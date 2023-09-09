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Cultura

Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória: inscrições vão até domingo (10)

Edição de 2023 - que acontece entre 13 e 21 de outubro - contará com a 19ª Mostra Oficial de Espetáculos Teatrais e a 6ª Mostra de Teatro Estudantil Vera Viana, nas modalidades de Teatro (Palco e Rua). Veja como participar do processo seletivo
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 09 de Setembro de 2023 às 10:00

Teatro
Teatro Crédito: Shutterstock
Um dos eventos mais tradicionais do calendário cultural capixaba, o Festival Nacional de Teatro Cidade de Vitória está com inscrições abertas até domingo (10), conhecido popularmente como amanhã!
A edição de 2023 - que acontece na capital do Estado entre 13 e 21 de outubro - contará com a 19ª Mostra Oficial de Espetáculos Teatrais e a 6ª Mostra de Teatro Estudantil Vera Viana, nas modalidades de Teatro (Palco e Rua) de diversos gêneros e formatos, inéditos ou não, para o público adulto e infantil. 
Podem participar do processo seletivo montagens de todas as regiões do país. Mais informações, o regulamento completo e a ficha de inscrição estão disponíveis na internet
Para a 19ª Mostra Oficial serão selecionados quatro espetáculos do Espírito Santo, incluindo equipe e até três atores em cena; quatro montagens do ES, incluindo equipe e até cinco atores em cena; e quatro encenações do Estado, incluindo equipe e com sete atores ou mais em cena. 
No mesmo painel, também serão escolhidos três espetáculos para Categoria Nacional, sendo um incluindo equipe e até três atores em cena; um incluindo equipe e até seis atores; e um incluindo equipe e com sete atores ou mais em cena.
No escopo infantil, com grupos formados por estudantes de teatro, serão selecionados duas trupes do Espírito Santo. Mais informações podem ser conseguidas pelo telefone (27) 3222-0869 e (27) 99698-0869 (WhatsApp) ou pelo e-mail [email protected].

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