburi, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

TEATRO SCAV

Teatro Scav
Teatro Scav Crédito: Gustavo Louzada/Arquivo AG
Inaugurado em 28 de outubro de 1977, o Teatro da Sociedade de Cultura Artística de Vitória (Scav) surgiu fruto de um contrato entre a entidade e a União, em 1968. Palco de espetáculos e grandes festivais como o Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória, o espaço reunia amantes da arte da Capital.
Em 1999, o governo federal entrou na Justiça para reivindicar o terreno de 4,1 mil metros quadrados na Av. Mascarenhas de Moraes, ao lado do extinto Terminal Dom Bosco, em Forte São João. O objetivo era construir a nova sede da Receita Federal no Estado.
Durante quase 10 anos, o impasse perdurou entre a administração do local e a União. Em 2001, o Teatro chegou até a ser rebatizado e passou a se chamar "Teatro Edith Bulhões". Em outubro de 2007, poucos dias antes do aniversário de 30 anos do espaço, a Justiça determinou que o prédio deveria voltar ao governo federal.
Teatro Scav
Teatro Scav Crédito: Bernardo Coutinho/Arquivo AG
As cortinas foram fechadas oficialmente naquele ano e o teatro acabou sendo demolido três anos depois, em agosto de 2010. Nos nove anos seguintes, o terreno recebeu as obras de construção do prédio da Receita Federal, que funciona no endereço desde agosto de 2019.
Sede da Receita Federal, onde foi o Teatro Scav Edith Bulhões, Vitória
Sede da Receita Federal, onde foi o Teatro Scav Edith Bulhões, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

BOATE ESFERA

Boate Esfera
Boate Esfera Crédito: César Romero
No início dos anos 1990, uma escultura de um homem musculoso sustentando uma grande esfera era o que chamava a atenção de quem passava pela Enseada do Suá. Na Av. Desembargador Santos Neves, ficava a boate Esfera, outro ponto de encontro da juventude capixaba.
Hoje, a antiga boate dá lugar a uma loja de móveis requintados. A movimentação na avenida continua, já que continua sendo uma das principais da capital. Já sua calçada, não vê mais filas de pessoas para entrar no imóvel. Confira a foto:
Loja Stampa, antiga Boate Esfera, Vitória
Loja Stampa, antiga Boate Esfera, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

BOATE SMOKE ISLAND

Boate Smoke Island
Boate Smoke Island Crédito: Jose A. Magnago/Arquivo AG
Além de fazer parte da paisagem de Vitória, a Ilha da Fumaça também era endereço de boates icônicas. O antigo depósito para armazenamento de café e sal que desembarcavam no porto da cidade serviu como endereço das baladas Smoke Island, que sobreviveu por mais tempo no local, e Queens, estabelecimento todo rosa que virou point LGBT nos anos 90 e também das raves.
O local também fez parte dos projetos da prefeitura para transformar-se em atrativo turístico. Hoje, o imóvel que recebeu tantas festas está abandonado. Veja:
Ilha da Fumaça, onde funcionava a Boaite Smoke Island, Vitória
Ilha da Fumaça, onde funcionava a Boaite Smoke Island, Vitória Crédito: Ricardo Medeiros

GINÁSIO DO ÁLVARES CABRAL

Show Pacto pela Paz no ginásio Álvares Cabral
Show Pacto pela Paz no ginásio Álvares Cabral Crédito: Helô Sant'Ana/Arquivo AG
Palco de shows memoráveis como o do grupo RPM, em 1980, e Glória Gaynor, em 2010, o tradicional ginásio do clube Álvares Cabral, em Bento Ferreira, também marcou uma geração de capixabas.
O espaço, que chegou a ser chamado de Arena Vitória e também recebeu peças de stand-up e teatro como as de Whindersson Nunes e Paulo Gustavo se despediu dos espetáculos no segundo semestre de 2019. 
Hoje, o ginásio foi adaptado para anexar salas de aula e, por um período de dez anos, é lar da Escola Americana de Vitória. Veja a foto:
Escola Americana, antigo Ginásio Alvares Cabral, Vitória
Colegio Americano Crédito: Ricardo Medeiros

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