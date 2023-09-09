Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória: inscrições vão até domingo (10)

Teatro Crédito: Shutterstock

Um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural capixaba, o Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória está com inscrições abertas até domingo (10), conhecido popularmente como amanhã!

A edição de 2023 - que acontece na capital do Estado entre 13 e 21 de outubro - contará com a 19ª Mostra Oficial de Espetáculos Teatrais e a 6ª Mostra de Teatro Estudantil Vera Viana, nas modalidades de Teatro (Palco e Rua) de diversos gêneros e formatos, inéditos ou não, para o público adulto e infantil.

Podem participar do processo seletivo montagens de todas as regiões do país. Mais informações, o regulamento completo e a ficha de inscrição estão disponíveis na internet

Para a 19ª Mostra Oficial serão selecionados quatro espetáculos do Espírito Santo, incluindo equipe e até três atores em cena; quatro montagens do ES, incluindo equipe e até cinco atores em cena; e quatro encenações do Estado, incluindo equipe e com sete atores ou mais em cena.

No mesmo painel, também serão escolhidos três espetáculos para Categoria Nacional, sendo um incluindo equipe e até três atores em cena; um incluindo equipe e até seis atores; e um incluindo equipe e com sete atores ou mais em cena.